Еврокомиссия 7 июня даст устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины, - Йозвяк

В пятницу, 7 июня, Европейская Комиссия представит послам ЕС обновленную оценку прогресса Украины в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюз.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, послам ЕС устно презентуют устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Это - рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, из которых для Украины есть четыре.

"Обе страны ожидают получить положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться относительно Украины. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время идет", - добавил Йозвяк.

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Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.