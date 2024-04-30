Доходи держбюджету у квітні перевищили план на 35 мільярдів, – Мінфін
У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 35 мільярдів гривень більше розпису.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Держказначейства станом на 16:00 вівторка, 30 квітня.
"Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 129,5% (+ 35 млрд грн), у тому числі: Державна податкова служба – 107,9% (+ 4,4 млрд грн); Державна митна служба – 114,5 % (+ 6,2 млрд грн)", – зазначається у повідомленні.
Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у квітні становили 59,7 млрд грн, а від Державної митної служби – 48,9 млрд гривень. При цьому 2,7 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
"В цілому, за оперативними даними, за підсумками квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 40,1 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування", – додали у Мінфіні.
Як повідомлялося, у березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 30,5 млрд грн менше, ніж у лютому, коли до загального фонду держбюджету надійшло 188,6 млрд гривень.
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Кошти на преміювання чи гроші?
Слова "кошти" і "гроші" у словосполученнях "виділити кошти на преміювання" і "виділити гроші на преміювання" вживаються як синоніми із значенням «капітал», «матеріальні цінності». Але не скрізь вони можуть бути взаємозамінними. Так, в усному мовленні чуємо вислів "виділити з коштів дирекції гроші на преміювання кращих робітників", але не можна сказати "виділити певні кошти з грошей дирекції". Тобто поняття кошти ширше, ніж гроші. Вислів "виділити кошти / гроші на преміювання" властивий здебільшого діловому стилю української літературної мови, причому більшою книжністю відзначаються звороти із словом кошти, пор.: «Складаючи план, ми виходили з того, що досягнутий рівень економічного розвитку колгоспу дає можливість значно більше, ніж раніше, виділяти коштів на житлове будівництво, поліпшення побутового обслуговування населення» (Комуніст України); «Колосальні кошти виділено на реалізацію цього грандіозного проекту» (І. Ле); «Кошти на будівництво газоочисних споруд їм відпускають щороку» (О. Гончар) «Витрачати народні гроші я не дозволю» (Ю. Яновський); «Ректорат виділив якісь там гроші на реставрацію, виділив дві суміжні аудиторії під картинну галерею» (Є. Гуцало).
Якщо йдеться про конкретну сполучуваність, то більш звичним, нейтральним є вислів "виділяти гроші на преміювання", особливо в тих випадках, коли йдеться про преміювання з якогось конкретного фонду працівників установи чи закладу (до речі, слово фонд у значенні «матеріальні цінності, які мають цільове призначення, використовуються з певною метою», може виступати синонімом до слова кошти).
Отже, у наказах про преміювання передових працівників закладу чи установи варто вживати словосполучення виділити гроші на преміювання.
(В. В. Чумак)
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Кошти, ів, мн. (одн. кошт, у, чол.).
Гроші, капітал, матеріальні цінності.
рідко. Те саме, що витрати; видатки.
у знач. присл. коштом. За чийсь рахунок, за чиї-небудь гроші.
заст. Забезпечення, постачання.
Гроші, ей, мн.
за чужий рахунок
Правильніше: чужим коштом; на чужі кошти (гроші)
Мова - не калька: словник української мови
фінанси
Правильніше: кошти; гроші
Мова - не калька: словник української мови
ресурси
Правильніше: можливості; кошти; запаси; засоби; джерела
Мова - не калька: словник української мови
перевести гроші (кошти)
Правильніше: переказати гроші (кошти)
Мова - не калька: словник української мови
надмірно (нерозсудливо) витрачати кошти
Правильніше: сипати (сіяти) грішми (грошима, червінцями, катеринками)
Мова - не калька: словник української мови
кошти для ремонту
Правильніше: кошти на ремонт
Мова - не калька: словник української мови
інвестувати гроші
Правильніше: вкладати кошти
Мова - не калька: словник української мови
вкладати інвестиції; інвестувати
Правильніше: вкладати кошти
Мова - не калька: словник української мови
асигнувати
Правильніше: виділяти матеріальну допомогу; призначати (видавати) кошти
Мова - не калька: словник української мови
КОШТИ
Тлумачення із "Словника української мови"*
КОШТИ, ів, мн. (одн. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82 кошт , у, ч. ). 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96 Гроші , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB капітал , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 матеріальні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C цінності . - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE Чого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B5 вже я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8 робив , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F побивався , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8 скільки й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82 кошту https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8 стратив , а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8 все-таки нічого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%B8 вдіяв (Стор., І, 1957, 230); - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Шкода й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82 коштів https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F шибениці https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BC різним https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8F%D0%B9 гультяям (Л. Укр., І, 1951, 444); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Держава https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8 виділяє https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82 кошти у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 вигляді https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83 кредиту https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F подання https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 допомоги https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9 трудящим в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 індивідуальному https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 житловому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE будівництві (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 Наука .., 12, 1957, 5).
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Чи то плитку перекласти, чи то в городі закопати,
Чи трасу до фронту прокласти, чи барабан придбати,
Чи сакуру посадити, чи стадіон побудувати.
Головне, ні дронів, ні патронів не купувати.
Чекав цю "новину" трохи пізніше, але вони навіть здивували. Виходить надруковані зі швидкістью світла вже повертаються до бюджету, а це означає близьку інфляцію .