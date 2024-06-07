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Еврокомиссия (1409) реформы (3945) членство в ЕС (928)

Еврокомиссия будет предлагать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне, - Financial Times

Оцінка євроінтеграційних реформ України від Єврокомісії

В пятницу, 7 июня, Европейская комиссия предоставит в целом положительную устную оценку выполнению Украиной рекомендаций, изложенных в ноябрьском Отчете по расширению, а именно реформ, необходимых для членства в ЕС.

Об этом со ссылкой на трех анонимных собеседников пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пятницу Еврокомиссия объявит, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах - борьба с коррупцией, контроль над политическим лоббированием, прозрачность состояния должностных лиц и права меньшинств - и рекомендует Украине начать переговоры о вступлении.

Процесс хотят запустить до того, как Венгрия примет председательство в ЕС. Будапешт будет председательствовать с 1 июля.

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Это даст ей дополнительные рычаги воздействия. Поэтому председательствующая в ЕС Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Венгрия ожидаемо будет выражать несогласие, продолжая утверждать, что права венгерского меньшинства нарушаются, отмечает издание.

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что устная оценка для Украины и Молдовы должна быть положительной.

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Ого
вступ у ЄС у червні?!?!
Швидко рухаємося
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07.06.2024 09:51 Ответить
Це початок процесу. Це не вступ. Для вступу потрібно зробити дуже багато: від переговорів з кожною країною до переписування нормативно-правової бази країни під стандарти ЄС
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07.06.2024 12:24 Ответить
нєнє!
зе!прострочений зараз дуже зайнятий миром.
давайте, пізніше, здзвонимось.
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07.06.2024 10:00 Ответить
"пропонуватиМЕ розпочати". Так низько Україну ще не опускали...
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07.06.2024 10:50 Ответить
У січні 2022-го був у Брюсселі. Пам'ятаю, що тоді на будинку, який показаний на фото до статті, був банер з підлітком і надписом "next gen EU" (наступне покоління ЄС). Спало на думку, що для моїх дітей єдиним способом стати громадянином ЄС - отримати громадянство якоїсь країни ЄС, бо шанси для України увійти в євроунію тоді були нульові. Пройшло лише 2 роки, а Україна вже отримує зелене світло на процес приєднання до Євросоюзу. Це просто якась фантастика!
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07.06.2024 12:36 Ответить
Якщо мадяри вважають, що права угорців на території України порушуються, то вони можуть їх забрати до себе, ми не проти, але Угорщину сюди нести не потрібно.
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08.06.2024 09:45 Ответить
 
 