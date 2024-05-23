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Новини
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Україна отримала від партнерів $85 мільярдів підтримки за час великої війни, – Мінфін

доллар

З початку повномашстабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.

Про це заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова заявила під час Другого Люксембурзько-українського бізнес-форуму, інформує пресслужба Мінфіну.

"З лютого 2022 року завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами залучено понад $85,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це дозволило уряду забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету, водночас використовуючи всі внутрішні ресурси на безпеку та оборону країни", – сказала посадовиця.

Вона зауважила, що у перші місяці 2024 року зовнішня допомога від ключових донорів була відсутня, але завдяки вжитим заходам Україна успішно пройшла цей період. Однак згодом допомога відновилася і у 2024 році Україна вже залучила близько $11,8 млрд від ЄС, МВФ, Японії, Канади, Великої Британії та Норвегії, додала Зикова.

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Як повідомлялося, водночас Україні не вистачає коштів на утримання Збройних Сил та закупівлю зброї, які фінансуються з внутрішніх джерел.

За даними джерел української редакції Forbes, через це Кабінет міністрів готує законопроєкт про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

Автор: 

держбюджет (1569) держборг (1086) кредит (3280) Мінфін (2930)


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Топ коментарі
+4
Україна отримала від партнерів $85 мільярдів підтримки за час великої війни

Уточнення: не Україна, а деякі українці!
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23.05.2024 19:38
+3
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23.05.2024 20:04
+2
А де ділися 2,5 мільярди доларів, які виділялися на дрони? Ні дронів, ні грошей. Може б, потрусили високопоставлених злодюг, які розкрали Україну не гірше за орків?
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23.05.2024 19:56
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Україна отримала від партнерів $85 мільярдів підтримки за час великої війни

Уточнення: не Україна, а деякі українці!
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23.05.2024 19:38 Відповісти
Уявіть, що Зеленський імітує розкрадання бюджету, а при цьому будує ракети і ядерну зброю і скоро настане момент коли цією зброєю ми нанесемо удар по Московії. Але на жаль асфальт не літає.
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23.05.2024 20:17 Відповісти
Ну чому ж зразу "деякі українці"?
Впевнений, граждане Ізраїлю та Кіпру, НЕУкраїни, теж гарно прібарахлілісь.
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23.05.2024 20:57 Відповісти
Половина з них мабуть в офшорах...
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23.05.2024 19:38 Відповісти
а Захід каже, шо 137.

Куди ділись 43 мільярди баксів ?
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23.05.2024 19:55 Відповісти
А де ділися 2,5 мільярди доларів, які виділялися на дрони? Ні дронів, ні грошей. Може б, потрусили високопоставлених злодюг, які розкрали Україну не гірше за орків?
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23.05.2024 19:56 Відповісти
І що? Де результати? Трирівневий захист над усіма енергогенеруючими об'єктами вже себе показав.
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23.05.2024 19:56 Відповісти
Навіть не буду нічого писати - де частина ціх грошей, в чиєї кишені, чиєму офшорі.
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23.05.2024 19:59 Відповісти
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23.05.2024 20:04 Відповісти
85$млрд? Це спідставно з $600млрд на афганців? Знущаїтесь?
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23.05.2024 23:47 Відповісти
а на сколько миллиардов разрушили украину? в десятки раз больше, довоевались, доходились по натам
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24.05.2024 05:34 Відповісти


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24.05.2024 08:12 Відповісти
всі фото маєтків та автівок "слуг урода" сюди просто не помістяться.Цим під@рам хоть квадріліон дай-вкрадуть і не вдавляться.
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24.05.2024 08:19 Відповісти

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