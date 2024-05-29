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Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля, - Politico

Переговори про членство України в ЄС

Европейский Союз и Украина хотят начать переговоры о вступлении до того, как Венгрия переберет председательство в Совете ЕС 1 июля 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, представители 27 правительств ЕС сегодня, 29 мая, будут обсуждать проект Европейской Комиссии относительно переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. И "время имеет решающее значение", поскольку уже 1 июля Венгрия станет председателем Совета ЕС.

Один из европейских чиновников заявил, что бельгийское председательство стремится к тому, чтобы переговоры начались на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС, 25 июня.

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Прогресс Украины

Как пишет Politico, хотя в последнем отчете Еврокомиссии по Украине отмечается некоторые реформы, которые Киеву еще нужно провести до начала переговоров, чиновники говорят, что Украина уже выполнила большую часть своего "домашнего задания". Это касается и реформ, направленных на защиту этнических и языковых меньшинств, как это рекомендовала Венецианская комиссия.

В обход Венгрии

Издание отмечает, что мало кто хочет ждать очередного отчета, который бы подтвердил прогресс Украины в письменном виде, на фоне опасений, что комиссар по вопросам расширения, венгр Оливер Вархели, может затянуть процесс.

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"Вархели не захочет делать это очень быстро", - сказал один высокопоставленный чиновник.

Дипломаты не ожидают заключения соглашения сегодня, учитывая то, сколько сложных технических вопросов предстоит решить. Идея заключается в том, чтобы начать обсуждение на уровне послов по чувствительным вопросам.

Членство Украины в ЕС

Ранее экс-посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли предположил, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, может замедлить процесс сближения Украины с Европейским Союзом. По его словам, действовать нужно быстро, пока председательство остается за Бельгией.

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Зелена Шмаркля хоч поїде туди, чи знову буду питати, чому ми не в НАТО і ЄС ??
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29.05.2024 15:09 Ответить
Ось тільки є нюанс: поки зепідр президент України, українське законодавство і боротьба з корупцією ніколи не будуть відповідати ЄС
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29.05.2024 15:11 Ответить
Українці, нам треба у ЄС та НАТО, усе інше зелено-мокшанська муйня
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29.05.2024 15:16 Ответить
Байки про вступ до ЄС це морковка для віслюків. Віслюки мають бути бампером і зупинити ***** на своїй території "сірої зони". Україна для Європи це поле бою. Краще воювати українцями тут ніж у себе вдома європейцями. Якщо "сіра зона України" перетвориться на провінцію *****стану то статус "сірої зони" перейде до прикордонних європейських країн і "поле бою" буде вже там. Я не розумію як можна взагалі приймати воюючу країну до ЄС або НАТО. Це прямий вступ у війну. Ніхто на це не піде, але "морковка" нехай бовтається перед носом "віслючків"... Єдине що втішає то це що ми таки вперті "Віслюки"! Це більш почесно ніж бяшки-білоруси... Я навіть не здивуюсь якщо єрмак знищить блазня зє щоб не путався під ногами, стане диктатором, здасть Україну ***** і перетворить українців на бяшек... Таке вже було! ... Європейці мають зрозумііти що зараз потрібно займатися війною, а не "замоложуванням віслюків". Потрібні не "декларації про наміри", а реальна зброя і смерть окупантів...
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29.05.2024 15:31 Ответить
Євросоюз чекає на те, коли мадяри не тільки Україну, а й цей т.з. союз кацапні зіллють.
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29.05.2024 16:17 Ответить
 
 