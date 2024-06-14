Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін вимагає гарантій безпеки від Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент країни-окупанта заявив під час виступу в МЗС РФ.

Він сказав, що Росія нібито нікому не погрожує. А Захід "тисне на неї", оскільки РФ здається їм дуже великою.

Також він заявив британській журналістці: "А ви вимагаєте від мене якихось гарантій (безпеки. - Ред.). Ви повинні нам дати гарантії, і негайно! Зараз!".

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