Еврокомиссия одобрила план реформ для Украины на следующие 4 года, это откроет доступ к 50 млрд евро финпомощи

Европейская комиссия одобрила стратегический план реформ для Украины на следующие четыре года, открывающий возможность получения помощи в размере 50 миллиардов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Средства помогут Украине поддерживать государственные институты, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и восстанавливать объекты, пострадавшие в результате российского вторжения.

При этом финансирование будет поступать при условии выполнения согласованных шагов по реформированию и инвестициям. В частности, среди условий на 2024 год:

утверждение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы;

принятие энергетической стратегии и климатического плана;

увеличение штата Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

назначение нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК);

усовершенствование юридической основы для более эффективной борьбы против коррупции;

реформирование рынка электроэнергии;

одобрение стратегии демографического развития до 2040 года и т.д.

Читайте также: В 2024 году у Украины есть $6 млрд для закупки вооружения, - Камышин

Украинский план включает в себя 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей.

Реформы охватывают 15 сфер, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, зеленый и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что реформы направлены на усиление макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, совершенствование управления, повышение состоятельности и эффективности администрации, подотчетности и добродетели судебной системы, поддержку развития частного сектора и создание среды, благоприятной для устойчивого экономического роста.

Кроме того, ожидается, что несколько реформ помогут Украине на пути вступления в ЕС.

Инвестиции также охватывают сферы человеческого капитала, энергетики, транспорта, агропродовольственной промышленности, бизнес-среды и региональной политики.

"Положительная оценка Еврокомиссией плана для Украины откроет путь для регулярных выплат в рамках Механизма для Украины. Сегодняшним предложением мы еще раз демонстрируем, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

Читайте также: Украина в мае может получить еще около 2 млрд евро макрофинансирования от ЕС, - Домбровскис