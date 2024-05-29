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Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня, - Politico

Переговори про членство України в ЄС

Європейський Союз та Україна хочуть почати переговори про вступ до того, як Угорщина перебере головування в Раді ЄС 1 липня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, представники 27 урядів ЄС сьогодні, 29 травня, обговорюватимуть проєкт Європейської Комісії щодо переговорів про вступ України та Молдови до Союзу. І "час має вирішальне значення", оскільки вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС.

Один з європейських чиновників заявив, що бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.

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Прогрес України

Як пише Politico, хоча в останньому звіті Єврокомісії щодо України наголошується на деяких реформах, які Києву ще потрібно провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже виконала більшу частину свого "домашнього завдання". Це стосується і реформ, спрямованих на захист етнічних та мовних меншин, як це рекомендувала Венеціанська комісія.

В обхід Угорщини

Видання зазначає, що мало хто хоче чекати на черговий звіт, який би підтвердив прогрес України у письмовому вигляді, на тлі побоювань, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес.

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"Вархелі не захоче робити це дуже швидко", - сказав один високопоставлений чиновник.

Дипломати не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів з чутливих питань.

Членство України в ЄС

Раніше експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі припустив, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом. За його словами, діяти потрібно швидко, поки головування залишається за Бельгією.

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Зелена Шмаркля хоч поїде туди, чи знову буду питати, чому ми не в НАТО і ЄС ??
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29.05.2024 15:09 Відповісти
Ось тільки є нюанс: поки зепідр президент України, українське законодавство і боротьба з корупцією ніколи не будуть відповідати ЄС
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29.05.2024 15:11 Відповісти
Українці, нам треба у ЄС та НАТО, усе інше зелено-мокшанська муйня
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29.05.2024 15:16 Відповісти
Байки про вступ до ЄС це морковка для віслюків. Віслюки мають бути бампером і зупинити ***** на своїй території "сірої зони". Україна для Європи це поле бою. Краще воювати українцями тут ніж у себе вдома європейцями. Якщо "сіра зона України" перетвориться на провінцію *****стану то статус "сірої зони" перейде до прикордонних європейських країн і "поле бою" буде вже там. Я не розумію як можна взагалі приймати воюючу країну до ЄС або НАТО. Це прямий вступ у війну. Ніхто на це не піде, але "морковка" нехай бовтається перед носом "віслючків"... Єдине що втішає то це що ми таки вперті "Віслюки"! Це більш почесно ніж бяшки-білоруси... Я навіть не здивуюсь якщо єрмак знищить блазня зє щоб не путався під ногами, стане диктатором, здасть Україну ***** і перетворить українців на бяшек... Таке вже було! ... Європейці мають зрозумііти що зараз потрібно займатися війною, а не "замоложуванням віслюків". Потрібні не "декларації про наміри", а реальна зброя і смерть окупантів...
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29.05.2024 15:31 Відповісти
Євросоюз чекає на те, коли мадяри не тільки Україну, а й цей т.з. союз кацапні зіллють.
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29.05.2024 16:17 Відповісти
 
 