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Новости Помощь Украине
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Украина в этом году рассчитывает на три транша МВФ в размере $4,5 млрд, - Минфин

Допомога Україні

Сегодня, 23 мая, руководство Министерства финансов Украины провело рабочую встречу с руководством Европейского департамента Международного валютного фонда и миссии МВФ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Кроме бюджетных вопросов, среди которых выполнение бюджета 2024 и подготовка к бюджетному процессу 2025, и дальнейшей потребности во внешнем финансировании, стороны обсудили подготовку к четвертому пересмотру программы МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

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На 2024 год программой EFF предусмотрено 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило около 880 млн долларов США в результате успешного третьего пересмотра программы в марте 2024 года.

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин выразил благодарность МВФ за своевременную поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения и подчеркнул важность дальнейшего функционирования программы EFF:

"Выполнение Украиной условий по программе имеет большое значение, ведь внедрение определенных мер и политик способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны, одновременно адаптируя финансовую систему к функционированию в условиях неопределенности. На 2024 год запланировано еще три пересмотра в рамках программы EFF, что потенциально позволит привлечь бюджетную поддержку общим объемом около 4,5 млрд долларов США".

В Минфине напомнили, что с начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора.

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Общий объем программы Механизма расширенного финансирования - EFF на 2023-2027 годы составляет 15,6 млрд долларов США. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов США.

Напомним, по данным Минфина доходы госбюджета в апреле превысили план на 35 миллиардов.

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334) Минфин (1556)


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Україна розраховує, а розгребуть по кишенях дикі слуги.
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23.05.2024 20:13 Ответить
Тiльки не давайте грошима! Все розкраде зелена шобла!!!
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23.05.2024 20:16 Ответить
тобто!
зе!падлюка, ще й набере кредитів для наших нащадків?
п'ять років, ще не закінчились?
в україні, кремлівські криси задіяли план останньої надії!

повторюю.
медведчуківські та портновські, сдупо та риги, захопили владу в україні.
повний реванш антимайдану!
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23.05.2024 20:24 Ответить
В марте 24 г к пенсии по индексации накинули 475гр, жынке 204гр. Чуть ананасов умяли, опять же рыбки червоной крупным куском в 180 гр в атб взяли! Дожить бы до марта 25г---боюсь меню составлять, фантазия та и знаний у меня тут прилично. Пусть дают---абаждём под дождём!
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23.05.2024 20:29 Ответить
для истекающей кровью украине это мелочь на туалетную бумагу
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23.05.2024 20:33 Ответить
Где-то еще ходит прокурор без имения на берегу Днепра?
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23.05.2024 23:12 Ответить
 
 