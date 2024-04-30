Доходи держбюджету у квітні перевищили план на 35 мільярдів, – Мінфін

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 35 мільярдів гривень більше розпису.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Держказначейства станом на 16:00 вівторка, 30 квітня.

"Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 129,5% (+ 35 млрд грн), у тому числі: Державна податкова служба – 107,9% (+ 4,4 млрд грн); Державна митна служба – 114,5 % (+ 6,2 млрд грн)", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у квітні становили 59,7 млрд грн, а від Державної митної служби – 48,9 млрд гривень. При цьому 2,7 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 40,1 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування", – додали у Мінфіні.

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Як повідомлялося, у березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 30,5 млрд грн менше, ніж у лютому, коли до загального фонду держбюджету надійшло 188,6 млрд гривень.