Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін вимагає гарантій безпеки від Заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент країни-окупанта заявив під час виступу в МЗС РФ.
Він сказав, що Росія нібито нікому не погрожує. А Захід "тисне на неї", оскільки РФ здається їм дуже великою.
Також він заявив британській журналістці: "А ви вимагаєте від мене якихось гарантій (безпеки. - Ред.). Ви повинні нам дати гарантії, і негайно! Зараз!".
Топ коментарі
+79 Георгий Маляренко
показати весь коментар14.06.2024 13:27
+70 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар14.06.2024 13:28
+64 Деніс Войцеховський
показати весь коментар14.06.2024 13:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ффф топку депила.
- перепишіть на мене цю кімнату
- ще віддайте добровільно коридор, щоб я міг ходити до туалету.
- і дайте гарантії, що не напишете заяву в поліцію і не викличите її.
А якщо ні - завтра я спробую згвалтувати хазяїна .
Спішіть, це дуже вигідна пропозиція
Звісно пуйло розуміє що, при реальному вторгені в РФ навіть усього світу разом з Китаєм, він зміг би знищити людство, тобто россії ніколи нічого не загрожувало і не буде. Якби це розіміли усі наші партнери без винятку, то ми вже давно би прогнали загарбників.
Поверни усе награбоване і не тільки у Європі!
Землі, в першу чергу!!!
на засраху хтось напав? Ні.
засрахє хоч якась країна у світі (окрім китаю) погрожувала? Ні.
поруч з кордоном засрахи з"явилась нова країна НАТО, просто на відстані 1 км.. Чого ***** на неї не напав, коли Фіни заявили про свій намір вступити до НАТО?
Тож, про яку "безпеку" йдеться? Хіба що про безпеку всього світу від скажених лаптєногих неадекватів з раши.
не думаю.
чому ?
тому що дійсно великі !
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!" /Филатов/
Він ще не розуміє і ніяк второпати не може , скільки болі та горя
він завдав укравнцям і продовжує знущатися над нашою краіною 🤬
Кремлівського виродка потрібно вбити і негайно 👹
Прибери свої війська з чужих земель, перестань всім погрожувати, і буде тобі безпека.
он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности, для безопасности россии". поэтому лавров постоянно говорит про эту безопасность, что запад должен обеспечить безопасность россии.
хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.
что-то когда финляндия вступала в нато - они совсем не возмущались. путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"
что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".
вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
Притому ці гарантії безпеки означають що НАТО не буде на кацапню нападати, а не буде захищати ві китайців.
І ***** точно її вірність доводить. Ці "пропозиції" саме дзвінок у двері господарям !!!
Оце єдина, для тебе п*дараса, гарантія...
Країни Великої сімки і надалі непохитно підтримуватимуть Україну й наголошують на необхідності змусити РФ платити за завдану Україні шкоду, наголошується в заключній заяві саміту лідерів G7.
"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні, - наголошується в комюніке. - За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів. Це неправильно, що Росія вирішує, чи буде вона платити за шкоду, завдану Україні, і коли саме. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо відшкодування завданої нею шкоди є чіткими, тож ми і надалі розглядатимемо всі можливі законні шляхи, які змусять Росію виконати ці зобов'язання".
Ага, второй Будапештский меморандум