Перший етап скринінгу законодавства України на відповідність праву ЄС вже завершено, - Стефанішина
Першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершили. Після цього до Києва прибула делегація Європейської Комісії, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей.
Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.
"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу – понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства", - наголосила вона.
Делегація Єврокомісії, що прибула в Україну, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку.
Європейську делегацію очолив, представник Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Марко Йорна, головуючий на зустрічах з проведення скринінгу.
Під час першого дня консультацій йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.
"Детально обговорили кожен з переговорних розділів, щодо яких відбувались роз’яснювальні сесії", - додала віцепрем’єрка.
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