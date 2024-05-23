В Киев прибыла команда МВФ: Обсудят риски для экономики Украины

Команда Международного валютного фонда приехала с визитом в Киев, где будет обсуждать риски для экономики Украины. Делегацию возглавляет глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

Об этом сообщили в пресс-службе МВФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Команда МВФ во главе с главой европейского департамента МВФ Альфредом Каммером начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на рисках, с которыми столкнулась экономика Украины, и целях экономической политики власти", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Отмечается, что после этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем будет вести в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины "относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)".

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