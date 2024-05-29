Венгрия блокирует решение для начала переговоров с Украиной по поводу членства в ЕС на встрече послов, - Йозвяк

На встрече послов ЕС Венгрия блокирует одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз. Причина - 11 двусторонних вопросов по национальным меньшинствам.

Об этом сообщил корреспондент "Радіо Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня представители 27 правительств обсуждают переговорные рамки Еврокомиссии для Украины и Молдовы.

"Венгрия блокирует Украину, но не Молдову, из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине", - добавил Йозвяк.

Журналист отметил, что ЕС стремится официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.

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