У світі є країни, які хочуть перемоги України, але не бажають поразки РФ, - посол Естонії Кольк

Є країни, які хочуть перемоги України, але також не хочуть поразки РФ.

Про це заявила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В основному це ті країни, які мають широкі економічні зв'язки з Російською Федерацією. І вони не уявляють, що Росія програє, тому що тоді їхня економіка дуже багато втратить", - пояснила дипломат.

За словами Кольк, цей страх чи наратив змінився у бік України. Небагато, але ситуація змінюється.

"Війна триває, і ці країни бачать, що Росія більше не є надійним партнером. І те, що Росія справді розіграла ці карти, дуже відкрито, дуже публічно – ніхто не застрахований", - додала посол.

