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Венгрия (1836) Евросоюз (16686) Йозвяк (131)

Венгрия блокирует решение для начала переговоров с Украиной по поводу членства в ЕС на встрече послов, - Йозвяк

Угорщина блокує рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС

На встрече послов ЕС Венгрия блокирует одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз. Причина - 11 двусторонних вопросов по национальным меньшинствам.

Об этом сообщил корреспондент "Радіо Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня представители 27 правительств обсуждают переговорные рамки Еврокомиссии для Украины и Молдовы.

"Венгрия блокирует Украину, но не Молдову, из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине", - добавил Йозвяк.

Журналист отметил, что ЕС стремится официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.

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Топ комментарии
+11
Словаччина вже не блокує?
Орбан ще не второпав, що Може Бути.
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29.05.2024 15:57
+9
Орбана у вулик, курву
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29.05.2024 15:59
+9
Оця свістопляска допомагає нам зброєю і грошима, бо бенєвтік свої ракети проміняв на асфальт , а зеблазнітна шашлик у 19 му.
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29.05.2024 16:00
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29.05.2024 15:50 Ответить
Кофе пьешь? Ааааа....
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29.05.2024 15:58 Ответить
Підоройобик?
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29.05.2024 16:20 Ответить
Та й нехай собі блокує. Потрібно думати про те, як закінчити війну, повернути території. А не цією свистопляскою про ЄС, НАТО, "радісним" безвізом та іншою фігнею, якою займаюся вже як 10 років.
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29.05.2024 15:51 Ответить
Оця свістопляска допомагає нам зброєю і грошима, бо бенєвтік свої ракети проміняв на асфальт , а зеблазнітна шашлик у 19 му.
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29.05.2024 16:00 Ответить
Пам'ятаю шашлик у 2019. Партія "найчеснішого" організовувала. Так там не тільки шашлик був, а й музика, теніс, танці з піснями та радісні і веселі обличчя.
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29.05.2024 16:06 Ответить
Іде на свою половину третій рік війни , а Угорщина вірно служить Хйлу, санкції тіпа проти Гітлер-2: 0 приймаються й херяться типу непомічено приймальщиками...
Так нетряпка у нас в тренді - повна імітація Європи та усього Заходу намагань знищити як не Рашку так хоча режим самого Рашкофюрера ...

Усі грають своїми імітаційними членами по світовій безпеці , думаючи лиш про вибори та перемогу на них! БЛДІ!
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29.05.2024 15:54 Ответить
Словаччина вже не блокує?
Орбан ще не второпав, що Може Бути.
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29.05.2024 15:57 Ответить
Ну так, по фіцо був попереджувальний постріл, бо вижив..орбану може не підфартити..
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29.05.2024 16:01 Ответить
Словаччина і не виступала проти, навпаки - сказала, що не блокуватиме вступ до ЄС (але не до НАТО)
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29.05.2024 17:00 Ответить
Орбана у вулик, курву
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29.05.2024 15:59 Ответить
Кава закінчилася?
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29.05.2024 15:59 Ответить
Та це вже давно не новина. Європа нам не світить.
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29.05.2024 16:06 Ответить
когось це ще дивує? хотіли б бачити Україну в Європі то послали б цього мад'яра за руським кораблем...а так як ото тому ішаку.. моркву перед мордою машуть .. і один на одного кивають... і ржуть...сволота
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29.05.2024 16:09 Ответить
мабутьприйшов час купити для "***..ана", словацького діда?
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29.05.2024 16:12 Ответить
Наступне завдання для ЗСУ - затримати Сійярто і Орбана і посадити їх на пляшки.
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29.05.2024 16:13 Ответить
Поставте його в ''стойло''
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29.05.2024 16:15 Ответить
Як говорять хірурги-" Треба різати, іншого рішення -- нема".
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29.05.2024 16:30 Ответить
Он Орбан заблокировал всех решений в ЕС по Украине ..... на 41 % . И выглядит или действует так ,будто какой то посланик от кремля.
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29.05.2024 16:38 Ответить
Ну і навіщо ЄС ця ДОТАЦІЙНА країна, яка ще й весь час "качає права" та вносить раздрай в спільноту? Викиньте її з Євросоюзу, нехай забирається в БРІКС. А якщо вона це зробить, влаштуйте цьому анклаву блокаду (за співробітництво з рф) допоки угорці не влаштують Орбану та іншому керівництву те, що вони влаштовували своєму керівництву в 1956-му (ось тільки рятувати проросійську владу буде нікому, адже спільного кордону рашка з Угорщиною вже не має та й Конєв вже давно в могилі).
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29.05.2024 17:07 Ответить
Коротко кажучи, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив: - Не кожен мадяр винен в тому, що він мадяр.Свинособаки..
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29.05.2024 17:18 Ответить
Венгры - одни из злейших врагов Украины. Запомним.
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29.05.2024 17:34 Ответить
Женіть ******* із НАТО та ЄС
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29.05.2024 18:50 Ответить
Доля Фіцо для Орбана не стала повчальним уроком. Тоді всі ... умивають руки.
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29.05.2024 18:54 Ответить
Я так бачу ситуацію: угорщину із Євросоюзу, Україну в Євросоюз. Причина: не сповідує європейські цінності.
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29.05.2024 19:22 Ответить
 
 