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Новини
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Перший етап скринінгу законодавства України на відповідність праву ЄС вже завершено, - Стефанішина

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина та Марко Йорна

Першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершили. Після цього до Києва прибула делегація Європейської Комісії, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу – понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства", - наголосила вона.

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Делегація Єврокомісії, що прибула в Україну, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку.

Європейську делегацію очолив, представник Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Марко Йорна, головуючий на зустрічах з проведення скринінгу.

Під час першого дня консультацій йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.

"Детально обговорили кожен з переговорних розділів, щодо яких відбувались роз’яснювальні сесії", - додала віцепрем’єрка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія 7 червня надасть усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України, - Йозвяк

Автор: 

Єврокомісія (2159) членство в ЄС (1252) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+7
Навішо цей цирк і маніпуляція? Вже дістали. Справа не в тексті законів, а в їх дотриманні!!! А з цим ми на рівні сомалі
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06.06.2024 10:46
+7
в якому праві ЄС йдеться про бусифікацію та зламу житла по хотєлкє сміття або ***@на в формі?
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06.06.2024 10:50
+5
А що вони ''скринінгували''? Конституцію яка на паузі, чи махновщину яку зелені влаштували?
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06.06.2024 10:51
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Навішо цей цирк і маніпуляція? Вже дістали. Справа не в тексті законів, а в їх дотриманні!!! А з цим ми на рівні сомалі
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06.06.2024 10:46 Відповісти
Что бы "нагнуть" народ ещё сильнее.
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06.06.2024 11:58 Відповісти
в якому праві ЄС йдеться про бусифікацію та зламу житла по хотєлкє сміття або ***@на в формі?
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06.06.2024 10:50 Відповісти
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06.06.2024 10:50 Відповісти
А що вони ''скринінгували''? Конституцію яка на паузі, чи махновщину яку зелені влаштували?
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06.06.2024 10:51 Відповісти
Кваша
Закон про обов"язкове медичне державне страхування, який не вдається прийняти з 1989 року!
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06.06.2024 10:59 Відповісти
Це невигідно, бо лікарні не зможуть дерти бабло як зараз..
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06.06.2024 11:28 Відповісти
Вам ще не казали, що ви кончені ублюдки? Скоро скажуть. При чому прямим текстом.
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06.06.2024 10:54 Відповісти
Проведення скринінгу завершилося фейспалмінгом.
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06.06.2024 10:54 Відповісти
На вулиці була ця Єврокомісія, а на цвинтарі ??? А вертаючись до нагального.. Цю зиму ми проведемо без електрики ! - заявили чиновники. Краще б ми цю зиму провели без чиновників ! ).
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06.06.2024 11:00 Відповісти
Закони є. Вони ніби правильні. Але вони Зельоними засунуті в дупу, і не виконуються. В Совку теж була сама людяна Конституція. Але вона була тільки на папері.
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06.06.2024 11:07 Відповісти
Пом'ятаю яку високу оцінку єспертів світого рівня і веніціанки отримала наша конституція. Вона така і є, але загорнута в трубочку і вставлена кожному в зад, щоб муляла і цим нагадувала про своє існування.
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06.06.2024 12:00 Відповісти
Відкрили в кінці кінців книжку з законами. Але ще доказують, поки що читати будуть самі із середини. Їм толмачі на потрібні.
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06.06.2024 11:47 Відповісти
Шапіто...
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06.06.2024 12:04 Відповісти
Клоуни
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06.06.2024 12:58 Відповісти
 
 