МВФ та Україна домовилися про черговий транш на $2,2 мільярда

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF), що відкриває шлях до отримання чергового траншу у $2,2 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості – це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни", – зазначив він.

За словами прем’єра, Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає $2,2 млрд.

Місія Міжнародного валютного фонду щодо четвертого перегляду програми EFF та Україна працювала з 27 до 31 травня 2024 року.

Як додали у пресслужбі Національного банку, також було досягнуто домовленостей щодо оновленого комплексу заходів з економічної та фінансової політики, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності та просування економічних реформ, що виконуватимуться надалі.

Зокрема, серед майбутніх пріоритетів: посилення банківського регулювання, нагляду, кредитної діяльності та інфраструктури ринків капіталу.

Також значна увага приділятиметься збільшенню рівня фінансової інклюзії, особливо на деокупованих територіях та в регіонах, близьких до активних бойових дій. Її низький рівень є стримуючим чинником для економічної активності, тож НБУ зосередиться на діагностичній роботі із залученням експертів МВФ та Світового банку, щоб розробити ефективні заходи.

За умови збереження стійких інфляційних очікувань та привабливості гривневих інструментів Національний банк зможе й надалі пом'якшувати монетарну політику.

"МВФ відзначив, що потреби в бюджетному фінансуванні у 2024 році залишаються дуже високими. Для забезпечення фіскальної стійкості Україні необхідно прискорити реалізацію податкових реформ та адміністрування доходів, передбачених Національною стратегією доходів", – йдеться у повідомленні.

Тож, пріоритети на найближчу перспективу – посилення податкового та митного адміністрування, а також зміцнення довіри суспільства через антикорупційні реформи та заходи з належного захисту персональних даних платників податків.

Що таке програма EFF

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала ще один транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про допомогу від МВФ читайте в матеріалі БізнесЦензор "Реформа БЕБ, тарифи і перегляд пільг: Що Україна має зробити для отримання грошей МВФ".