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Первый этап скрининга законодательства Украины на соответствие праву ЕС уже завершен, - Стефанишина

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина та Марко Йорна

Первую фазу процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершили. После этого в Киев прибыла делегация Европейской Комиссии, ответственная за проведение скрининга с европейской стороны, для подготовки нового этапа двусторонних встреч.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

"Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа - более 30 пояснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству", - подчеркнула она.

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Делегация Еврокомиссии, прибывшая в Украину, ответственна за проведение скрининга с европейской стороны.

Европейскую делегацию возглавил, представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) Марко Йорна, председательствующий на встречах по проведению скрининга.

Во время первого дня консультаций речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожиданиях от украинской стороны.

"Подробно обсудили каждый из переговорных разделов, по которым происходили разъяснительные сессии", - добавила вице-премьер.

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Топ комментарии
+7
Навішо цей цирк і маніпуляція? Вже дістали. Справа не в тексті законів, а в їх дотриманні!!! А з цим ми на рівні сомалі
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06.06.2024 10:46
+7
в якому праві ЄС йдеться про бусифікацію та зламу житла по хотєлкє сміття або ***@на в формі?
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06.06.2024 10:50
+5
А що вони ''скринінгували''? Конституцію яка на паузі, чи махновщину яку зелені влаштували?
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06.06.2024 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Навішо цей цирк і маніпуляція? Вже дістали. Справа не в тексті законів, а в їх дотриманні!!! А з цим ми на рівні сомалі
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06.06.2024 10:46 Ответить
Что бы "нагнуть" народ ещё сильнее.
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06.06.2024 11:58 Ответить
в якому праві ЄС йдеться про бусифікацію та зламу житла по хотєлкє сміття або ***@на в формі?
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06.06.2024 10:50 Ответить
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06.06.2024 10:50 Ответить
А що вони ''скринінгували''? Конституцію яка на паузі, чи махновщину яку зелені влаштували?
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06.06.2024 10:51 Ответить
Кваша
Закон про обов"язкове медичне державне страхування, який не вдається прийняти з 1989 року!
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06.06.2024 10:59 Ответить
Це невигідно, бо лікарні не зможуть дерти бабло як зараз..
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06.06.2024 11:28 Ответить
Вам ще не казали, що ви кончені ублюдки? Скоро скажуть. При чому прямим текстом.
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06.06.2024 10:54 Ответить
Проведення скринінгу завершилося фейспалмінгом.
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06.06.2024 10:54 Ответить
На вулиці була ця Єврокомісія, а на цвинтарі ??? А вертаючись до нагального.. Цю зиму ми проведемо без електрики ! - заявили чиновники. Краще б ми цю зиму провели без чиновників ! ).
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06.06.2024 11:00 Ответить
Закони є. Вони ніби правильні. Але вони Зельоними засунуті в дупу, і не виконуються. В Совку теж була сама людяна Конституція. Але вона була тільки на папері.
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06.06.2024 11:07 Ответить
Пом'ятаю яку високу оцінку єспертів світого рівня і веніціанки отримала наша конституція. Вона така і є, але загорнута в трубочку і вставлена кожному в зад, щоб муляла і цим нагадувала про своє існування.
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06.06.2024 12:00 Ответить
Відкрили в кінці кінців книжку з законами. Але ще доказують, поки що читати будуть самі із середини. Їм толмачі на потрібні.
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06.06.2024 11:47 Ответить
Шапіто...
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06.06.2024 12:04 Ответить
Клоуни
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06.06.2024 12:58 Ответить
 
 