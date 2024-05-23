До Києва прибула команда МВФ: Обговорять ризики для економіки України

Команда Міжнародного валютного фонду приїхала з візитом до Києва, де обговорюватиме ризики для економіки України. Делегацію очолює голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.

Про це повідомили в пресслужбі МВФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України й іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Зазначається, що після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм вестиме у Варшаві дискусії з представниками влади України "щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)".

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