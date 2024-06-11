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Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним, - Минобороны
Эстония передаст Украине зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия Mistral и ракеты к ним.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.
"Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить жестокое нападение России, которое продолжается, и в прямых интересах безопасности Эстонии также является содействие этому вместе со своими союзниками", - отметил министр обороны Ханно Певкур.
Точные количества не разглашаются из соображений безопасности.
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Calvados
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vuiko dobrui
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