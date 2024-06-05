Еврокомиссия 7 июня даст устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины, - Йозвяк
В пятницу, 7 июня, Европейская Комиссия представит послам ЕС обновленную оценку прогресса Украины в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюз.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, послам ЕС устно презентуют устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Это - рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, из которых для Украины есть четыре.
"Обе страны ожидают получить положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться относительно Украины. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время идет", - добавил Йозвяк.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо "прогресу" отих реформ в Україні ні фіга немає. А є навпаки "регрес".
Європейська комісія і посли Ж7 ніяк не можуть збагнути, як можна бути таким нахабним, щоб лізти у ЄС із такими воровськими харями.