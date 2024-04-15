Еврокомиссия одобрила план реформ для Украины на следующие 4 года, это откроет доступ к 50 млрд евро финпомощи
Европейская комиссия одобрила стратегический план реформ для Украины на следующие четыре года, открывающий возможность получения помощи в размере 50 миллиардов евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Средства помогут Украине поддерживать государственные институты, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и восстанавливать объекты, пострадавшие в результате российского вторжения.
При этом финансирование будет поступать при условии выполнения согласованных шагов по реформированию и инвестициям. В частности, среди условий на 2024 год:
- утверждение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы;
- принятие энергетической стратегии и климатического плана;
- увеличение штата Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- назначение нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК);
- усовершенствование юридической основы для более эффективной борьбы против коррупции;
- реформирование рынка электроэнергии;
- одобрение стратегии демографического развития до 2040 года и т.д.
Украинский план включает в себя 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей.
Реформы охватывают 15 сфер, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, зеленый и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.
В сообщении Еврокомиссии говорится, что реформы направлены на усиление макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, совершенствование управления, повышение состоятельности и эффективности администрации, подотчетности и добродетели судебной системы, поддержку развития частного сектора и создание среды, благоприятной для устойчивого экономического роста.
Кроме того, ожидается, что несколько реформ помогут Украине на пути вступления в ЕС.
Инвестиции также охватывают сферы человеческого капитала, энергетики, транспорта, агропродовольственной промышленности, бизнес-среды и региональной политики.
"Положительная оценка Еврокомиссией плана для Украины откроет путь для регулярных выплат в рамках Механизма для Украины. Сегодняшним предложением мы еще раз демонстрируем, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула президент ЕК Урсула фон дер Ляен.
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