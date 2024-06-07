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Єврокомісія позитивно оцінила прогрес євроінтеграційних реформ України, - Йозвяк

Переговори про вступ України в ЄС

Європейська Комісія надала позитивну усну оцінку прогресу реформ в Україні та Молдові у сферах, необхідних для європейської інтеграції. У ЄК рекомендують починати переговори з Києвом про вступ.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Отже, Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.

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ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.

Шлях України до членства в ЄС

6 червня 2024 року повідомлялося, що Україна вже забезпечила наближення законодавства до законодавства Європейського Союзу в таких сферах, як фінансові послуги (в частині запобігання відмиванню грошей) та підприємництво (в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

На початку цього року Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Також читайте: 12 країн Євросоюзу закликали якнайшвидше розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою

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Що вони курять?? З проведених реформ у нас тільки підняття цін до рівня ЄС на комуналку...

За ті прозорі статки саджати вже пора, починаючи із преза..
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07.06.2024 13:16 Відповісти
Від Вашого посту - я аж матюками подавилась. Ви думаєте, що світ ще більш @банутий, ніж ми вважаємо??
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08.06.2024 09:32 Відповісти
якщо грабіж владою українського народу є "прогрес євроінтеграційних реформ України", тоді само ЄС , ЗБІГОВИСЬКО БОМЖІВ.
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07.06.2024 13:30 Відповісти
Ви скажіть шо ви курите? Ми теж таке хочемо ...щоб побачити ті рехворми
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07.06.2024 13:51 Відповісти
Особливо з "правами" людини
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08.06.2024 08:53 Відповісти
 
 