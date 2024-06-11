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Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним, - Минобороны

Естонія передає Україні ЗРК Містраль

Эстония передаст Украине зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия Mistral и ракеты к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

"Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить жестокое нападение России, которое продолжается, и в прямых интересах безопасности Эстонии также является содействие этому вместе со своими союзниками", - отметил министр обороны Ханно Певкур.

Точные количества не разглашаются из соображений безопасности.

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Автор: 

помощь (7812) Эстония (1428) ЗРК (200)


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Стугна краще. Там хоч не треба близько ло установки знаходитись.
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11.06.2024 16:27 Ответить
Стугна це проти таанків та іншої бронетерхіки кацапів, а це судячи з усього один з аналогів американського стінгера !!!
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11.06.2024 16:34 Ответить
Маленькій країні з великим серцем-черговий респект...
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11.06.2024 16:30 Ответить
Робимо що можемо
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11.06.2024 19:53 Ответить
 
 