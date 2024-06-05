12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал написание письма с призывом к бельгийскому председательству в Совете Евросоюза относительно содействия прогрессу в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Отмечается, что письмо, инициированного чешским министром на имя министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб, подписали еще 11 государств-членов Евросоюза: Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Швеция и Финляндия.

Подписанты высоко оценивают "шаги, предпринятые бельгийским председательством в ЕС в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", и говорят о необходимости мотивировать обе страны путем постепенной интеграции в политику и программы ЕС к полноправному членству.

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Они добавляют, что Совет ЕС должен "не позднее" июня утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, что позволит созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.

"Я считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы двигаться вперед и делать конкретные шаги в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", - заключает в письме чешский министр Дворжак.

Вступление Украины в ЕС

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что остались лишь организационные вопросы, связанные с фактическим открытием переговоров о вступлении в ЕС.