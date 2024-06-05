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Єврокомісія 7 червня надасть усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України, - Йозвяк

Єврокомісія надасть оцінку євроінтеграційним реформам України

У п'ятницю, 7 червня, Європейська Комісія представить послам ЄС оновлену оцінку прогресу України у проведенні реформ, необхідних для членства в Євросоюз.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, послам ЄС усно презентують усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України й Молдови. Це - рекомендацій Єврокомісії у листопадовому звіті про розширення, з яких для України є чотири.

"Обидві країни очікують отримати позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть переговори про вступ наприкінці червня, але час спливає", - додав Йозвяк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокує рішення для початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС на зустрічі послів, - Йозвяк

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.

Автор: 

Єврокомісія (2159) реформи (3207) членство в ЄС (1252) Йозвяк Рікард (157)


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Оцінка буде усною, щоб матюки не друкувати на папері.
Бо "прогресу" отих реформ в Україні ні фіга немає. А є навпаки "регрес".
Європейська комісія і посли Ж7 ніяк не можуть збагнути, як можна бути таким нахабним, щоб лізти у ЄС із такими воровськими харями.
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05.06.2024 13:28 Відповісти
 
 