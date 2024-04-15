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Еврокомиссия одобрила план реформ для Украины на следующие 4 года, это откроет доступ к 50 млрд евро финпомощи

єс,єк,єврокомісія

Европейская комиссия одобрила стратегический план реформ для Украины на следующие четыре года, открывающий возможность получения помощи в размере 50 миллиардов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Средства помогут Украине поддерживать государственные институты, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и восстанавливать объекты, пострадавшие в результате российского вторжения.

При этом финансирование будет поступать при условии выполнения согласованных шагов по реформированию и инвестициям. В частности, среди условий на 2024 год:

  • утверждение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы;
  • принятие энергетической стратегии и климатического плана;
  • увеличение штата Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  • назначение нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК);
  • усовершенствование юридической основы для более эффективной борьбы против коррупции;
  • реформирование рынка электроэнергии;
  • одобрение стратегии демографического развития до 2040 года и т.д.

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Украинский план включает в себя 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей.

Реформы охватывают 15 сфер, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, зеленый и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что реформы направлены на усиление макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, совершенствование управления, повышение состоятельности и эффективности администрации, подотчетности и добродетели судебной системы, поддержку развития частного сектора и создание среды, благоприятной для устойчивого экономического роста.

Кроме того, ожидается, что несколько реформ помогут Украине на пути вступления в ЕС.

Инвестиции также охватывают сферы человеческого капитала, энергетики, транспорта, агропродовольственной промышленности, бизнес-среды и региональной политики.

"Положительная оценка Еврокомиссией плана для Украины откроет путь для регулярных выплат в рамках Механизма для Украины. Сегодняшним предложением мы еще раз демонстрируем, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

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Еврокомиссия (1443) финансирование (1793) реформы (3951) Евросоюз (17059)


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А чего вы тут ни чего не комментируете? А? Парашеняки?
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15.04.2024 23:11 Ответить
А що ще можна доказувати тнлепням та ідеотам? Комісія ЄС продублювала ті вимоги для України,які вони ставили для отримання грошей ще восени 23р.Питання не до "порохоботів" і "парашенянок"-вони не сидять у раді і ОПг презідента.Запитай краще у "слуг",опжз і мир, та іншим.Запитай у "офісі президента" і у самого блазня-ДЕ РЕФОРМИ???
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16.04.2024 05:19 Ответить
Сначало зеленского 21 мая под суд, а еще лучше без суда и следствия вместе с его шоблой...
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15.04.2024 23:20 Ответить
на гіляку цього зе-н*ркомана, колоборанта та запроданця !!!
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16.04.2024 06:41 Ответить
Нафік послати той ЄС. Ти диви, будуть розказувати як українцям жити. Вони самі розумні. Гроші перевели і все, далі розумна влада сама розбереться як їм жити
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15.04.2024 23:23 Ответить
Виконання яких розпочнеться не раніше, ніж Зелю вилетить з влади
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15.04.2024 23:27 Ответить
******************************* 4 роки, 4 роки ***. Ми щоб цей пережили з тими зеленими ви***дками. Вони ж *** зро***ть хоч одну реформу по людськи
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15.04.2024 23:38 Ответить
Їм по фіг на ті ваші рехформи. Вони вже почали пиляти мільярди на будівництві енергоблоків Хмельницької АЕС
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15.04.2024 23:55 Ответить
 
 