Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ, - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Про це він заявив під час виступу перед МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Кремля висунув нібито "нові умови для припинення бойових дій в Україні".

Путін заявив, що для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно, - Путін

За словами диктатора, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".

Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно", - заявлає Путін.

Очільник Кремля додав, що сенс російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї", бо йдеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення" війни.

Читайте також: Путін про можливі переговори: "РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти"

Раніше президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.