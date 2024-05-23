Україна цьогоріч розраховує на три транші МВФ обсягом $4,5 млрд, - Мінфін

Сьогодні, 23 травня, керівництво Міністерства фінансів України провело робочу зустріч із керівництвом Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду та місії МВФ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Крім бюджетних питань, серед яких виконання бюджету 2024 та підготовка до бюджетного процесу 2025, та подальшої потреби у зовнішньому фінансуванні, сторони обговорили підготовку до четвертого перегляду програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

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На 2024 рік програмою EFF передбачено 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні, з яких вже надійшло близько 880 млн доларів США в результаті успішного третього перегляду програми у березні 2024 року.

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін висловив подяку МВФ за своєчасну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення та наголосив на важливості подальшого функціонування програми EFF:

"Виконання Україною умов за програмою має велике значення, адже впровадження визначених заходів і політик сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни, водночас адаптуючи фінансову систему до функціонування в умовах невизначеності. На 2024 рік заплановано ще три перегляди в межах програми EFF, що потенційно дозволить залучити бюджетну підтримку загальним обсягом близько 4,5 млрд доларів США".

У Мінфіні нагадали, що із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору.

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Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування – EFF на 2023–2027 роки становить 15,6 млрд доларів США. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.

Нагадаємо, за даними Мінфіна доходи держбюджету у квітні перевищили план на 35 мільярдів.