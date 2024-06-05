РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12279 посетителей онлайн
Новости
504 1

Еврокомиссия 7 июня даст устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины, - Йозвяк

Єврокомісія надасть оцінку євроінтеграційним реформам України

В пятницу, 7 июня, Европейская Комиссия представит послам ЕС обновленную оценку прогресса Украины в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюз.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, послам ЕС устно презентуют устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Это - рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, из которых для Украины есть четыре.

"Обе страны ожидают получить положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться относительно Украины. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время идет", - добавил Йозвяк.

Читайте также: Венгрия блокирует решение для начала переговоров с Украиной по поводу членства в ЕС на встрече послов, - Йозвяк

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.

Автор: 

Еврокомиссия (1453) реформы (3951) членство в ЕС (1014) Йозвяк Рикард (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оцінка буде усною, щоб матюки не друкувати на папері.
Бо "прогресу" отих реформ в Україні ні фіга немає. А є навпаки "регрес".
Європейська комісія і посли Ж7 ніяк не можуть збагнути, як можна бути таким нахабним, щоб лізти у ЄС із такими воровськими харями.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:28 Ответить
 
 