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Аудит НАБУ, зміни КПК та Вищий адміністративний суд: у МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року

МВФ

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна, згідно з домовленостями за програмою EFF, до кінця нинішнього року проведе перший аудит НАБУ, зміцнить Кримінальний процесуальний кодекс та створить Вищий адміністративний суд.

Про це сказала в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є кілька реформ, про які я можу сказати", - зауважила представниця Фонду у відповідь на запитання Укрінформу, яких кроків від України щодо реформ чекає МВФ у першу чергу.

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За її словами, йдеться насамперед про зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. У Фонді очікують, що українська влада реалізує цей напрям восени нинішнього року.

Крім того, до кінця року у Фонді очікують на створення в Україні Вищого адміністративного суду.

Нагадаємо, Україна цьогоріч розраховує на три транші МВФ обсягом $4,5 млрд.

Автор: 

кредит (3827) МВФ (3071) реформи (3207)


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Топ коментарі
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В Кропивницькому сьогодні відбулося чергове судилище над розвідником Романом Червінським. Йому продовжили тримання під вартою. Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці .

Вбивча історія, заполітизована справа. Корупціонери, яких підозрюють в мільйонних хабарях, на волі, фсбшні агенти в рясах на волі, герой - в тюрмі.
Було 50 поручителів, були допитані свідки, всі псевдо-докази нібито вини розбиті адвокатами вщент. АЛЕ суд просто задовольнив клопотання прокурорів.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JAPADreeNfWHUBmuoGATdpuT9i8fGazHWdMRZZ8KBLtKR4jhN7RCDTrTfwAnSLFil&id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

За репресії проти розвідника Р. Червінського згодом мають відповідати у суді особисто замовники - Зеленський, Єрмак і Татаров.

А ті, хто зараз на ролях виконавців - прокурори, судді, у процесі проти ЗЕбанди мають відповісти:

хто безпосередньо давав їм вказівки?
Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці

https://dostyp.com.ua/novini/chotiri-desyatki-poruchiteliv-prijshli-v-sud-kropivnickogo-vzyati-romana-chervinskogo-na-poruki/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CZugxUw_7K-yv7ol7NQi0VC8MupVaeQPB20zS_Hrqnj_imfFZJJDBDs0_aem_AXVaQ0M3c978hgfCqPZQ7NIluKNiztVnpXzuR0dkfU_t6wCtAEluPh0xm1cG1KzF86jd4TCyGmsiWUUgJeSFLJJd
показати весь коментар
06.06.2024 19:32
+5
Завдання зеленим гнидам непросте - надурити партнерів все важче і важче.
А надурити треба - бо інакше не вкрадеш.
А вкрасти - це їхня єдина мета.
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06.06.2024 19:24
+4
ПОТРІБЕН максимальний розголос у справі Червінського, і не лише його! Патріотів, героїв судять прикацаплені виродки по свистку з банкової. Не мовчіть, бо не встигнете отямитися, як на вас будуть нашийники!
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06.06.2024 19:42
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Завдання зеленим гнидам непросте - надурити партнерів все важче і важче.
А надурити треба - бо інакше не вкрадеш.
А вкрасти - це їхня єдина мета.
показати весь коментар
06.06.2024 19:24 Відповісти
В Кропивницькому сьогодні відбулося чергове судилище над розвідником Романом Червінським. Йому продовжили тримання під вартою. Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці .

Вбивча історія, заполітизована справа. Корупціонери, яких підозрюють в мільйонних хабарях, на волі, фсбшні агенти в рясах на волі, герой - в тюрмі.
Було 50 поручителів, були допитані свідки, всі псевдо-докази нібито вини розбиті адвокатами вщент. АЛЕ суд просто задовольнив клопотання прокурорів.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JAPADreeNfWHUBmuoGATdpuT9i8fGazHWdMRZZ8KBLtKR4jhN7RCDTrTfwAnSLFil&id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

За репресії проти розвідника Р. Червінського згодом мають відповідати у суді особисто замовники - Зеленський, Єрмак і Татаров.

А ті, хто зараз на ролях виконавців - прокурори, судді, у процесі проти ЗЕбанди мають відповісти:

хто безпосередньо давав їм вказівки?
Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці

https://dostyp.com.ua/novini/chotiri-desyatki-poruchiteliv-prijshli-v-sud-kropivnickogo-vzyati-romana-chervinskogo-na-poruki/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CZugxUw_7K-yv7ol7NQi0VC8MupVaeQPB20zS_Hrqnj_imfFZJJDBDs0_aem_AXVaQ0M3c978hgfCqPZQ7NIluKNiztVnpXzuR0dkfU_t6wCtAEluPh0xm1cG1KzF86jd4TCyGmsiWUUgJeSFLJJd
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06.06.2024 19:32 Відповісти
А мусорів не будуть чистити? Цю установу особливо патрульну поліцію потрібно...ви бачили на якіх авто іздять на роботу сопливі? Вся вул Святослава Хороброго заставлена іномарками на якіх іздять патрульні....гарно жирують...так ще з порушеннямі ПДД паркуються. В лікарню Стражеско паркуюють, охороник не пускає а вони пасідчення показують... Керіництво УПП не бачить цього. Кругова порука-злочинне угруповання.
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06.06.2024 19:32 Відповісти
що ти кацапський троль верзеш.Патрульна поліція--половина на фронті.Умови і графік найважчі. Піди і попрацю і не будеш нести кацапсько-бандитську пургу.
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07.06.2024 10:15 Відповісти
Ну не знаю може в вашому регіоні і вигребли половину, але от в нас забрали трьох невдах (видно план по касі не закрили), тому для мене особисто ваш допис кумедний.... Ще й коли говориш з представником цієї ганебної (в Україні) професії, аж смішно як вони бідкаються, і згадують про влк і закони.....
Умови в них найважчі? На окко кавуську в комендантський час ганяти і водіїв кошмарити? Ви часом не з цього кодла вилізли?
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07.06.2024 11:17 Відповісти
"Обіцяного три роки ждуть"

А беручи до уваги, як в нас "реформували БЕБ" і протягували законопроект Татарова, то не варто покладатись на те, що Україна щось тут зробить. Якщо МВФ щось хоче, то хай приїжджає і реформує. Нашим прутнеграям таке доручати не можна.
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06.06.2024 19:36 Відповісти
ПОТРІБЕН максимальний розголос у справі Червінського, і не лише його! Патріотів, героїв судять прикацаплені виродки по свистку з банкової. Не мовчіть, бо не встигнете отямитися, як на вас будуть нашийники!
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06.06.2024 19:42 Відповісти
реформи неначасі,їх з собою на ростов не візьмеш.
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06.06.2024 21:07 Відповісти
Червінський сидить в підвалі, в одиночній камері, весь покусаний клопами. Виводять на прогулянку з 6 до 7ї ранку, сонця не бачить.
В якій демократичній країні це можливо?!

https://youtu.be/dNP5VgCBXZI?si=FkwrkYJgkU43hWIu
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06.06.2024 21:29 Відповісти
Цікаво хто ж буде робити "зовнішній аудит НАБУ"? БЕБ чи МВД? Чи ще якась ОПешна контора?
Тоді не варто і починати бо результат вже відомий.
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06.06.2024 21:29 Відповісти
Дуже важливо поставити всюди патужних рішал, своїх.
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06.06.2024 22:31 Відповісти
не рішал а менеджерів!!!!!
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07.06.2024 11:19 Відповісти
Продажне судочинство-на ешафот!
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07.06.2024 09:51 Відповісти
оці європейські рожеві поні, такі лошари, шо капець.
вже, більше тридцяти років пройшло, а вони все очікують.
ага....
оно, бойко, в раді, вже з трибуни розказує, як потрібно україну любити.
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07.06.2024 10:10 Відповісти
Вищий адмінсуд ? МВФ приємно згадати давні діла. Окружні адмінсуди взагалі слід ліквідувати,повернути назад в суди загальної юрисдикції. Так само з оазисом корупції господарськими судами. І доступності і контролю буде більше. Ці інституції беруть своє начало від арбітража при органах державного управління, заснованих на ідеях фанатиків диктатур ще в 20 роках минулого століття.
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07.06.2024 11:26 Відповісти
 
 