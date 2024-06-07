Єврокомісія пропонуватиме розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні, - Financial Times
У п'ятницю, 7 червня, Європейська Комісія надасть в цілому позитивну усну оцінку виконанню Україною рекомендацій - реформ, необхідних для членства в ЄС. ЄК рекомендуватиме розпочати переговори про вступ країни до Євросоюзу.
Про це з посиланням на трьох анонімних співрозмовників пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у п'ятницю Єврокомісія оголосить, що Україна досягла необхідних критеріїв у певних сферах - боротьба з корупцією, контроль над політичним лобіюванням, прозорість статків посадовців і права меншин - і рекомендує Україні розпочати переговори про вступ.
Процес хочуть запустити до того, як Угорщина перейме головування в ЄС. Будапешт буде головувати з 1 липня.
Це дасть їй додаткові важелі впливу. Тому Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.
Угорщина очікувано висловлюватиме незгоду, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються, наголошує видання.
Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що усна оцінка для України й Молдови має бути позитивною.
Будь ласка, зачекайте...
вступ у ЄС у червні?!?!
Швидко рухаємося
зе!прострочений зараз дуже зайнятий миром.
давайте, пізніше, здзвонимось.