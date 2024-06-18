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"Мирні пропозиції" Путіна - пастка. Він намагається зруйнувати єдність Заходу і підтримку України, - МЗС Естонії

Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов назава пасткою так звані "мирні пропозиції" диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всевіов, який раніше обіймав посаду посла Естонії в США, переконаний, що очільник Кремля висуває свої "мирні пропозиції" з метою заманити західні країни у пастку. Дипломат заявив, що попри те, що публічно Путін говорить про нібито мир, немає жодних підстав вважати, що він змінив свої цілі.

"Я думаю, він точно знає, що робить. У його підході мир і ці пропозиції є нічим іншим, як пасткою, яку ми вже неодноразово бачили. Його мета - заманити кого-небудь у цю пастку, щоб потім зруйнувати єдність Заходу і підтримку українського уряду. У нього немає бажання досягнути миру, оскільки для цього він повинен буде вивести свої війська з України", - сказав представник естонського МЗС.

Дипломат також додав, що потрібно стежити, щоб жодна країна не потрапила до путінської пастки.

Крім цього, Всевіов сказав, що мирні перемовини відбудуться в одній з двох ситуацій: якщо країна-агресорка Росія дійде висновку, що зайшла в глухий кут і погодиться вивести свої війська з України, або якщо Україна завалиться під тягарем війни і буде змушена прийняти продиктовані умови.

Однак, як наголосив дипломат, в останньому випадку це вже не матиме нічого спільного з перемовинами. Всевіов додав, що Україні потрібен справедливий та тривалий мир. 

"Тому для нас дуже важливо підкреслити, що мир, якого ми прагнемо, є справедливим і тривалим. В іншому випадку, ми бачили в нашій історії, і навіть в недавній історії, що просто нав'язування угоди під виглядом миру не працює - Україна це теж знає", - заявив генсек МЗС Естонії.

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До слова, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність РФ до переговорів не є мирними пропозиціями, а спробою схилити Київ до капітуляції.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

Читайте також: Країни НАТО мають витрачати на підтримку України принаймні 0,25% свого ВВП, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 

перемовини (2924) путін володимир (23889) Естонія (1622)


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Топ коментарі
+1
Це не пастка. Це смердюча купа гівна.
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18.06.2024 19:22
+1
...нібито перехоплюють але вже погані новини, не кажучи що монітор нічого перехопить не може за визначенням...
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18.06.2024 19:29
+1
Ви праві! Обмилок рашиський, намагається робити много ходов очка…, щоб відтягнути свій кінець, воєнного злочинця.
Можливо, під час поїздки обмилка у В'єтнам, йому зліплять з лайна коника….??
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18.06.2024 19:33
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Це не пастка. Це смердюча купа гівна.
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18.06.2024 19:22 Відповісти
Респект, пан Ю СТ .

Как раз собирался заметить, что термин "ловушка" - это всё-таки предполагает какую-то хитрость и ум.

А предложения пуйла - это просто тупое жлобство и хамство совкового гопника.

И за это хамство гопника сразу же все послали на хер.
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01.07.2024 03:55 Відповісти
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
2 год
Погані новини з фронту.
Китай продав кацапам монітори, які нібито перехоплюють частоту українських FPV-дронів. Під*ри тепер можуть спостерігати трансляцію з наших БПЛА і бачити куди летить дрон.
Ворог дуже серйозно прогресує...
Правда Україна |
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18.06.2024 19:25 Відповісти
...нібито перехоплюють але вже погані новини, не кажучи що монітор нічого перехопить не може за визначенням...
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18.06.2024 19:29 Відповісти
може, вони бачать маршрут польоту
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18.06.2024 19:36 Відповісти
А де там набачили мирні пропозиції, щоб про це було варто говорити?
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18.06.2024 19:29 Відповісти
Ви праві! Обмилок рашиський, намагається робити много ходов очка…, щоб відтягнути свій кінець, воєнного злочинця.
Можливо, під час поїздки обмилка у В'єтнам, йому зліплять з лайна коника….??
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18.06.2024 19:33 Відповісти
пан Олександр нашёл очень точный термин для характеристике мерзкого недоделка:

Обмылок.

Причём, обмылок не мыла Пальмолив, а обмылок вонючего поагного совкового хозяйственного мыла грязного серо-коричневого цвета, как цвет говна.
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01.07.2024 04:00 Відповісти
Задача "мирних пропозицій" ху-йла це щоб в ефірі було побільше згадок словосполучення "мирні пропозиції ху-йла".
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18.06.2024 19:35 Відповісти
Все просто - який зараз буде прецедент, такий потім буде і світ
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18.06.2024 19:37 Відповісти
Да ничего он не домогается, старый маразматик, решил так повысить уровень жизни населения. Старым белые лады за родичей, а молодым не надо волноваться за пенсии. Они им уже не нужны будут
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18.06.2024 20:21 Відповісти
Кремлівські злочинці так робили до Грузії, як грузини розбили вторглися окупаційні сили кремля, шойгу запросив мирні переговори, а після перепочинку і перегрупування з новими силами росіяни розгромили грузинську армію.
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19.06.2024 01:17 Відповісти
 
 