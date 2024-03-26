Україна отримала $880 мільйонів траншу від МВФ

Україна 26 березня отримала третій транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF", – зазначив він.

За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

Як наголосив голова уряду, Україна продовжує виконувати свої зобов'язання перед партнерами та готується до наступного перегляду програми.

Як повідомлялося, 21 березня Рада директорів МВФ затвердила третій перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) та виділення Україні чергового траншу на $880 млн.

Програма МВФ для України

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).

Транші за програмою надаються за результатами переглядів. У 2023 році Україна отримала від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Цього року Україна має змогу отримати від МВФ чотири транші загальним обсягом 4 млрд СПЗ ($5,4 млрд)

Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $122 млрд за базовим сценарієм.