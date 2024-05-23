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Новини Допомога Україні
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Україна цьогоріч розраховує на три транші МВФ обсягом $4,5 млрд, - Мінфін

Допомога Україні

Сьогодні, 23 травня, керівництво Міністерства фінансів України провело робочу зустріч із керівництвом Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду та місії МВФ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Крім бюджетних питань, серед яких виконання бюджету 2024 та підготовка до бюджетного процесу 2025, та подальшої потреби у зовнішньому фінансуванні, сторони обговорили підготовку до четвертого перегляду програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

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На 2024 рік програмою EFF передбачено 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні, з яких вже надійшло близько 880 млн доларів США в результаті успішного третього перегляду програми у березні 2024 року.

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін висловив подяку МВФ за своєчасну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення та наголосив на важливості подальшого функціонування програми EFF:

"Виконання Україною умов за програмою має велике значення, адже впровадження визначених заходів і політик сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни, водночас адаптуючи фінансову систему до функціонування в умовах невизначеності. На 2024 рік заплановано ще три перегляди в межах програми EFF, що потенційно дозволить залучити бюджетну підтримку загальним обсягом близько 4,5 млрд доларів США".

У Мінфіні нагадали, що із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. 

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Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування – EFF на 2023–2027 роки становить 15,6 млрд доларів США. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.

Нагадаємо, за даними Мінфіна доходи держбюджету у квітні перевищили план на 35 мільярдів.

Автор: 

кредит (3819) МВФ (3068) Мінфін (3634)


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Україна розраховує, а розгребуть по кишенях дикі слуги.
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23.05.2024 20:13 Відповісти
Тiльки не давайте грошима! Все розкраде зелена шобла!!!
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23.05.2024 20:16 Відповісти
тобто!
зе!падлюка, ще й набере кредитів для наших нащадків?
п'ять років, ще не закінчились?
в україні, кремлівські криси задіяли план останньої надії!

повторюю.
медведчуківські та портновські, сдупо та риги, захопили владу в україні.
повний реванш антимайдану!
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23.05.2024 20:24 Відповісти
В марте 24 г к пенсии по индексации накинули 475гр, жынке 204гр. Чуть ананасов умяли, опять же рыбки червоной крупным куском в 180 гр в атб взяли! Дожить бы до марта 25г---боюсь меню составлять, фантазия та и знаний у меня тут прилично. Пусть дают---абаждём под дождём!
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23.05.2024 20:29 Відповісти
для истекающей кровью украине это мелочь на туалетную бумагу
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23.05.2024 20:33 Відповісти
Где-то еще ходит прокурор без имения на берегу Днепра?
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23.05.2024 23:12 Відповісти
 
 