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Аудит НАБУ, изменения УПК и Высший административный суд: в МВФ рассказали, чего ждут от Украины до конца года

МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что Украина, согласно договоренностям по программе EFF, до конца нынешнего года проведет первый аудит НАБУ, укрепит Уголовный процессуальный кодекс и создаст Высший административный суд.

Об этом сказала в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть несколько реформ, о которых я могу сказать", - отметила представитель Фонда в ответ на вопрос Укринформа, каких шагов от Украины по реформам ждет МВФ в первую очередь.

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По ее словам, речь идет прежде всего о внешнем аудите Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В Фонде ожидают, что украинская власть реализует это направление осенью нынешнего года.

Кроме того, до конца года в Фонде ожидают создания в Украине Высшего административного суда.

Напомним, Украина в этом году рассчитывает на три транша МВФ объемом $4,5 млрд.
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Топ комментарии
+6
В Кропивницькому сьогодні відбулося чергове судилище над розвідником Романом Червінським. Йому продовжили тримання під вартою. Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці .

Вбивча історія, заполітизована справа. Корупціонери, яких підозрюють в мільйонних хабарях, на волі, фсбшні агенти в рясах на волі, герой - в тюрмі.
Було 50 поручителів, були допитані свідки, всі псевдо-докази нібито вини розбиті адвокатами вщент. АЛЕ суд просто задовольнив клопотання прокурорів.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JAPADreeNfWHUBmuoGATdpuT9i8fGazHWdMRZZ8KBLtKR4jhN7RCDTrTfwAnSLFil&id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

За репресії проти розвідника Р. Червінського згодом мають відповідати у суді особисто замовники - Зеленський, Єрмак і Татаров.

А ті, хто зараз на ролях виконавців - прокурори, судді, у процесі проти ЗЕбанди мають відповісти:

хто безпосередньо давав їм вказівки?
Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці

https://dostyp.com.ua/novini/chotiri-desyatki-poruchiteliv-prijshli-v-sud-kropivnickogo-vzyati-romana-chervinskogo-na-poruki/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CZugxUw_7K-yv7ol7NQi0VC8MupVaeQPB20zS_Hrqnj_imfFZJJDBDs0_aem_AXVaQ0M3c978hgfCqPZQ7NIluKNiztVnpXzuR0dkfU_t6wCtAEluPh0xm1cG1KzF86jd4TCyGmsiWUUgJeSFLJJd
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06.06.2024 19:32
+5
Завдання зеленим гнидам непросте - надурити партнерів все важче і важче.
А надурити треба - бо інакше не вкрадеш.
А вкрасти - це їхня єдина мета.
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06.06.2024 19:24
+4
ПОТРІБЕН максимальний розголос у справі Червінського, і не лише його! Патріотів, героїв судять прикацаплені виродки по свистку з банкової. Не мовчіть, бо не встигнете отямитися, як на вас будуть нашийники!
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06.06.2024 19:42
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Завдання зеленим гнидам непросте - надурити партнерів все важче і важче.
А надурити треба - бо інакше не вкрадеш.
А вкрасти - це їхня єдина мета.
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06.06.2024 19:24 Ответить
В Кропивницькому сьогодні відбулося чергове судилище над розвідником Романом Червінським. Йому продовжили тримання під вартою. Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці .

Вбивча історія, заполітизована справа. Корупціонери, яких підозрюють в мільйонних хабарях, на волі, фсбшні агенти в рясах на волі, герой - в тюрмі.
Було 50 поручителів, були допитані свідки, всі псевдо-докази нібито вини розбиті адвокатами вщент. АЛЕ суд просто задовольнив клопотання прокурорів.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JAPADreeNfWHUBmuoGATdpuT9i8fGazHWdMRZZ8KBLtKR4jhN7RCDTrTfwAnSLFil&id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

За репресії проти розвідника Р. Червінського згодом мають відповідати у суді особисто замовники - Зеленський, Єрмак і Татаров.

А ті, хто зараз на ролях виконавців - прокурори, судді, у процесі проти ЗЕбанди мають відповісти:

хто безпосередньо давав їм вказівки?
Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці

https://dostyp.com.ua/novini/chotiri-desyatki-poruchiteliv-prijshli-v-sud-kropivnickogo-vzyati-romana-chervinskogo-na-poruki/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CZugxUw_7K-yv7ol7NQi0VC8MupVaeQPB20zS_Hrqnj_imfFZJJDBDs0_aem_AXVaQ0M3c978hgfCqPZQ7NIluKNiztVnpXzuR0dkfU_t6wCtAEluPh0xm1cG1KzF86jd4TCyGmsiWUUgJeSFLJJd
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06.06.2024 19:32 Ответить
А мусорів не будуть чистити? Цю установу особливо патрульну поліцію потрібно...ви бачили на якіх авто іздять на роботу сопливі? Вся вул Святослава Хороброго заставлена іномарками на якіх іздять патрульні....гарно жирують...так ще з порушеннямі ПДД паркуються. В лікарню Стражеско паркуюють, охороник не пускає а вони пасідчення показують... Керіництво УПП не бачить цього. Кругова порука-злочинне угруповання.
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06.06.2024 19:32 Ответить
що ти кацапський троль верзеш.Патрульна поліція--половина на фронті.Умови і графік найважчі. Піди і попрацю і не будеш нести кацапсько-бандитську пургу.
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07.06.2024 10:15 Ответить
Ну не знаю може в вашому регіоні і вигребли половину, але от в нас забрали трьох невдах (видно план по касі не закрили), тому для мене особисто ваш допис кумедний.... Ще й коли говориш з представником цієї ганебної (в Україні) професії, аж смішно як вони бідкаються, і згадують про влк і закони.....
Умови в них найважчі? На окко кавуську в комендантський час ганяти і водіїв кошмарити? Ви часом не з цього кодла вилізли?
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07.06.2024 11:17 Ответить
"Обіцяного три роки ждуть"

А беручи до уваги, як в нас "реформували БЕБ" і протягували законопроект Татарова, то не варто покладатись на те, що Україна щось тут зробить. Якщо МВФ щось хоче, то хай приїжджає і реформує. Нашим прутнеграям таке доручати не можна.
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06.06.2024 19:36 Ответить
ПОТРІБЕН максимальний розголос у справі Червінського, і не лише його! Патріотів, героїв судять прикацаплені виродки по свистку з банкової. Не мовчіть, бо не встигнете отямитися, як на вас будуть нашийники!
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06.06.2024 19:42 Ответить
реформи неначасі,їх з собою на ростов не візьмеш.
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06.06.2024 21:07 Ответить
Червінський сидить в підвалі, в одиночній камері, весь покусаний клопами. Виводять на прогулянку з 6 до 7ї ранку, сонця не бачить.
В якій демократичній країні це можливо?!

https://youtu.be/dNP5VgCBXZI?si=FkwrkYJgkU43hWIu
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06.06.2024 21:29 Ответить
Цікаво хто ж буде робити "зовнішній аудит НАБУ"? БЕБ чи МВД? Чи ще якась ОПешна контора?
Тоді не варто і починати бо результат вже відомий.
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06.06.2024 21:29 Ответить
Дуже важливо поставити всюди патужних рішал, своїх.
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06.06.2024 22:31 Ответить
не рішал а менеджерів!!!!!
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07.06.2024 11:19 Ответить
Продажне судочинство-на ешафот!
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07.06.2024 09:51 Ответить
оці європейські рожеві поні, такі лошари, шо капець.
вже, більше тридцяти років пройшло, а вони все очікують.
ага....
оно, бойко, в раді, вже з трибуни розказує, як потрібно україну любити.
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07.06.2024 10:10 Ответить
Вищий адмінсуд ? МВФ приємно згадати давні діла. Окружні адмінсуди взагалі слід ліквідувати,повернути назад в суди загальної юрисдикції. Так само з оазисом корупції господарськими судами. І доступності і контролю буде більше. Ці інституції беруть своє начало від арбітража при органах державного управління, заснованих на ідеях фанатиків диктатур ще в 20 роках минулого століття.
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07.06.2024 11:26 Ответить
 
 