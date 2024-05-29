Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня, - Politico

Європейський Союз та Україна хочуть почати переговори про вступ до того, як Угорщина перебере головування в Раді ЄС 1 липня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, представники 27 урядів ЄС сьогодні, 29 травня, обговорюватимуть проєкт Європейської Комісії щодо переговорів про вступ України та Молдови до Союзу. І "час має вирішальне значення", оскільки вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС.

Один з європейських чиновників заявив, що бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.

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Прогрес України

Як пише Politico, хоча в останньому звіті Єврокомісії щодо України наголошується на деяких реформах, які Києву ще потрібно провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже виконала більшу частину свого "домашнього завдання". Це стосується і реформ, спрямованих на захист етнічних та мовних меншин, як це рекомендувала Венеціанська комісія.

В обхід Угорщини

Видання зазначає, що мало хто хоче чекати на черговий звіт, який би підтвердив прогрес України у письмовому вигляді, на тлі побоювань, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес.

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"Вархелі не захоче робити це дуже швидко", - сказав один високопоставлений чиновник.

Дипломати не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів з чутливих питань.

Членство України в ЄС

Раніше експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі припустив, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом. За його словами, діяти потрібно швидко, поки головування залишається за Бельгією.

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