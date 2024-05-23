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До Києва прибула команда МВФ: Обговорять ризики для економіки України

Команда МВФ приїхала до Києва 23 травня

Команда Міжнародного валютного фонду приїхала з візитом до Києва, де обговорюватиме ризики для економіки України. Делегацію очолює голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.

Про це повідомили в пресслужбі МВФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України й іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Зазначається, що після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм вестиме у Варшаві дискусії з представниками влади України "щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ почне новий перегляд програми для України найближчими тижнями

Автор: 

Київ (19436) МВФ (3068) економіка (928)


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Головний ризик після війни та раїсі - це зелене кодло прикоритне.
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23.05.2024 10:38 Відповісти
Вони в курсі, що нелегетимними підписувати щось не варто?
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23.05.2024 12:17 Відповісти
Вони в курсі, що треба красти ще швидше, бо ще треба знайти екіпаж що їх вивезе на презлітаку..
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23.05.2024 12:45 Відповісти
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23.05.2024 11:20 Відповісти
никаких рисков нет- потому, как нет экономики
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23.05.2024 11:26 Відповісти
Зеленський в своєму російському фільмі посилав МВФ в пеший еротіческій тур і називав Україну повією, готовою приймати з усіх сторів.
А зараз він сам клянчить у всіх гроші і готовий приймати з усіх боків.
Боневтікнутий.
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23.05.2024 13:40 Відповісти
 
 