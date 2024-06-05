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12 країн Євросоюзу закликали якнайшвидше розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою

Переговори про вступ України в ЄС

Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював написання листа із закликом до бельгійського головування в Раді Євросоюзу щодо сприяння прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Зазначається, що листа, ініційованого чеським міністром на ім'я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Швеція і Фінляндія.

Підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та говорять про необхідність мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

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Вони додають, що Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дасть змогу  скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.

Вступ України до ЄС

Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.

Віцепрем'єрка України Стефанішина заявила, що залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС.

Автор: 

Молдова (2071) Україна (5894) членство в ЄС (1252) Євросоюз (13409)


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Топ коментарі
+2
Дякуємо, друзі.
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05.06.2024 17:42
+2
Поддерживаю за 2 уточнениями: Молдова- после победы Майи в ноябре (держим кулаки), Украина- после развешивания зелени на Майдане (держим мыло).
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05.06.2024 17:52
+1
***** не пиши. задешево ніхто не продає. Просто в нас дешева робоча сила, піратський софт і т.д. Тому вона дешевше ринкової , але не набагато
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05.06.2024 17:57
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Дякуємо, друзі.
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05.06.2024 17:42 Відповісти
Ти реально віриш шо країну з такою корупцією приймуть в евросоюз ? Відкрий очі друже -нам його не бачити як своїх вух ..те ж саме і з НАТО
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05.06.2024 17:49 Відповісти
Я знаю, що приймуть . Рішення прийнято вже.
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05.06.2024 17:50 Відповісти
Ось згадаєш мене...не приймуть іще тому що влада яка в Україні туди точно не збираеться...
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05.06.2024 17:53 Відповісти
зелені планують , щоб не прияняли. Але буде по іншому. Рішення прийнято сильними.
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05.06.2024 17:55 Відповісти
Не буде цього ...Не буде
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05.06.2024 18:24 Відповісти
Про безвіз теж так казали.
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05.06.2024 23:05 Відповісти
Ти зрівняв хрін з пальцем
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06.06.2024 11:57 Відповісти
Ага. Саме так і казали:

- Безвіз не дадуть.

- Дадуть, про асоціацію з ЄС теж так казали.

- Ти хрін зрівняв з пальцем: то асоціація, а то цілий безвіз.

Ти просто знаходишся на наступному рівні асоціації. А через 5 років, коли нас примуть в ЄС будеш розповідати, що "прийняття в ЄС і НАТО" - це зовсім різні речі. Як порівняння хріна і пальця )
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06.06.2024 13:30 Відповісти
Зважаючи, що Україна є потужним виробником конкурентоспроможної аграрної продукції, перемовини про умови її постачання до Європейських країн будуть довгими, і непростими - один приклад Польщі чого вартий!

Тому чим раніше почнемо, тим краще!
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05.06.2024 17:48 Відповісти
Це не конкурентноспроможна аграрна продукція -вона дуже дешева тому що скуплена баригами зернотрейдерами у виробників в рази дешевше ринкової ..от і все
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05.06.2024 17:52 Відповісти
***** не пиши. задешево ніхто не продає. Просто в нас дешева робоча сила, піратський софт і т.д. Тому вона дешевше ринкової , але не набагато
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05.06.2024 17:57 Відповісти
В сільгосп продукції піратський софт і т.д ????? ))) Ти мабуть закінчив економічний -тільки там таких баранів вчать по пояс деревяних..з червоними дипломами 🤣🤣🤣🤣
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05.06.2024 18:04 Відповісти
Ніхто не може в некримінальний спосіб примусити продавати будь-що дешевше за собівартість!

Отже, якщо продали, то таки це було вигідно.

Перевага України полягає у великих агрохолдингах, з якими малі фермерські господарства з їхніми 5-10 гектарами землі, з яких переважно складається агробізнес у тій самій Польщі, конкурувати априорі не можуть!
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05.06.2024 18:05 Відповісти
Так у нас задача щоб зерно дешеве продавати чи щоб люди на землі заробляли достойні гроші ...у нас 60% сільського господарства в сірій зоні еконрміки...А на рахунок того що агрохолденги конкурентніші за малих фермерів ---агрохолдинги на відміну від фермерів отримують назад 20% ПДВ...дотуються державою і мають можливість продати своє зерно по хорошій ціні ...я бачу ти далекий від сільського господарства
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05.06.2024 18:31 Відповісти
А зерно продають фермера за дарма так як діватись нікуди - тай ціну установлюють зернобариги ... чи ти думаєш шо мокшанська ракета в вікно Вадатурському випадково влетіла
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05.06.2024 18:34 Відповісти
Намагання переконати мене, що фермери ще й свої гроші додають, щоби в них забрали зерно, потужне, але непереконливе.

Спробуйте ще!
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05.06.2024 18:52 Відповісти
Навішо мені тебе переконувати- я бачу що ти в цій темі профан
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06.06.2024 11:59 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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06.06.2024 12:00 Відповісти
Та я бачу, що в тебе «Ти дурак» є найпотужнішим аргументом, точно як у русні!
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06.06.2024 15:54 Відповісти
Поддерживаю за 2 уточнениями: Молдова- после победы Майи в ноябре (держим кулаки), Украина- после развешивания зелени на Майдане (держим мыло).
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05.06.2024 17:52 Відповісти
Ну разве что они сами повесятся ...а так шансов ноль ...как говори один товарищ. ---народ безмолствует потому что благоденствует
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05.06.2024 17:59 Відповісти
Хаму до февраля 2014 года тоже так казалось...
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05.06.2024 18:03 Відповісти
Словенія, Словаччина, Швеція
*********
Навіть Словаччина підписалася.
Вот чьто дід-письменник з рушницею животворящєю дєлают!

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05.06.2024 18:35 Відповісти
 
 