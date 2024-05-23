Украина в этом году рассчитывает на три транша МВФ в размере $4,5 млрд, - Минфин
Сегодня, 23 мая, руководство Министерства финансов Украины провело рабочую встречу с руководством Европейского департамента Международного валютного фонда и миссии МВФ в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.
Кроме бюджетных вопросов, среди которых выполнение бюджета 2024 и подготовка к бюджетному процессу 2025, и дальнейшей потребности во внешнем финансировании, стороны обсудили подготовку к четвертому пересмотру программы МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).
На 2024 год программой EFF предусмотрено 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило около 880 млн долларов США в результате успешного третьего пересмотра программы в марте 2024 года.
Первый заместитель министра финансов Денис Улютин выразил благодарность МВФ за своевременную поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения и подчеркнул важность дальнейшего функционирования программы EFF:
"Выполнение Украиной условий по программе имеет большое значение, ведь внедрение определенных мер и политик способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны, одновременно адаптируя финансовую систему к функционированию в условиях неопределенности. На 2024 год запланировано еще три пересмотра в рамках программы EFF, что потенциально позволит привлечь бюджетную поддержку общим объемом около 4,5 млрд долларов США".
В Минфине напомнили, что с начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора.
Общий объем программы Механизма расширенного финансирования - EFF на 2023-2027 годы составляет 15,6 млрд долларов США. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов США.
Напомним, по данным Минфина доходы госбюджета в апреле превысили план на 35 миллиардов.
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зе!падлюка, ще й набере кредитів для наших нащадків?
п'ять років, ще не закінчились?
в україні, кремлівські криси задіяли план останньої надії!
повторюю.
медведчуківські та портновські, сдупо та риги, захопили владу в україні.
повний реванш антимайдану!