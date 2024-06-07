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Єврокомісія (2096) реформи (3198) членство в ЄС (1160)

Єврокомісія пропонуватиме розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні, - Financial Times

Оцінка євроінтеграційних реформ України від Єврокомісії

У п'ятницю, 7 червня, Європейська Комісія надасть в цілому позитивну усну оцінку виконанню Україною рекомендацій - реформ, необхідних для членства в ЄС. ЄК рекомендуватиме розпочати переговори про вступ країни до Євросоюзу. 

Про це з посиланням на трьох анонімних співрозмовників пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у п'ятницю Єврокомісія оголосить, що Україна досягла необхідних критеріїв у певних сферах - боротьба з корупцією, контроль над політичним лобіюванням, прозорість статків посадовців і права меншин - і рекомендує Україні розпочати переговори про вступ.

Процес хочуть запустити до того, як Угорщина перейме головування в ЄС. Будапешт буде головувати з 1 липня. 

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Це дасть їй додаткові важелі впливу. Тому Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

Угорщина очікувано висловлюватиме незгоду, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються, наголошує видання.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що усна оцінка для України й Молдови має бути позитивною.

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вступ у ЄС у червні?!?!
Швидко рухаємося
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07.06.2024 09:51 Відповісти
Це початок процесу. Це не вступ. Для вступу потрібно зробити дуже багато: від переговорів з кожною країною до переписування нормативно-правової бази країни під стандарти ЄС
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07.06.2024 12:24 Відповісти
нєнє!
зе!прострочений зараз дуже зайнятий миром.
давайте, пізніше, здзвонимось.
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07.06.2024 10:00 Відповісти
"пропонуватиМЕ розпочати". Так низько Україну ще не опускали...
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07.06.2024 10:50 Відповісти
У січні 2022-го був у Брюсселі. Пам'ятаю, що тоді на будинку, який показаний на фото до статті, був банер з підлітком і надписом "next gen EU" (наступне покоління ЄС). Спало на думку, що для моїх дітей єдиним способом стати громадянином ЄС - отримати громадянство якоїсь країни ЄС, бо шанси для України увійти в євроунію тоді були нульові. Пройшло лише 2 роки, а Україна вже отримує зелене світло на процес приєднання до Євросоюзу. Це просто якась фантастика!
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07.06.2024 12:36 Відповісти
Якщо мадяри вважають, що права угорців на території України порушуються, то вони можуть їх забрати до себе, ми не проти, але Угорщину сюди нести не потрібно.
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08.06.2024 09:45 Відповісти
 
 