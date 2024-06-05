12 країн Євросоюзу закликали якнайшвидше розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою
Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював написання листа із закликом до бельгійського головування в Раді Євросоюзу щодо сприяння прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Зазначається, що листа, ініційованого чеським міністром на ім'я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Швеція і Фінляндія.
Підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та говорять про необхідність мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.
Вони додають, що Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дасть змогу скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.
"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.
Вступ України до ЄС
Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.
Віцепрем'єрка України Стефанішина заявила, що залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС.
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- Безвіз не дадуть.
- Дадуть, про асоціацію з ЄС теж так казали.
- Ти хрін зрівняв з пальцем: то асоціація, а то цілий безвіз.
Ти просто знаходишся на наступному рівні асоціації. А через 5 років, коли нас примуть в ЄС будеш розповідати, що "прийняття в ЄС і НАТО" - це зовсім різні речі. Як порівняння хріна і пальця )
Тому чим раніше почнемо, тим краще!
Отже, якщо продали, то таки це було вигідно.
Перевага України полягає у великих агрохолдингах, з якими малі фермерські господарства з їхніми 5-10 гектарами землі, з яких переважно складається агробізнес у тій самій Польщі, конкурувати априорі не можуть!
Спробуйте ще!
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Навіть Словаччина підписалася.
Вот чьто дід-письменник з рушницею животворящєю дєлают!