Страны НАТО должны тратить на поддержку Украины, по крайней мере, 0,25% своего ВВП, - министр обороны Эстонии Певкур

Страны-члены НАТО должны тратить хотя бы 0,25% своего ВВП на поддержку Украины.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы сказали об этом много месяцев назад, что должны инвестировать, по крайней мере, 0,25% от всего общего ВВП для Украины. Это означает, что 99,75% будут оставаться в странах. Но эти 0,25% позволят Украине продолжать бороться с Россией. Предложение, поступившее от Столтенберга (о выделении 100 миллиардов евро. - Ред.), меньше этих 0,25%. Если мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне, то должны инвестировать больше в ее оборону, а также послать сигнал, что они станут членами НАТО. Потому что это - часть мер сдерживания", - сказал глава минобороны.

По словам Певкура, чтобы преодолеть имеющиеся пробелы в безопасности, Эстония, вместе с другими странами Балтии, предложила развитие новых возможностей, в частности, инициативу ACDC - "Союзнические обязательства по предоставлению возможностей".

"Мы надеемся, что эта инициатива найдет отражение в заключительных документах Вашингтонского саммита. Почему мы это делаем, понятно. Россия не изменится. Российская угроза растет. Россия сейчас инвестирует в свою оборону около 9% ВВП. Если мы сравним это с нашим показателем в 2% в НАТО и 3,5% - в странах Балтии и в Польше, то все еще нужно инвестировать больше. Это главные темы, которые мы намерены обсудить сегодня для достижения успеха в Вашингтоне", - добавил министр.

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