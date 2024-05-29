УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5439 відвідувачів онлайн
Новини
3 290 25
Угорщина (2151) Євросоюз (12772) Йозвяк (154)

Угорщина блокує рішення для початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС на зустрічі послів, - Йозвяк

Угорщина блокує рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС

На зустрічі послів ЄС Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу. Причина - 11 двосторонніх питань щодо національних меншин.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні представники 27 урядів обговорюють переговорні рамки Єврокомісії для України та Молдови.

"Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні", - додав Йозвяк.

Журналіст зазначив, що ЄС прагне офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність всіх держав.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.

Читайте: Посли ЄС схвалили новий режим санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Словаччина вже не блокує?
Орбан ще не второпав, що Може Бути.
показати весь коментар
29.05.2024 15:57
+9
Орбана у вулик, курву
показати весь коментар
29.05.2024 15:59
+9
Оця свістопляска допомагає нам зброєю і грошима, бо бенєвтік свої ракети проміняв на асфальт , а зеблазнітна шашлик у 19 му.
показати весь коментар
29.05.2024 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.05.2024 15:50 Відповісти
Кофе пьешь? Ааааа....
показати весь коментар
29.05.2024 15:58 Відповісти
Підоройобик?
показати весь коментар
29.05.2024 16:20 Відповісти
Та й нехай собі блокує. Потрібно думати про те, як закінчити війну, повернути території. А не цією свистопляскою про ЄС, НАТО, "радісним" безвізом та іншою фігнею, якою займаюся вже як 10 років.
показати весь коментар
29.05.2024 15:51 Відповісти
Оця свістопляска допомагає нам зброєю і грошима, бо бенєвтік свої ракети проміняв на асфальт , а зеблазнітна шашлик у 19 му.
показати весь коментар
29.05.2024 16:00 Відповісти
Пам'ятаю шашлик у 2019. Партія "найчеснішого" організовувала. Так там не тільки шашлик був, а й музика, теніс, танці з піснями та радісні і веселі обличчя.
показати весь коментар
29.05.2024 16:06 Відповісти
Іде на свою половину третій рік війни , а Угорщина вірно служить Хйлу, санкції тіпа проти Гітлер-2: 0 приймаються й херяться типу непомічено приймальщиками...
Так нетряпка у нас в тренді - повна імітація Європи та усього Заходу намагань знищити як не Рашку так хоча режим самого Рашкофюрера ...

Усі грають своїми імітаційними членами по світовій безпеці , думаючи лиш про вибори та перемогу на них! БЛДІ!
показати весь коментар
29.05.2024 15:54 Відповісти
Словаччина вже не блокує?
Орбан ще не второпав, що Може Бути.
показати весь коментар
29.05.2024 15:57 Відповісти
Ну так, по фіцо був попереджувальний постріл, бо вижив..орбану може не підфартити..
показати весь коментар
29.05.2024 16:01 Відповісти
Словаччина і не виступала проти, навпаки - сказала, що не блокуватиме вступ до ЄС (але не до НАТО)
показати весь коментар
29.05.2024 17:00 Відповісти
Орбана у вулик, курву
показати весь коментар
29.05.2024 15:59 Відповісти
Кава закінчилася?
показати весь коментар
29.05.2024 15:59 Відповісти
Та це вже давно не новина. Європа нам не світить.
показати весь коментар
29.05.2024 16:06 Відповісти
когось це ще дивує? хотіли б бачити Україну в Європі то послали б цього мад'яра за руським кораблем...а так як ото тому ішаку.. моркву перед мордою машуть .. і один на одного кивають... і ржуть...сволота
показати весь коментар
29.05.2024 16:09 Відповісти
мабутьприйшов час купити для "***..ана", словацького діда?
показати весь коментар
29.05.2024 16:12 Відповісти
Наступне завдання для ЗСУ - затримати Сійярто і Орбана і посадити їх на пляшки.
показати весь коментар
29.05.2024 16:13 Відповісти
Поставте його в ''стойло''
показати весь коментар
29.05.2024 16:15 Відповісти
Як говорять хірурги-" Треба різати, іншого рішення -- нема".
показати весь коментар
29.05.2024 16:30 Відповісти
Он Орбан заблокировал всех решений в ЕС по Украине ..... на 41 % . И выглядит или действует так ,будто какой то посланик от кремля.
показати весь коментар
29.05.2024 16:38 Відповісти
Ну і навіщо ЄС ця ДОТАЦІЙНА країна, яка ще й весь час "качає права" та вносить раздрай в спільноту? Викиньте її з Євросоюзу, нехай забирається в БРІКС. А якщо вона це зробить, влаштуйте цьому анклаву блокаду (за співробітництво з рф) допоки угорці не влаштують Орбану та іншому керівництву те, що вони влаштовували своєму керівництву в 1956-му (ось тільки рятувати проросійську владу буде нікому, адже спільного кордону рашка з Угорщиною вже не має та й Конєв вже давно в могилі).
показати весь коментар
29.05.2024 17:07 Відповісти
Коротко кажучи, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив: - Не кожен мадяр винен в тому, що він мадяр.Свинособаки..
показати весь коментар
29.05.2024 17:18 Відповісти
Венгры - одни из злейших врагов Украины. Запомним.
показати весь коментар
29.05.2024 17:34 Відповісти
Женіть ******* із НАТО та ЄС
показати весь коментар
29.05.2024 18:50 Відповісти
Доля Фіцо для Орбана не стала повчальним уроком. Тоді всі ... умивають руки.
показати весь коментар
29.05.2024 18:54 Відповісти
Я так бачу ситуацію: угорщину із Євросоюзу, Україну в Євросоюз. Причина: не сповідує європейські цінності.
показати весь коментар
29.05.2024 19:22 Відповісти
 
 