Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ, - Путін. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".
Про це він заявив під час виступу перед МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Глава Кремля висунув нібито "нові умови для припинення бойових дій в Україні".
Путін заявив, що для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус".
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За словами диктатора, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".
Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно", - заявлає Путін.
Очільник Кремля додав, що сенс російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї", бо йдеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення" війни.
Раніше президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.
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це орда, дика орда варварів та грабіжників
але більш брехливих, цинічних та базованих на рабстві свого народу, ніж будь-коли в історії
https://youtu.be/MxDQcUTUwcM?si=MVbrBuITdoAH4jXA
дiд кабай срашний послухаемо ДIДА ПАНАСА
"и о диалоге с россией, от которого зависит будущее существование Украины"
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Дуже, дуже важлива інформація.
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Може, Часів Яр?
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Кумедно. Давно такого не бачив. "Намиста". ))) Маються на увазі буси (бусики).
президент Чеченської Республіки Ічкерія: "Коли РФ відчуває слабкість, тоді вона пропонує перемовини,
після того переугруповується, шукає слабкі місця у своїх опонентів і знову нападає".
Тому зрозуміло, що йти на жодні перемовини немає сенсу з кремлівським вишкрабком 🖕🖕🖕
а там китайці їм будуть "гарантувати безпеку"
Адекватні українці написали б так:
Терористичне формування "фсб-рпц" заявило...
БЕЗ фотак та відео терористів. УНЕОСОБЛЕНО
коли ж на п'ятнадцятому році протистояння тероризму "фсб-рпц" бутусав енд гоп-компані цензар.ньєт згадують ім'я та публікують фота-відеа міжнародних терористів, - такі дії лише сприяють продовженню просуванню ідей міжнародних терористів та популярізації їх, як в українському суспільстві, так і в міжнародному.
потрібно чітко та послідовно дотримуватися:
- є міжнародне терористичне формування "фсб-рпц", яке узурпувало владу на Московії та чинить терор в Україні;
- ВСІ повідомлення про "заяви" та дії міжнародної терористичної організації (мто) "фсб-рпц" мають подаватися максимально загально, без особистостей, З фото/відео наслідків їх "діяльності" (як би сприймався "матеріал" про "заяву" мто "фсб-рпц" якщо було б "мто "фсб-рпц" заявили, що "пєріґавори вазможни толька послі сдачі Украінай захвачєних тєріторій" з набором наслідків терористів (жертви Бучі, театр Маріка, фото Бахмуту - якийсь "стандартний" набір для стійкого асоціювання "террор = фсб-рпц"?)
але, ми бачимо протилежне: бутусафф анд компані стабільно підривають єдність в Україні нападками на уряд без конструктивних пропозицій та піарять терористів.
уряд сам не робитиме такі заяви, про мто фсб-рпц, бо "************************" юзають наративи мто фсб-рпц. (для пагтньогав що Русь, що "росія" позначаються однаково russia)
Коли народ та ЗМІ активно використовуватимуть "терористи", "мто фсб-рпц", "Московія", "московити", то уряд МАЄ ПІДСТАВИ оперувати цими термінами, бо така позиція суспільства, позиція нації.
хоча, яка самостійність, коли фінансування "пагтньогав"...
http://www.міхалко.укр/звернення
Щоб наш гнів, справедливий, реалізувався в дієву силу, слід одностайно оперувати однаковими поняттями/термінами.
Наприклад, чому "наші" змі вживають "мирний план Китаю", замість "план Китаю з капітуляції України"?
чи не тому, що самі савкі і інертно діють за савковими прикладами?
Діє терористичне угрупування "фсб-рпц", а лялька-двійник слухняно виконує накази. Не марно ж тримають в "бункері"-тюрмі.
але ж в нас савковиє ідіоти, вірять що одна людина на таке здатна... ідіоти
чомусь про Зеленського багато хто вважає, що не він керує, а Єрмак - то чому з капуцином має бути інакше?