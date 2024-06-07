Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ України до ЄС

Європейська комісія підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири кроки щодо реформ, необхідні для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times та Euractiv.

Як зазначається, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.

Комісія підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири, а Молдова – всі три кроки з реформування, необхідні для початку офіційних переговорів.

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У Єврокомісії зазначили, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям - антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для чиновників та захист мов національних меншин.

Очікується, що Угорщина, яка головуватиме в ЄС з 1 липня, виступатиме проти початку переговорів про вступ України до блоку через ситуацію з правами угорської меншини на Закарпатті.

Тому Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається досягти одностайності й провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

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Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія надасть в цілому позитивну усну оцінку виконанню Україною рекомендацій - реформ, необхідних для членства в ЄС.

Реакція України

Своєю чергою премєр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок - початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - написав він.

Шлях України до членства в ЄС

6 червня 2024 року повідомлялося, що Україна вже забезпечила наближення законодавства до законодавства Європейського Союзу в таких сферах, як фінансові послуги (в частині запобігання відмиванню грошей) та підприємництво (в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

На початку цього року Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

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