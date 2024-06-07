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Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ України до ЄС

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство з Україною

Європейська комісія підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири кроки щодо реформ, необхідні для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times та Euractiv.

Як зазначається, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.

Комісія підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири, а Молдова – всі три кроки з реформування, необхідні для початку офіційних переговорів.

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У Єврокомісії зазначили, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям - антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для чиновників та захист мов національних меншин.

Очікується, що Угорщина, яка головуватиме в ЄС з 1 липня, виступатиме проти початку переговорів про вступ України до блоку через ситуацію з правами угорської меншини на Закарпатті.

Тому Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається досягти одностайності й провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

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Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія надасть в цілому позитивну усну оцінку виконанню Україною рекомендацій - реформ, необхідних для членства в ЄС.

Реакція України

Своєю чергою премєр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок - початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - написав він.

Шлях України до членства в ЄС

6 червня 2024 року повідомлялося, що Україна вже забезпечила наближення законодавства до законодавства Європейського Союзу в таких сферах, як фінансові послуги (в частині запобігання відмиванню грошей) та підприємництво (в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

На початку цього року Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

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Топ коментарі
+3
Якій вступ в ЄС???
Коли кордон на замку.
Ви десь бачили в Європі кордони🤔🤔😒
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07.06.2024 14:11
+2
Вангую безкінечні переговори на десятиліття
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07.06.2024 14:12
+2
А я не вангую, я точно знаю, що ти довпойоп
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07.06.2024 14:39
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Якій вступ в ЄС???
Коли кордон на замку.
Ви десь бачили в Європі кордони🤔🤔😒
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07.06.2024 14:11 Відповісти
Замок, а де в Європі йде війна?
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07.06.2024 14:40 Відповісти
А вам аби поговорити, чи до ТЦК страшно, діареє заважає??!
Вам про ПОПА, а ви, про попову ДОЧКУ!!
Спііпадіння??!
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07.06.2024 15:04 Відповісти
Вангую безкінечні переговори на десятиліття
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07.06.2024 14:12 Відповісти
А я не вангую, я точно знаю, що ти довпойоп
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07.06.2024 14:39 Відповісти
Скорее бы ЕС.Тогда зелёных,причём очень быстро,на пушечном выстреле не будет у власти.
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07.06.2024 14:56 Відповісти
Ни в какую ЕС никто не идет.И тем более в нату.
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07.06.2024 16:02 Відповісти
И никто туда не просится, и даже не вспоминает.
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07.06.2024 16:07 Відповісти
Но Украина непременно будет и там и там.А зачем просится.Это произойдет естественно.Могу с уверенностью сказать,конца света не наступит.Сравнить мир 50-60х годов с сегодняшним.Невозможно идти вперёд с повёрнутой головой назад.
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07.06.2024 20:25 Відповісти
Ватнік, іди нахєр.
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07.06.2024 17:25 Відповісти
Я скажу просто: який вступ, коли Валодька явний підпутінойчик, диктатор та й Явний лІдор серед корумпованих держав, згадав як оця зРада проголосувала про підвищення ЗП чинцям з грошей допомоги на війну, адже без цих ото підвищень не зможуть Зелені Чоловічки приймати раціональні рішення.... А діра в бюджеті - то проблема бюджету, а не ЗеРАДНИКІВ.
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07.06.2024 22:18 Відповісти
Най беруть. Може гірше не буде. ЄС то канєшно та-ще обуза, високі податки і замороки з викиданням сміття, але най буде. Все-ж краще ніж вічна війна і ЗЕвлада.
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08.06.2024 02:18 Відповісти
 
 