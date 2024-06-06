Аудит НАБУ, зміни КПК та Вищий адміністративний суд: у МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року
Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна, згідно з домовленостями за програмою EFF, до кінця нинішнього року проведе перший аудит НАБУ, зміцнить Кримінальний процесуальний кодекс та створить Вищий адміністративний суд.
Про це сказала в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є кілька реформ, про які я можу сказати", - зауважила представниця Фонду у відповідь на запитання Укрінформу, яких кроків від України щодо реформ чекає МВФ у першу чергу.
За її словами, йдеться насамперед про зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. У Фонді очікують, що українська влада реалізує цей напрям восени нинішнього року.
Крім того, до кінця року у Фонді очікують на створення в Україні Вищого адміністративного суду.
Нагадаємо, Україна цьогоріч розраховує на три транші МВФ обсягом $4,5 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
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А надурити треба - бо інакше не вкрадеш.
А вкрасти - це їхня єдина мета.
Вбивча історія, заполітизована справа. Корупціонери, яких підозрюють в мільйонних хабарях, на волі, фсбшні агенти в рясах на волі, герой - в тюрмі.
Було 50 поручителів, були допитані свідки, всі псевдо-докази нібито вини розбиті адвокатами вщент. АЛЕ суд просто задовольнив клопотання прокурорів.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег
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За репресії проти розвідника Р. Червінського згодом мають відповідати у суді особисто замовники - Зеленський, Єрмак і Татаров.
А ті, хто зараз на ролях виконавців - прокурори, судді, у процесі проти ЗЕбанди мають відповісти:
хто безпосередньо давав їм вказівки?
Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці
https://dostyp.com.ua/novini/chotiri-desyatki-poruchiteliv-prijshli-v-sud-kropivnickogo-vzyati-romana-chervinskogo-na-poruki/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CZugxUw_7K-yv7ol7NQi0VC8MupVaeQPB20zS_Hrqnj_imfFZJJDBDs0_aem_AXVaQ0M3c978hgfCqPZQ7NIluKNiztVnpXzuR0dkfU_t6wCtAEluPh0xm1cG1KzF86jd4TCyGmsiWUUgJeSFLJJd
Умови в них найважчі? На окко кавуську в комендантський час ганяти і водіїв кошмарити? Ви часом не з цього кодла вилізли?
А беручи до уваги, як в нас "реформували БЕБ" і протягували законопроект Татарова, то не варто покладатись на те, що Україна щось тут зробить. Якщо МВФ щось хоче, то хай приїжджає і реформує. Нашим прутнеграям таке доручати не можна.
В якій демократичній країні це можливо?!
https://youtu.be/dNP5VgCBXZI?si=FkwrkYJgkU43hWIu
Тоді не варто і починати бо результат вже відомий.
вже, більше тридцяти років пройшло, а вони все очікують.
ага....
оно, бойко, в раді, вже з трибуни розказує, як потрібно україну любити.