Країни НАТО мають витрачати на підтримку України принаймні 0,25% свого ВВП, - міністр оборони Естонії Певкур

Країни-члени НАТО мають витрачати хоча б 0,25% свого ВВП на підтримку України.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми сказали про це багато місяців тому, що маємо інвестувати принаймні 0,25% від усього спільного ВВП для України. Це означає, що 99,75% залишатимуться в країнах. Але ці 0,25% дозволять Україні продовжувати боротися з Росією. Та пропозиція, яка надійшла від Столтенберга (про виділення 100 мільярдів євро. - Ред.), менша за ці 0,25%. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні, то маємо інвестувати більше в її оборону, а також надіслати сигнал, що вони стануть членами НАТО. Тому що це - частина заходів стримування", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Певкура, щоб подолати наявні прогалини у безпеці Естонія, разом з іншими країнами Балтії, запропонувала розвиток нових спроможностей, зокрема, ініціативу ACDC – "Союзницькі зобов’язання з доставки спроможностей".

"Ми сподіваємося, що ця ініціатива знайде відображення у заключних документах Вашингтонського саміту. Чому ми це робимо, зрозуміло. Росія не зміниться. Російська загроза зростає. Росія зараз інвестує у власну оборону близько 9% ВВП. Якщо ми порівняємо це з нашим показником у 2% у НАТО та 3,5% в країнах Балтії та у Польщі, то все ще потрібно інвестувати більше. Це головні теми, які ми маємо намір обговорити сьогодні для досягнення успіху у Вашингтоні", - додав міністр.

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