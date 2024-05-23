Україна отримала від партнерів $85 мільярдів підтримки за час великої війни, – Мінфін

З початку повномашстабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.

Про це заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова заявила під час Другого Люксембурзько-українського бізнес-форуму, інформує пресслужба Мінфіну.

"З лютого 2022 року завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами залучено понад $85,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це дозволило уряду забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету, водночас використовуючи всі внутрішні ресурси на безпеку та оборону країни", – сказала посадовиця.

Вона зауважила, що у перші місяці 2024 року зовнішня допомога від ключових донорів була відсутня, але завдяки вжитим заходам Україна успішно пройшла цей період. Однак згодом допомога відновилася і у 2024 році Україна вже залучила близько $11,8 млрд від ЄС, МВФ, Японії, Канади, Великої Британії та Норвегії, додала Зикова.

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Як повідомлялося, водночас Україні не вистачає коштів на утримання Збройних Сил та закупівлю зброї, які фінансуються з внутрішніх джерел.

За даними джерел української редакції Forbes, через це Кабінет міністрів готує законопроєкт про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.