Єврокомісія 7 червня надасть усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України, - Йозвяк
У п'ятницю, 7 червня, Європейська Комісія представить послам ЄС оновлену оцінку прогресу України у проведенні реформ, необхідних для членства в Євросоюз.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, послам ЄС усно презентують усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України й Молдови. Це - рекомендацій Єврокомісії у листопадовому звіті про розширення, з яких для України є чотири.
"Обидві країни очікують отримати позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть переговори про вступ наприкінці червня, але час спливає", - додав Йозвяк.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.
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Бо "прогресу" отих реформ в Україні ні фіга немає. А є навпаки "регрес".
Європейська комісія і посли Ж7 ніяк не можуть збагнути, як можна бути таким нахабним, щоб лізти у ЄС із такими воровськими харями.