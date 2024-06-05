12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой
Министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал написание письма с призывом к бельгийскому председательству в Совете Евросоюза относительно содействия прогрессу в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.
Отмечается, что письмо, инициированного чешским министром на имя министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб, подписали еще 11 государств-членов Евросоюза: Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Швеция и Финляндия.
Подписанты высоко оценивают "шаги, предпринятые бельгийским председательством в ЕС в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", и говорят о необходимости мотивировать обе страны путем постепенной интеграции в политику и программы ЕС к полноправному членству.
Они добавляют, что Совет ЕС должен "не позднее" июня утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, что позволит созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.
"Я считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы двигаться вперед и делать конкретные шаги в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", - заключает в письме чешский министр Дворжак.
Вступление Украины в ЕС
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.
Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что остались лишь организационные вопросы, связанные с фактическим открытием переговоров о вступлении в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Безвіз не дадуть.
- Дадуть, про асоціацію з ЄС теж так казали.
- Ти хрін зрівняв з пальцем: то асоціація, а то цілий безвіз.
Ти просто знаходишся на наступному рівні асоціації. А через 5 років, коли нас примуть в ЄС будеш розповідати, що "прийняття в ЄС і НАТО" - це зовсім різні речі. Як порівняння хріна і пальця )
Тому чим раніше почнемо, тим краще!
Отже, якщо продали, то таки це було вигідно.
Перевага України полягає у великих агрохолдингах, з якими малі фермерські господарства з їхніми 5-10 гектарами землі, з яких переважно складається агробізнес у тій самій Польщі, конкурувати априорі не можуть!
Спробуйте ще!
*********
Навіть Словаччина підписалася.
Вот чьто дід-письменник з рушницею животворящєю дєлают!