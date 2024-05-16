МВФ почне новий перегляд програми для України найближчими тижнями

Місія МВФ почне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів. Це – в разі позитивних результатів – дасть можливість виділити наступний транш.

Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ.

"Щодо наступного перегляду програми EFF ми очікуємо, що місія почне працювати ближчими тижнями", – сказала Козак.

Вона деталізувала, що місія під час перегляду вивчить повний спектр розвитку економічної ситуації в Україні за останній період та підготує оновлену макроекономічну основу, зокрема оновлений аналіз щодо стійкості державного боргу.

Результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня.

Після цього прийматиметься рішення щодо можливості виділення наступного траншу для України.

Програма МВФ для України

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).

Транші за програмою надаються за результатами переглядів. У 2023 році Україна отримала від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Цього року Україна має змогу отримати від МВФ чотири транші загальним обсягом 4 млрд СПЗ ($5,4 млрд)

Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $122 млрд за базовим сценарієм.

26 березня 2024 року Україна отримала третій транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про допомогу від МВФ читайте в матеріалі БізнесЦензор "Реформа БЕБ, тарифи і перегляд пільг: Що Україна має зробити для отримання грошей МВФ".