Переговори про вступ України до ЄС можуть зайняти менше 10 років, - посол Естонії Кольк

На переговори щодо вступу в ЄС може піти менше 10 років, заявила посол Естонії Кольк

Переговори про вступ України до Євросоюзу можуть зайняти менше 10 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначила, що у випадку Естонії на це пішло 10 років.

"Але я також маю сказати, що ми не були в центрі війни. Не було такої терміновості", - додала вона.

За словами посла, встановлювати будь-які терміни важко, оскільки це залежатиме не лише від України, а й від усіх 27 країн-членів ЄС, а також процедур у Європейському Союзі.

"Ці процедури існують вже понад 40 років, і тому все це може зайняти час, але коли я бачу реформи, всю швидкість і самовідданість лідерів та людей, я зберігаю оптимізм, що це може зайняти менше ніж 10 років", - пояснила Кольк.

Нагадаємо, раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Читайте: У світі є країни, які хочуть перемоги України, але не бажають поразки РФ, - посол Естонії Кольк

+13
Це ж на скільки потрібно бути "дебілами",щоб 10 років товкти воду в ступі, і торочити про одне і теж
19.06.2024 09:57 Відповісти
+8
Десь 9.5 років?
19.06.2024 09:52 Відповісти
+7
А в цей час.... Скоро нас будуть переконувати що кріпосне право це гарантовані робочі місця і впевненість в майбутньому. А назвати його можна як завгодно !
19.06.2024 10:13 Відповісти
😂🤡😂
Вони повсюди.....
19.06.2024 09:54 Відповісти
9.99. дурні думкою багатіють. українській владі той ЄС не потрібен від слова взагалі. У них свій ЄС з блекджеком і ну ви зрозуміли
19.06.2024 09:56 Відповісти
Одне слово в лапки треба взяти.
19.06.2024 10:38 Відповісти
Может меньше 10, а может больше. Как в народе говорят, баба надвое гадала.
19.06.2024 09:57 Відповісти
Коли була така потреба, Турцію прийняли до НАТО незважаючи ні на що.
19.06.2024 10:57 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕВОДИТЬСЯ ТАК - ОБІЦЯЄМО ОБІЦЯЄМО І ЩЕ РАЗ ОБІЦЯЄМО.......
19.06.2024 10:03 Відповісти
ОБІЦЯТИ ОБІЦЯТИ І ЩЕ РАЗ ОБІЗЯТИ - ДЕВІЗ ЄВРОСОЮЗУ УКРАЇНІ!!!
19.06.2024 10:04 Відповісти
тобто не світить нам ні НАТО ,ні ЄС . в українців два шляхи померти в Україні або блукати по світу в пошуках прихистку .
19.06.2024 10:12 Відповісти
ce pretenziji k vlade UA , ibo ono robit vse šob sabotiruvati vaš šļah.
19.06.2024 10:15 Відповісти
Через 10 років ЄС вже не буде.
19.06.2024 10:30 Відповісти
ЄС (трохи в іншому вигляді, але суть та сама) існує ще з 50-х років минулого тисячоліття. Можливо, знову трохи видозміниться, але чого б йому зникати?
19.06.2024 11:00 Відповісти
Обнадьожтли, млять...
19.06.2024 10:31 Відповісти
Їм самим(європейцям) не соромно за сабе, за свій нікчемний вигляд і жалюгідний вигляд блазня?!
Це жах на що перетворилися начебто люди, а насправді бездушні властолюці і бабломани.
19.06.2024 10:39 Відповісти
Чого їм соромитись-вони створили прстойне життя для своїх людей.. а от те в чому влада пропонує нам жити ..то не просто сором ...то жах
19.06.2024 11:09 Відповісти
самим(європейцям) не соромно за сабе......vybachajus , a chomu europeicam dolžno buti soromno za vašu vladu(jaka tilki sabotiruet i pjuet na vse) ?
19.06.2024 11:10 Відповісти
«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Умовний Захід впевнений, що т. Путін не дасть добро на вступ України до ЄС.
19.06.2024 10:49 Відповісти
Навіщо ви пишете дівоче прізвище х@йла з великої літери?
19.06.2024 11:03 Відповісти
З перших років незалежності я від влади тільки і чую що обіцянки ..тим часом країну і людей тільки розкрадають і грабують. .За 30 років не побудовано жодного чогось пристойного ...жодного тільки брешуть та обіцяють.. і це все мудрий наріт хаває всі 30 років....і буде хавати далі
19.06.2024 11:05 Відповісти
Poka Ukraina ostanjetsja samoij korumpirovannoij stranoij geograficheskoij Jevropi - ona v €U NJENUZHNA, ot slovo 'sovsem'. Vsja istorija s njezakonnom rasprostranjenjii ukrainskovo zerna v €urope (kotoeoje bilo zadumano TOLJKO dlja Afriki) - eto jarkij primer. I sverhgjeshovaja ukrainskaja seljhoz-produkcija v €urope tozhe njrnuzhna - v €urope dotjirujet seljskoje hozjaijstvo v osnovnom dlja poddjerzki seljskovo obraza zhiznji (1) i dlja obespechenjija biologicheskovo kachestva. Jeslji i Ukraina proizvodjilo-bi takuju produkciju, to vera v ukrainskije sertjifikati - nolj, uchtivaja korrupciju v Ukrainje. Poetomu 10 ljet - eto dovoljno optjimistjicheskij scenarij, jeslju Ukraina budjet rabotatj nad svojeij stranoij. Jeslji njet - to cherez 10 ljet budjet 'scenarij Turcii'. A v otnoshenjii ukraincev v €urope - probljem njet, kak ja vizu, boljshinstvo horosho assimiljirujutsja (pro kraijnjeij mere v Geermanjii) 'Bataljon Monaco' uspeshno tratjit Ukrainskije djenjgi na nashi nalogi, i njekto v €urope ukraincev vigonjatj njesobieajetsja, i takzhe oboronjatj svoju Ukrainu njezastavljajet i njebudjet zastavljatj. A objhazatjeljnaja vojennaja sluzhba v Germanjii - eto toljko vopros vremenji. Tak chto njehotjelji zashchjischatj Ukrainu - budjrtjr zashchjishcjatj Germanjiju i ³U (bez Ukraini). €urope pritok rabocheij sili nuzhen, i ukrainskij podhodjit horosho. Tak chto svojo dobro v €U mi uzhe othvatalji.
19.06.2024 11:16 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 11:26 Відповісти
За підсумками саміту миру може бути деокупація ЗАЕС…а може і не бути, Україна приєднається до ЄС а може і ні а взагалі то пуйло помер в листопаді 23 року…головна мета новин це достовірність а хто перший скаже, тому краще Цензору фільтрувати що друкувати
19.06.2024 11:16 Відповісти
10 ljet? Dlja takoij korrumpirovannoij strani kak Ukraina? - vi optjimist... posmotritje na primer Turcii..
19.06.2024 11:18 Відповісти
Кольк, а Кольк!!
19.06.2024 12:33 Відповісти
Це з надією, що Зеленскіий піде? Не надійтесь. Воно відсидить воєнний стан, а потім заявить, що йде на другий термін. ОПа на той час все узурпує. Буде перемого з 126% рівнем.
19.06.2024 17:39 Відповісти
 
 