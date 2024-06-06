Аудит НАБУ, изменения УПК и Высший административный суд: в МВФ рассказали, чего ждут от Украины до конца года
Международный валютный фонд ожидает, что Украина, согласно договоренностям по программе EFF, до конца нынешнего года проведет первый аудит НАБУ, укрепит Уголовный процессуальный кодекс и создаст Высший административный суд.
Об этом сказала в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть несколько реформ, о которых я могу сказать", - отметила представитель Фонда в ответ на вопрос Укринформа, каких шагов от Украины по реформам ждет МВФ в первую очередь.
По ее словам, речь идет прежде всего о внешнем аудите Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В Фонде ожидают, что украинская власть реализует это направление осенью нынешнего года.
Кроме того, до конца года в Фонде ожидают создания в Украине Высшего административного суда.
Напомним, Украина в этом году рассчитывает на три транша МВФ объемом $4,5 млрд.
Пожалуйста, подождите...
А надурити треба - бо інакше не вкрадеш.
А вкрасти - це їхня єдина мета.
Вбивча історія, заполітизована справа. Корупціонери, яких підозрюють в мільйонних хабарях, на волі, фсбшні агенти в рясах на волі, герой - в тюрмі.
Було 50 поручителів, були допитані свідки, всі псевдо-докази нібито вини розбиті адвокатами вщент. АЛЕ суд просто задовольнив клопотання прокурорів.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JAPADreeNfWHUBmuoGATdpuT9i8fGazHWdMRZZ8KBLtKR4jhN7RCDTrTfwAnSLFil&id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·
За репресії проти розвідника Р. Червінського згодом мають відповідати у суді особисто замовники - Зеленський, Єрмак і Татаров.
А ті, хто зараз на ролях виконавців - прокурори, судді, у процесі проти ЗЕбанди мають відповісти:
хто безпосередньо давав їм вказівки?
Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці
https://dostyp.com.ua/novini/chotiri-desyatki-poruchiteliv-prijshli-v-sud-kropivnickogo-vzyati-romana-chervinskogo-na-poruki/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CZugxUw_7K-yv7ol7NQi0VC8MupVaeQPB20zS_Hrqnj_imfFZJJDBDs0_aem_AXVaQ0M3c978hgfCqPZQ7NIluKNiztVnpXzuR0dkfU_t6wCtAEluPh0xm1cG1KzF86jd4TCyGmsiWUUgJeSFLJJd
Умови в них найважчі? На окко кавуську в комендантський час ганяти і водіїв кошмарити? Ви часом не з цього кодла вилізли?
А беручи до уваги, як в нас "реформували БЕБ" і протягували законопроект Татарова, то не варто покладатись на те, що Україна щось тут зробить. Якщо МВФ щось хоче, то хай приїжджає і реформує. Нашим прутнеграям таке доручати не можна.
В якій демократичній країні це можливо?!
https://youtu.be/dNP5VgCBXZI?si=FkwrkYJgkU43hWIu
Тоді не варто і починати бо результат вже відомий.
вже, більше тридцяти років пройшло, а вони все очікують.
ага....
оно, бойко, в раді, вже з трибуни розказує, як потрібно україну любити.