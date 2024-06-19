У світі є країни, які хочуть перемоги України, але не бажають поразки РФ, - посол Естонії Кольк
Є країни, які хочуть перемоги України, але також не хочуть поразки РФ.
Про це заявила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В основному це ті країни, які мають широкі економічні зв'язки з Російською Федерацією. І вони не уявляють, що Росія програє, тому що тоді їхня економіка дуже багато втратить", - пояснила дипломат.
За словами Кольк, цей страх чи наратив змінився у бік України. Небагато, але ситуація змінюється.
"Війна триває, і ці країни бачать, що Росія більше не є надійним партнером. І те, що Росія справді розіграла ці карти, дуже відкрито, дуже публічно – ніхто не застрахований", - додала посол.
"На Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку», заявил Владимир Путин по итогам государственного визита во Вьетнам.
«Что это означает для России [такие рассуждения]? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства», - сказал Путин.
По его словам, тогда встает вопрос, «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца». Он добавил, что это «элементарная формальная логика»."
Бачиш, він не заперечує, що може програти. Але в разі поразки він пропонує своїм росіянам стати шахідами і згоріти в ядерній війні. Точніше він лякає Захід ядерною війною. Але сам він боягуз і не самогубець - тому ніякої ядерної війни не буде. Та й росіянам така перспектива явно не сподобається - за це його і повісять на дереві. Він скінчить саме як Каддафі або Чаушеску - його лінчують. Хоча і Каддафі, і Чаушеску правили дуже довго і ніхто не очікував такий їхній кінець
Ага, федеративна, соціалістична республіка = імперія, і складається вона з багатомільйонних народів, татари, башкири, тувинці тощо, але розбігатися в сторони будуть за принципом адміністративного поділу. Буде і Уральська республіка.
"і ***** там зараз нема добровольців, які воюють в Україні за отєчєство, за путєна, за вєру рускую православную..."
Помиляєшся, добровольців дуже багато і більшість з них ідейні імперці, навіть, якщо йдуть за гроші. Таких як гіркін дуже багато і вони лінчують царя за "напрасные жертвы при отсутствии результата". Хуьло вже саджає генералів побоюючись перевороту, але це не допоможе
Це неправильно. Дивись на Латинську Америку - це була єдина Іспанська імперія, а тепер там нам купа різних, етнічно подібних країн, які розмовляють однаковою іспанською мовою. І вони нізащо не об'єднаються в одне ціле. А в рашці 100 мов. Найсильніші й найактивніші - це не чечени, а татари. Коли в Москві лінчують хуьла і почнеться смута, "на районах" перестануть платити податки і кожен буде притримувати зароблені фінанси. За тим, у кого, скільки грошей і буде розділ і переділ
То пані посол ще дуже обережно висловилася , коли сказала що - є країни . Сказала так немов їх лише кілька .
В реалі це майже всі країни третього світу , з авторитарним устроєм , ображені на розвинуті країни .
Але навіть і серед високорозвинутих є мудота для якої гроші не пахнуть , і їм похер що вони зароблені в кооперації з країною - вбивцею .
Як під час другої світової дехто( а по факту - багато хто ) заробляв криваві грошики - тихцем співпрацюючи з нацистами ( при цьому їх засуджуючи офіційно ) , так і зараз . Нічого не змінилося .