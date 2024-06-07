Єврокомісія позитивно оцінила прогрес євроінтеграційних реформ України, - Йозвяк

Європейська Комісія надала позитивну усну оцінку прогресу реформ в Україні та Молдові у сферах, необхідних для європейської інтеграції. У ЄК рекомендують починати переговори з Києвом про вступ.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Отже, Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.

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ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.

Шлях України до членства в ЄС

6 червня 2024 року повідомлялося, що Україна вже забезпечила наближення законодавства до законодавства Європейського Союзу в таких сферах, як фінансові послуги (в частині запобігання відмиванню грошей) та підприємництво (в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

На початку цього року Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

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