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Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" та ракети до них, - Міноборони

Естонія передає Україні ЗРК Містраль

Естонія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії Mistral і ракети до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Естонії.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокий напад Росії, який триває, і в прямих інтересах безпеки Естонії також є сприяння цьому разом зі своїми союзниками", - зазначив міністр оборони Ханно Певкур.

Точні кількості не розголошуються з міркувань безпеки.

Також читайте: Естонія розглядає обмеження на покупку нерухомості для громадян Росії та Білорусі

Автор: 

допомога (8367) Естонія (1619) ЗРК (205)


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Стугна краще. Там хоч не треба близько ло установки знаходитись.
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11.06.2024 16:27 Відповісти
Стугна це проти таанків та іншої бронетерхіки кацапів, а це судячи з усього один з аналогів американського стінгера !!!
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11.06.2024 16:34 Відповісти
Маленькій країні з великим серцем-черговий респект...
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11.06.2024 16:30 Відповісти
Робимо що можемо
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11.06.2024 19:53 Відповісти
 
 