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12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Переговори про вступ України в ЄС

Министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал написание письма с призывом к бельгийскому председательству в Совете Евросоюза относительно содействия прогрессу в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Отмечается, что письмо, инициированного чешским министром на имя министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб, подписали еще 11 государств-членов Евросоюза: Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Швеция и Финляндия.

Подписанты высоко оценивают "шаги, предпринятые бельгийским председательством в ЕС в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", и говорят о необходимости мотивировать обе страны путем постепенной интеграции в политику и программы ЕС к полноправному членству.

Также читайте: Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля, - Politico

Они добавляют, что Совет ЕС должен "не позднее" июня утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, что позволит созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.

"Я считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы двигаться вперед и делать конкретные шаги в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", - заключает в письме чешский министр Дворжак.

Вступление Украины в ЕС

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что остались лишь организационные вопросы, связанные с фактическим открытием переговоров о вступлении в ЕС.

Автор: 

Молдова (1871) Украина (44943) членство в ЕС (1014) Евросоюз (17124)


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Топ комментарии
+2
Дякуємо, друзі.
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05.06.2024 17:42
+2
Поддерживаю за 2 уточнениями: Молдова- после победы Майи в ноябре (держим кулаки), Украина- после развешивания зелени на Майдане (держим мыло).
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05.06.2024 17:52
+1
***** не пиши. задешево ніхто не продає. Просто в нас дешева робоча сила, піратський софт і т.д. Тому вона дешевше ринкової , але не набагато
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05.06.2024 17:57
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Дякуємо, друзі.
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05.06.2024 17:42 Ответить
Ти реально віриш шо країну з такою корупцією приймуть в евросоюз ? Відкрий очі друже -нам його не бачити як своїх вух ..те ж саме і з НАТО
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05.06.2024 17:49 Ответить
Я знаю, що приймуть . Рішення прийнято вже.
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05.06.2024 17:50 Ответить
Ось згадаєш мене...не приймуть іще тому що влада яка в Україні туди точно не збираеться...
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05.06.2024 17:53 Ответить
зелені планують , щоб не прияняли. Але буде по іншому. Рішення прийнято сильними.
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05.06.2024 17:55 Ответить
Не буде цього ...Не буде
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05.06.2024 18:24 Ответить
Про безвіз теж так казали.
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05.06.2024 23:05 Ответить
Ти зрівняв хрін з пальцем
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06.06.2024 11:57 Ответить
Ага. Саме так і казали:

- Безвіз не дадуть.

- Дадуть, про асоціацію з ЄС теж так казали.

- Ти хрін зрівняв з пальцем: то асоціація, а то цілий безвіз.

Ти просто знаходишся на наступному рівні асоціації. А через 5 років, коли нас примуть в ЄС будеш розповідати, що "прийняття в ЄС і НАТО" - це зовсім різні речі. Як порівняння хріна і пальця )
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06.06.2024 13:30 Ответить
Зважаючи, що Україна є потужним виробником конкурентоспроможної аграрної продукції, перемовини про умови її постачання до Європейських країн будуть довгими, і непростими - один приклад Польщі чого вартий!

Тому чим раніше почнемо, тим краще!
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05.06.2024 17:48 Ответить
Це не конкурентноспроможна аграрна продукція -вона дуже дешева тому що скуплена баригами зернотрейдерами у виробників в рази дешевше ринкової ..от і все
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05.06.2024 17:52 Ответить
***** не пиши. задешево ніхто не продає. Просто в нас дешева робоча сила, піратський софт і т.д. Тому вона дешевше ринкової , але не набагато
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05.06.2024 17:57 Ответить
В сільгосп продукції піратський софт і т.д ????? ))) Ти мабуть закінчив економічний -тільки там таких баранів вчать по пояс деревяних..з червоними дипломами 🤣🤣🤣🤣
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05.06.2024 18:04 Ответить
Ніхто не може в некримінальний спосіб примусити продавати будь-що дешевше за собівартість!

Отже, якщо продали, то таки це було вигідно.

Перевага України полягає у великих агрохолдингах, з якими малі фермерські господарства з їхніми 5-10 гектарами землі, з яких переважно складається агробізнес у тій самій Польщі, конкурувати априорі не можуть!
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05.06.2024 18:05 Ответить
Так у нас задача щоб зерно дешеве продавати чи щоб люди на землі заробляли достойні гроші ...у нас 60% сільського господарства в сірій зоні еконрміки...А на рахунок того що агрохолденги конкурентніші за малих фермерів ---агрохолдинги на відміну від фермерів отримують назад 20% ПДВ...дотуються державою і мають можливість продати своє зерно по хорошій ціні ...я бачу ти далекий від сільського господарства
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05.06.2024 18:31 Ответить
А зерно продають фермера за дарма так як діватись нікуди - тай ціну установлюють зернобариги ... чи ти думаєш шо мокшанська ракета в вікно Вадатурському випадково влетіла
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05.06.2024 18:34 Ответить
Намагання переконати мене, що фермери ще й свої гроші додають, щоби в них забрали зерно, потужне, але непереконливе.

Спробуйте ще!
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05.06.2024 18:52 Ответить
Навішо мені тебе переконувати- я бачу що ти в цій темі профан
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06.06.2024 11:59 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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06.06.2024 12:00 Ответить
Та я бачу, що в тебе «Ти дурак» є найпотужнішим аргументом, точно як у русні!
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06.06.2024 15:54 Ответить
Поддерживаю за 2 уточнениями: Молдова- после победы Майи в ноябре (держим кулаки), Украина- после развешивания зелени на Майдане (держим мыло).
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05.06.2024 17:52 Ответить
Ну разве что они сами повесятся ...а так шансов ноль ...как говори один товарищ. ---народ безмолствует потому что благоденствует
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05.06.2024 17:59 Ответить
Хаму до февраля 2014 года тоже так казалось...
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05.06.2024 18:03 Ответить
Словенія, Словаччина, Швеція
*********
Навіть Словаччина підписалася.
Вот чьто дід-письменник з рушницею животворящєю дєлают!

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05.06.2024 18:35 Ответить
 
 