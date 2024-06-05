12 країн Євросоюзу закликали якнайшвидше розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою

Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював написання листа із закликом до бельгійського головування в Раді Євросоюзу щодо сприяння прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Зазначається, що листа, ініційованого чеським міністром на ім'я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Швеція і Фінляндія.

Підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та говорять про необхідність мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

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Вони додають, що Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дасть змогу скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.

Вступ України до ЄС

Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.

Віцепрем'єрка України Стефанішина заявила, що залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС.