Переговори про вступ України до ЄС можуть зайняти менше 10 років, - посол Естонії Кольк

Переговори про вступ України до Євросоюзу можуть зайняти менше 10 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначила, що у випадку Естонії на це пішло 10 років.

"Але я також маю сказати, що ми не були в центрі війни. Не було такої терміновості", - додала вона.

За словами посла, встановлювати будь-які терміни важко, оскільки це залежатиме не лише від України, а й від усіх 27 країн-членів ЄС, а також процедур у Європейському Союзі.

"Ці процедури існують вже понад 40 років, і тому все це може зайняти час, але коли я бачу реформи, всю швидкість і самовідданість лідерів та людей, я зберігаю оптимізм, що це може зайняти менше ніж 10 років", - пояснила Кольк.

Нагадаємо, раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

