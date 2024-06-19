УКР
У світі є країни, які хочуть перемоги України, але не бажають поразки РФ, - посол Естонії Кольк

Посол Естонії Аннелі Кольк заявила про страх деяких країн перед поразкою РФ

Є країни, які хочуть перемоги України, але також не хочуть поразки РФ.

Про це заявила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В основному це ті країни, які мають широкі економічні зв'язки з Російською Федерацією. І вони не уявляють, що Росія програє, тому що тоді їхня економіка дуже багато втратить", - пояснила дипломат.

За словами Кольк, цей страх чи наратив змінився у бік України. Небагато, але ситуація змінюється.

"Війна триває, і ці країни бачать, що Росія більше не є надійним партнером. І те, що Росія справді розіграла ці карти, дуже відкрито, дуже публічно – ніхто не застрахований", - додала посол.

росія (67219) Естонія (1684)
+7
Від Естонії почуєш більше правди, ніж від усіх країн разом узятих
19.06.2024 09:56 Відповісти
+5
Могла б прмим текстом називати ці країни -Німеччина,Франція,Італія ,Угорщина,Турція,Словаччина,Австрія,Швейцарія,Ватікан ,на чолі із США(в тому числі "оманські зелені вівці ,котрих купив куйло для України)
19.06.2024 09:55 Відповісти
+3
19.06.2024 09:38 Відповісти
19.06.2024 09:38 Відповісти
Неможна бути трохи вагітною. Або по принципу один раз - не піар ас ...
19.06.2024 09:42 Відповісти
То швидше схоже на спробу срати не знімаючи штанів. Наче і всерешся, вле будеш весь у лайні.
19.06.2024 10:23 Відповісти
Не дивно, бо і досі московія я колонією тих хто не бажає бачити її поразку...там тюрма народів, і вони ці народи, з цим змирилися
19.06.2024 09:44 Відповісти
А так не буває. Не можна бути напіввагітній.
19.06.2024 09:45 Відповісти
У нашому випадку може. Русню нищать руками українців, а "цивілізований світ" на цьому ще й заробляє та розвивається (у військовому плані). Жоден теоретик-стратег часів "Холодної війни" навіть не мріяв про такий вдалий та дешевий варіант знищення "комуністичної загрози".
19.06.2024 09:56 Відповісти
Як би там не було, за нас воювати ніхто не буде. Дають зброю і за це спасибі. Українці не хочуть більше кацапсяче ярмо носити
19.06.2024 10:35 Відповісти
Так, варіантів на вибір просто немає
19.06.2024 11:05 Відповісти
Шо за муиня - як це можна бажати перемоги Украіні - без поразки рашки - на нас же не марсіани напали
19.06.2024 09:46 Відповісти
Ну, от, Штати туплять.
19.06.2024 09:49 Відповісти
поразка раші - це розпад ********* чи втрата ********** частини своїх законних по міжнародному праву земель. перемога України - це вихід на свої міжнародно визнані кордони 1991-го року. вихід України на кордони 1991-го року поразкою ********* бути не може. водночас це буде перемогою України.
19.06.2024 11:24 Відповісти
Не зню - не знаю - путлєр сказав - якшо в нього заберуть Крим - почне валити з усіх стволів куди попало - тільки Китаи мине чаша сія
19.06.2024 11:32 Відповісти
хм. в нього не заберуть Крим, він сам звалить з Криму. як з Херсону звалив.
19.06.2024 11:43 Відповісти
Там шось було мутно - ні один кацап в Дніпрі не потонув
19.06.2024 11:48 Відповісти
хм. звідки така точна обізнаність, що не один? ) масово вони тонули би, коли вони втікали би з Херсону після обвалу фронту. обвалу фронту не було, тож виходили вони організовано, ночами. кого дістали на переправах, ті і потонули.
19.06.2024 11:52 Відповісти
З Харківькоі обл вони тікали - то задніх ******* - кого догнали а там тиша и благодать
19.06.2024 11:57 Відповісти
правильно. це коли вони панічно втікали, коли у них фланги посипалися на Харківщині. в Херсоні ж було інакше. вони тримали фронт, відступаючи вниз по Дніпру і тримаючи фронт зі сторони Миколаєва, бо там було найближче до Херсону. якби у них була подібна ситуація як на Харківщині, то вони з переляку залишили би на правому березі сотні одиниць бронетехніки, як залишили на Харківщини.
19.06.2024 16:33 Відповісти
Перемога України = поразка рашки і як наслідок поразки - подальший розпад
19.06.2024 11:33 Відповісти
яка поразка раши в разі виходу України на свої кордони 91-го року? бунти по раші під егідою ультра поцреотів? хм.. ну були вже. пригожини. гіркінси. і де вони? нема. ху йло скаже тому стаду так нада во імя срасії і стадо його підтримає. тим більше, що вихід України на кордони 91-го року дуже і дуже наблизить кацапню до зняття санкцій. оце і продасть ху йло люмпену як перемогу.
19.06.2024 11:48 Відповісти
У разі виходу України на свої кордони 91-го року - означатиме повторення сценарію закінчення Першої світової війни, коли ні Микола Другий не зміг перемогти у війні, а потім тимчасовий уряд не зміг утримати владу в імперії. Якщо центральна влада імперії не здатна перемогти в імперіалістичній війні, то вона не здатна утримати владу всередині самої імперії. Імперія складається з територій і народів, з'єднаних воєдино силою і всупереч бажанню суб'єктів. Саме тому, щойно сила придушення свобод ослабне - всі побіжать у різні боки = "центробежные тенденції", як у 1918 і 1991 роках.
показати весь коментар
19.06.2024 15:51 Відповісти
то все балачки з огляду на історичні факти. а як точно буде насправді, цього ніхто не знає. після падіння російської імперії, ця імперія відродилася у ще більшому кривавому режимі. а вже саме падіння совка відбулось у мирний некривавий спосіб. навіть самі москвичі імперці розігнали той путч гебні, які хотіли і далі втримати совок. 12 червня у кацапів свято - день незавісімості, яке пізніше перейменували у день срасії. так от питання: незавісімості срасії від кого? напрошується висновок - незавісімості від совка, бо вже по совку була така бідність і постійні дефіцити, що кацапня вирішила скинути той баласт у вигляді нахлєбників. тобто вся та партійна номенклатура вивозила із совка літаками, пароходами вкрадене у населення добро, яке раніше було конвертоване у валюту та золото. були вкрадені усі заощадження протих людей по всьому совку. все ж московити свістнули. а потім байка - все з'їла інфляція... до того ж совок населяли різні країни з різними народами з багатомільйонним населенням. а у ********* зараз входять регіони, де місцеіе населення уже давно змішане і асимільоване кацапами. бунтувати там будуть хіба що даги, чеченці, може ще якісь народи, які зберегли свою ідентичність з давніх часів. наприклад, якути, буряти. інші регіони навряд чи будуть бунтувати. малоймовірно. для них краще така стабільність, ніж громадянська війна, після якої там буде повна срака. тому будуть триматися. буде тримати їх омон. а в кремлі якщо і буде якийсь переворот, то просто замінять цього плешивого на якогось менш кривавого імпрерця, який буде давити на жалість перед Заходом, щоб санкції з них зняли. так, історія має звичку повторюватись. проте в врахуванням розвитку, такі повторення можуть бути не подібними в тій точності, в якій вони були у минулому.
19.06.2024 16:52 Відповісти
після першого падіння російської імперії, ця імперія не відродилася - відвалилася Фінляндія, Польща, країни Балтії, Кавказ, Україна. Імперія змогла дещо відбити назад, особливо в 39-45р, але в 1991р імперія знову розпалася і ось тепер вона намагається відбити в останньому реванші Україну. Це останній бій імперії, більше не буде.
19.06.2024 18:21 Відповісти
так, хочеться вірити, що це останній подих того лепрозорію і що ніяких захапаних нових земель їм втримати не вдасться. однак, якщо до кінця не паплюжити Міжнародне право, то в міжнародно визнаних кордонах як федерації той лепрозорій все ще може зберегтися. ніхто ззовні не буде зацікавлений його валити і, тим більше, йти на них війною, а зсередини, якщо там і будуть якісь бунти, то омон там їх задушить. ну хіба що Чечня може відвалитися, може ще й Дагестан. особливо в тому контексті, що зараз вже почали реально копати під Кадирова за корупцію. цікаво, що там далі буде відбуватись з Кадировим. чи зіллють його і на його місце призначать інших лояльних до кремля смотрящих чи Кадиров почне бунтувати проти кремля.
19.06.2024 18:39 Відповісти
Міжнародне право тут нерелевантно, імперія розвалиться зсередини. Не було в історії випадку, щоб імперія не розвалилася. Розвалюються імперії саме тому, що вони створені силою. Народи збиті силою всупереч їхній волі. І застосування сили потрібне постійно. А коли сили вичерпуються - всі народи розбігаються. Якщо в імперії не вистачить сил на Україну, то і всередині жоден ОМОН не допоможе. Тим більше, що з фронту повернеться величезна кількість скривджених і навчених убивати. І вони будуть вбивати один одного. І що цікаво - з анексії України Петром Першим почалася імперія, на Україні ж і закінчиться
20.06.2024 00:43 Відповісти
добре, якщо зсередини. це тільки вітається. проте не варто тішити себе іллюзіями, навіть посилаючись на історичний досвід, що та імперія розвалиться до кордонів мосоковії (московського царства). вона по суті вже розвалилась коли з її складу вийшли совкові республіки і кремль втратив вплив на країни Варшавського договору. на падіння тої імперії знадобилось 45 років після 2 Світової війни. на розпад цієї федерації може знадобитися ще більше часу. імперії взагалі століттями розпадаються.. зараз на фронтах дуже мало ідейних кацапів, вони в основному воюють зараз за гроші. якщо ху йло забере їх з України, розчаровані вони навряд чи будуть, скоріше навпаки, будуть дякувати, що живі лишились і не пропали в українських полях і посадках. і розвалювати федерацію вони теж навряд чи будуть. будуть просто займатися тим, чим займалися у 90-их. щоб були передумови розпаду федерації, то потрібно щоб там були численні етнічні народи. а вони там зараз є? практично немає. ті, хто є, живуть десь в глибинках, по селах. в великих містах живуть в основному кацапи. там наразі не видно хоч якихось паростків національних етнічних рухів. навіть в тому ж Дагестані чи Чечні, де етнічної русні дуже мало. і там теж не видно тих рухів.
20.06.2024 01:17 Відповісти
Імперії розвалюються після воєн, завжди. Римська, Османська, Британська, Німецька, Російська - всі. Найстійкіші - континентальні, такі як Римська і Російська - такі розпадаються сотні років у кілька етапів. СРСР - назва імперії, розпався після Холодної війни, яка тривала 45 років. Механізм внутрішнього розпаду в принципі завжди один і той самий - бажання довести імперіалістичну війну до переможного кінця призводить до повалення одного царя-невдахи і до спроб знайти іншого, більш здібного. Але тут же виникають конкуренти - починаються розбірки/перестрілки. Тому що в цій імперії немає монархії - немає інституту спадкоємності та передачі влади. У підсумку діє формула - "Нет путина - нет России!" Це дуже правильно було сказано главою госдуры.
20.06.2024 12:32 Відповісти
буде видно. однак в даній ситуації не поділяю вашого оптимізму щодо розпаду федерації. принаймні її швидкого розпаду. для цього процесу можуть ще знадобитися десятки років. нема там зараз республік, народів, які хотіли би вийти із складу федерації і які змогли би силою це зробити. не видно. і тут не варто тішити себе іллюзіями, оглядаючись на історію. можуть бути розбірки за владу, за сфери впливу подібні до тих, які були у гарячих 90-их. та й то навряд. ці олігархи сидять мовчки і сопуть в 2 дірки в той час як гебня все більше обкладає їх податками. уже Потанін хотів свої виробництва вивести в Китай. шось притих останнім часом, бо сказали йому - рипнешся, то націоналізуємо твій Норнікель. тобто поки там зараз продається нафта, газ, інші ресурси, то у тої гебні ще вистачає коштів як на війну, так і на утримання свого режиму на федерації.
20.06.2024 12:46 Відповісти
Ще раз. Це жодного разу не федерація, а збита воєдино силою імперія. Збита з народів і територій, які за першої ж можливості втечуть. Втечуть під головним гаслом - "Досить годувати Москву!" Але головна умова для розпаду - поразка імперії в Україні. А якщо імперія переможе, то виживе. І це стане катастрофою для всього світу. Світ це вже розуміє - саме тому імперія не переможе.
20.06.2024 17:36 Відповісти
та ясно шо то не федерація, а імперія, яка ще з часів Єрмака завойовувала східні сибірські землі. тільки втікають з імперії не території, не землі, а народи... от тільки нема там вже народів. у совку були народи, а по федерації зараз таких народів масових з мільйонними населеннями немає. скільки там тих хантів чи мансів живе? мільйони? ніт. вони вже давно асимільовані з кацапами. тому ще раз наголошую - у швидкий розпад тої імперської федерації не вірю. як тільки той режим відчує приближення піздєца йому, то він може забрати свої війська з України. і все. і ніхто не піде далі війною на рашку. скільки хоч там приводь історичних прикладів про розпад імперії після війни, це у випадку кацапні зараз не спрацює. хіба що дотаційна Чечня відвалиться і Дагестан. або кацапи самі їх викинуть з федерації, щоб не кормити тих нахлєбників. а коли там будуть бігати банди по тих республіках, то хто туди з європейців буде інвестувати? ніхто. і ніколи. і вже казка про хватіт карміть мацкву не проканає. ні нафти, ні алмазів, на газу без тезнологій ті хатни-манси, якути, чукчі, буряти, хакаси добути не зможуть, щоб продати і прокормитися.. ти говориш історичними лозугнами, проте реальність інша. тим більше, що тих корінних хантів чи мансів одиниці, а в самому Ханти-мансійську чи Югрі живуть в основному етнічні кацапи. так само як в Новосибірську, Хабаровську чи інших великих містах. тож тут твої історичні лекції не канають. )
20.06.2024 20:34 Відповісти
Сам хуьло прекрасно розуміє те, що говорю я, а ти любиш сперечатися. Ось його цитата сьогодні:

"На Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку», заявил Владимир Путин по итогам государственного визита во Вьетнам.

«Что это означает для России [такие рассуждения]? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства», - сказал Путин.

По его словам, тогда встает вопрос, «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца». Он добавил, что это «элементарная формальная логика»."

Бачиш, він не заперечує, що може програти. Але в разі поразки він пропонує своїм росіянам стати шахідами і згоріти в ядерній війні. Точніше він лякає Захід ядерною війною. Але сам він боягуз і не самогубець - тому ніякої ядерної війни не буде. Та й росіянам така перспектива явно не сподобається - за це його і повісять на дереві. Він скінчить саме як Каддафі або Чаушеску - його лінчують. Хоча і Каддафі, і Чаушеску правили дуже довго і ніхто не очікував такий їхній кінець
20.06.2024 23:35 Відповісти
так це він лякає. закликає своє стадо до сплочьонності. і що у них є ядрьона бімба. і що ніхто на них не полізе війною. тому розпад можливий тільки тоді, коли народ місцевий збунтується і захоче вийти із складу федерації. я тобі вже в сотий раз втокмачую, що той народ не буде валити свою ********* на окремі частини. навіть коли красні чубились з білими в гражданську, вони не валили на частини рсфср.. а коли перечубились, то пішли знову захапувати нові землі.. побачимо що буде далі. в розвал рсфср в найближчому майбутньому я не вірю. навіть коли відколеться Чечня, Дагестан - це не буде рахуватися розвалом федерації. просто скинуть зайвий баласт, який не приносить реальної користі федеоації, а тільки викачує гроші на офшори Кадирова і його клану. до речі, вже пішла двіжуха в змі про махінації Кадирова на бюджетних грошах. а ти і далі тіш себе надіями, що той лепрозорій через рік чи через 2 роки розвалиться... вже тут такий є Владімір Ніколєнко, який наслухався Солов'я і Генерала СВР і реально вірить, що там хтось перехватить власть найближчим часом і той режим впаде і вмить наступить мир.. Соловей ще з 15-го року кормить народ тою дичиною, що через півроку, через рік режиму буде капут, путєн при смерті і т.д.. сьогодні вже 24-й рік і той режим не впав нікуя. )
20.06.2024 23:55 Відповісти
Ти ти даремно не любиш історію. У 1914 році Російська імперія була найсильнішою державою у світі, і економічно, і у військовому питанні. І вся імперія обожнювала Миколу Другого і співала, "так за царя, за родину, за веру..., шапки кидали, йшли массово добровольцями на фронт на великому ентузіазмі. Але через три роки все видихнуло, всі втомилися, всі стали ненавидіти верховного невдаху на чолі Першої держави світу! І все, його повалила держдума, повалила під гаслом "Війна до переможного кінця!" Вони хотіли перемогти у війні - тому скинули верховного. Але в результаті імперія втратила управління і впала. Три роки у війні завжди переловний термін - у вермахті через три роки різко впала мотивація, всі зрозуміли, що виграти не зможуть і треба якось виходити із ситуації - почалися замахи на гітлера. Три-чотири роки війни - це термін, коли про будь-якого фюрера/царя починають говорити, що він невдаха. А це вирок. Його лінчують.
21.06.2024 00:09 Відповісти
та до чого тут історія? тільки не пиши мені тут, що буде зараз з федерацією точ в точ так само, як було з російською імперією миколи 2. це ж різні зовсім речі. і кордони країн різні. до рос імперії тоді входили різні країни і народи - поляки, українці, фіни. це багатомільйонні народи. а зараз до рос імперії входить тільки рсфср. і ***** там зараз нема добровольців, які воюють в Україні за отєчєство, за путєна, за вєру рускую православную... вони воюють за бабки. і їх не під дулом автомата сюди відправляють, а вони самі підписують контракти. так, їх найобують з тими контрактами, а ті, як лохи ведуться, бо гроші на кону стоять великі як для тих глубінок, а ціна життя у кацапів практично зовсім нічого не варта. і як тільки путєн віддасть наказ вивести війська з України, його не лінчувати будуть, а на руках носити за це. а ще як показово він посадить парочку корупціонерів олігархів, то той люмпен буде від щастя скакати. інший варіант: знайдеться якийсь черговий пригожин і огріє ху йла табакеркою, а потім забере війська з України, його теж будуть на руках носити, що припинив цю дурацьку війну. а особливо упоротих імперських зетників закриють к куям як закрили гіркінса і ніхто там навіть не пискне. ну або не закриють, а просто новачком пригостять.. і все. і ніяких там бунтів не буде. треба бути повним довбойобом, щоб вірити у точнісіньке повторення історії. ти так тут люиш цитувати путєна з їхніх змі, то мав би прочитати кілька тижнів тому їхнє опитування де більше 50% люмпену висловились за припинення "сво" і близько 30% за припинення "сво" з залишенням загарбаних земель. і це надрукував левада центр. тож не будуть там скидати ху йла за те, що той припинить війну. звісно, буде парочка довбойобів зетників, та їх дуже швидко закриють рота. а ти мелеш які дурниці про Латинську Америку, про Миколу второго чи Третій Райх. видихни вже..
21.06.2024 03:40 Відповісти
"до рос імперії тоді входили різні країни і народи - поляки, українці, фіни. це багатомільйонні народи. а зараз до рос імперії входить тільки рсфср"

Ага, федеративна, соціалістична республіка = імперія, і складається вона з багатомільйонних народів, татари, башкири, тувинці тощо, але розбігатися в сторони будуть за принципом адміністративного поділу. Буде і Уральська республіка.

"і ***** там зараз нема добровольців, які воюють в Україні за отєчєство, за путєна, за вєру рускую православную..."

Помиляєшся, добровольців дуже багато і більшість з них ідейні імперці, навіть, якщо йдуть за гроші. Таких як гіркін дуже багато і вони лінчують царя за "напрасные жертвы при отсутствии результата". Хуьло вже саджає генералів побоюючись перевороту, але це не допоможе
21.06.2024 10:05 Відповісти
ну да, ну да.. вже гіркінс лінчував царя.. повернись до реальності з того історичного минулого..
21.06.2024 11:57 Відповісти
Хуьло лінчував пригожина, а Гіркіна побоявся лінчувати - тримає за ґратами, тому у Гіркіна дуже багато послідовників, яких Хуьло боїться.
21.06.2024 16:20 Відповісти
яких послідовників? ***.. таке враження, що ти дійсно відірване від реальності.... ти бачив тих послідовників, які вийшли на підтримку гіркінса під час його арешту? багато їх було? один наш колаборант накурений - паша губарєв із своїми собутильниками. от і вся підтримка. просто гіркінс нив на той режим, а не бикував проти системи, як це зробив пригожин. тому й сидить, а не гниє в землі. до того ж, він свій, з гебні. а пригожин проста урка. а видумуєш якусь ***** і не бачиш реальності..
21.06.2024 16:57 Відповісти
"тільки втікають з імперії не території, не землі, а народи... от тільки нема там вже народів."

Це неправильно. Дивись на Латинську Америку - це була єдина Іспанська імперія, а тепер там нам купа різних, етнічно подібних країн, які розмовляють однаковою іспанською мовою. І вони нізащо не об'єднаються в одне ціле. А в рашці 100 мов. Найсильніші й найактивніші - це не чечени, а татари. Коли в Москві лінчують хуьла і почнеться смута, "на районах" перестануть платити податки і кожен буде притримувати зароблені фінанси. За тим, у кого, скільки грошей і буде розділ і переділ
20.06.2024 23:46 Відповісти
та правильно. не треба нікуди дивитися по сторонам чи в минуле. треба дивитися, що зараз відбувається на тих болотах. ти там зараз якісь рухи серед місцевих народів про вихід із федерації бачив? чув про них? і я не чув, хоча постійно моніторю новини. потрібно реалістом бути, а не істориком фантазістом, що саме так буде як було раніше.. розділ там чи переділ буде. і буде він як був в гарячих 90-х. без розвалу федерації на республіки. хіба що Чечню відпустять і Дагестан як найбльш дотаційні регіони. та й то не факт. ніякого розпаду на частини того лепрозорію в найближчий час не передбачається якби нам цього не хотілось, щоб вони розпалися. проте не варто бути наївними. цього поки не буде, принаймні у найближчі 3-5 років.
21.06.2024 03:52 Відповісти
Байден хоче саме так
19.06.2024 11:32 Відповісти
Нехай Ху#ло виведе своїх орків з України, відпустить полонених і виплатить репарації, а ми будемо називати це не перемогою, а гібридним миром.
19.06.2024 09:52 Відповісти
Могла б прмим текстом називати ці країни -Німеччина,Франція,Італія ,Угорщина,Турція,Словаччина,Австрія,Швейцарія,Ватікан ,на чолі із США(в тому числі "оманські зелені вівці ,котрих купив куйло для України)
19.06.2024 09:55 Відповісти
Від Естонії почуєш більше правди, ніж від усіх країн разом узятих
19.06.2024 09:56 Відповісти
І таких країн мінімум - половина світу .
То пані посол ще дуже обережно висловилася , коли сказала що - є країни . Сказала так немов їх лише кілька .
В реалі це майже всі країни третього світу , з авторитарним устроєм , ображені на розвинуті країни .
Але навіть і серед високорозвинутих є мудота для якої гроші не пахнуть , і їм похер що вони зароблені в кооперації з країною - вбивцею .
Як під час другої світової дехто( а по факту - багато хто ) заробляв криваві грошики - тихцем співпрацюючи з нацистами ( при цьому їх засуджуючи офіційно ) , так і зараз . Нічого не змінилося .
19.06.2024 10:00 Відповісти
Це ті, що вболівають за обидві сторони? Наприклад, США?
19.06.2024 10:03 Відповісти
Це ті, що вболівають за обидві сторони? Наприклад, США?
19.06.2024 10:04 Відповісти
"В цьому бою переміг Усик,а його противнику Павєткіну зарахована...нічия?")
19.06.2024 10:17 Відповісти
Або труси, або хрестик.
19.06.2024 10:31 Відповісти
НАзви країн в студію .
19.06.2024 10:41 Відповісти
19.06.2024 11:08 Відповісти
19.06.2024 14:26 Відповісти
 
 