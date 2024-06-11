Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" та ракети до них, - Міноборони

Естонія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії Mistral і ракети до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Естонії.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокий напад Росії, який триває, і в прямих інтересах безпеки Естонії також є сприяння цьому разом зі своїми союзниками", - зазначив міністр оборони Ханно Певкур.

Точні кількості не розголошуються з міркувань безпеки.

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