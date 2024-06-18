"Мирні пропозиції" Путіна - пастка. Він намагається зруйнувати єдність Заходу і підтримку України, - МЗС Естонії

Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов назава пасткою так звані "мирні пропозиції" диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всевіов, який раніше обіймав посаду посла Естонії в США, переконаний, що очільник Кремля висуває свої "мирні пропозиції" з метою заманити західні країни у пастку. Дипломат заявив, що попри те, що публічно Путін говорить про нібито мир, немає жодних підстав вважати, що він змінив свої цілі.

"Я думаю, він точно знає, що робить. У його підході мир і ці пропозиції є нічим іншим, як пасткою, яку ми вже неодноразово бачили. Його мета - заманити кого-небудь у цю пастку, щоб потім зруйнувати єдність Заходу і підтримку українського уряду. У нього немає бажання досягнути миру, оскільки для цього він повинен буде вивести свої війська з України", - сказав представник естонського МЗС.

Дипломат також додав, що потрібно стежити, щоб жодна країна не потрапила до путінської пастки.

Крім цього, Всевіов сказав, що мирні перемовини відбудуться в одній з двох ситуацій: якщо країна-агресорка Росія дійде висновку, що зайшла в глухий кут і погодиться вивести свої війська з України, або якщо Україна завалиться під тягарем війни і буде змушена прийняти продиктовані умови.

Однак, як наголосив дипломат, в останньому випадку це вже не матиме нічого спільного з перемовинами. Всевіов додав, що Україні потрібен справедливий та тривалий мир.

"Тому для нас дуже важливо підкреслити, що мир, якого ми прагнемо, є справедливим і тривалим. В іншому випадку, ми бачили в нашій історії, і навіть в недавній історії, що просто нав'язування угоди під виглядом миру не працює - Україна це теж знає", - заявив генсек МЗС Естонії.

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До слова, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність РФ до переговорів не є мирними пропозиціями, а спробою схилити Київ до капітуляції.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

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