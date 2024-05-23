РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12293 посетителя онлайн
Новости
655 6

В Киев прибыла команда МВФ: Обсудят риски для экономики Украины

Команда МВФ приїхала до Києва 23 травня

Команда Международного валютного фонда приехала с визитом в Киев, где будет обсуждать риски для экономики Украины. Делегацию возглавляет глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

Об этом сообщили в пресс-службе МВФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Команда МВФ во главе с главой европейского департамента МВФ Альфредом Каммером начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на рисках, с которыми столкнулась экономика Украины, и целях экономической политики власти", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Отмечается, что после этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем будет вести в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины "относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ о конфискации активов РФ: Важно, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы

Автор: 

Киев (25495) МВФ (3334) экономика (3879)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головний ризик після війни та раїсі - це зелене кодло прикоритне.
показать весь комментарий
23.05.2024 10:38 Ответить
Вони в курсі, що нелегетимними підписувати щось не варто?
показать весь комментарий
23.05.2024 12:17 Ответить
Вони в курсі, що треба красти ще швидше, бо ще треба знайти екіпаж що їх вивезе на презлітаку..
показать весь комментарий
23.05.2024 12:45 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2024 11:20 Ответить
никаких рисков нет- потому, как нет экономики
показать весь комментарий
23.05.2024 11:26 Ответить
Зеленський в своєму російському фільмі посилав МВФ в пеший еротіческій тур і називав Україну повією, готовою приймати з усіх сторів.
А зараз він сам клянчить у всіх гроші і готовий приймати з усіх боків.
Боневтікнутий.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:40 Ответить
 
 