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Новости Война
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Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно, - Путин

Путін заявив, що Захід має дати Росії гарантії безпеки

Российский диктатор Владимир Путин требует гарантий безопасности от Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент страны-оккупанта заявил во время выступления в МИД РФ.

Он сказал, что Россия якобы никому не угрожает. А Запад "давит на нее", поскольку РФ кажется им очень большой.

Также он заявил британской журналистке: "А вы требуете от меня каких-то гарантий (безопасности. - Ред.). Вы должны нам дать гарантии, и немедленно! Сейчас!"

Читайте также: Под угрозой вся Европа, - Байден заявил, что Путину мало только Украины

Автор: 

путин владимир (31311) россия (95652)


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Топ комментарии
+79
Акція для х-ла - здай своє ядерне озброєння - отримай меморандум про безпеку
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14.06.2024 13:27
+70
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14.06.2024 13:28
+64
Нахабство кацапське звичайне.
Треба відповісти так. Хочете гарантій - виконуйте Статут ООН, розділ 1, стаття 2, пункт 4.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних
відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
Поки не заберетесь з усієї території України з Кримом включно, ніякої безпеки і ніяких гарантій.
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14.06.2024 13:28
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Страница 2 из 2
Сам путлер колись дотримувався гарантій,які надавав.Будапешський меморандум нагадати йому,позбавити ядерної зброї,його попіл пустити по вітру.
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14.06.2024 14:08 Ответить
тільки це гарантія для *****
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14.06.2024 14:09 Ответить
Коли вже ці журналізди зрозуміють, що брати інтерв'ю у ***** - це найкращій подарунок хворому чекісту, який тільки і чекає на увагу до своєї нікчемної персони. Для нього кожне інтерв'ю від західних ЗМІ - це допінг, доза, а потім нірвана.
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14.06.2024 14:09 Ответить
рашистський скажений пес на прізвизько "куйло".Переписуєш текст Будапештської куйні і замість Україна.згадуєш ,кровопивця української крові ,"рашистська підерація" .На другий день починаєш витягувати МБР ІЗ ПУСКОВИХ УСТАНОВОК І РІЗАТИ НА МЕТАЛОЛОМ СТРАТЕГІЧНУ АВІАЦІЮ.КОТРА ЦІЄЇ НОЧІ СІЯЛА СМЕРТЬ В В УКРАЇНІ ЗАПУСКАМИ РАКЕТ....ПОТВОРА
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14.06.2024 14:10 Ответить
Вигрібна яма з найбільшими запасами ядерної зброї вимагає гарантій безпеки. Таке може бути в гнилому, смердючому Ху@лостані.
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14.06.2024 14:10 Ответить
Эпический идийот. Сам напал сам воюет сам орет сам захватывает и присваивает чужие земли и еще пищит что никому не угрожает и требует еще чота.
Ффф топку депила.
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14.06.2024 14:10 Ответить
Знатно підгорає у кремлядів, ба як заверещав! Можна дати гарантії при умові, що забере своє лайно звідусіль по світу, не тільки з України і віддасть ядерку, бо "граната в лапах мавпи" то постійна небезпека для всіх.
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14.06.2024 14:19 Ответить
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14.06.2024 14:21 Ответить
Смоли тобі гарячої, почваро
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14.06.2024 14:23 Ответить
путін заліз у чужу квартиру, вбив і згвалтував чужу дружину, зайняв кімнату, і каже:

- перепишіть на мене цю кімнату
- ще віддайте добровільно коридор, щоб я міг ходити до туалету.
- і дайте гарантії, що не напишете заяву в поліцію і не викличите її.

А якщо ні - завтра я спробую згвалтувати хазяїна .
Спішіть, це дуже вигідна пропозиція
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14.06.2024 14:24 Ответить
Гарантії безпеки мордору тільки в цьому випадку.
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14.06.2024 14:24 Ответить
Скажений рашистський пес і кровопивця української крові по відомій світові кличці "куйло".Береш тест "будапештської брехні,котра 3,14дерацією підписана ,замість "УКРАЇНА"вписуєш"рашистська 3,14дерація" їдеш на "глобальну зелену авантюру" запрошаєш "китайських господарів расєї і на другий день починаєш у присутності світової спільноти витягуватиМБР ІЗ ПУСКОВИХ ШАХТ.ЗНИЩУВАТИ СТРАТЕГІЧНУ АВІАЦІЮ,КОТРА ЦЄЇ НОЧІ І НА ПРОТЯЗІ ВІЙНИ СІЯЛА І СІЄ СМЕРТЬ І РОЗРУХУ В УКРАЇНІ
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14.06.2024 14:31 Ответить
"Усі гарантії безпеки, надає тільки Соціальне страхування" - Остап Бендер...
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14.06.2024 14:32 Ответить
Як завжди грає на західну аудиторію, яку так легко розжалобити, тих що протестують за хамас і вшановують хвилиною мовчання раісі.
Звісно пуйло розуміє що, при реальному вторгені в РФ навіть усього світу разом з Китаєм, він зміг би знищити людство, тобто россії ніколи нічого не загрожувало і не буде. Якби це розіміли усі наші партнери без винятку, то ми вже давно би прогнали загарбників.
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14.06.2024 14:43 Ответить
захід має ліквідувати цього неадекватного вурдалака. Оце 100-відсоткова гарантія буде !
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14.06.2024 14:48 Ответить
Ця рашиська паскуда має здохнути жодної логіки з цим виродком говорити.
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14.06.2024 14:51 Ответить
Толчёный волчий *** , с ромашкой ,тебе дадут.
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14.06.2024 14:54 Ответить
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14.06.2024 14:58 Ответить


Поверни усе награбоване і не тільки у Європі!
Землі, в першу чергу!!!
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14.06.2024 15:05 Ответить
Могутній державник так не скаже, ссикло видав себе
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14.06.2024 15:09 Ответить
Правильно сказал Жозеп Боррель, только на поле боя решать все вопросы и никаких переговоров, украинцы с современным западным оружием, натовскими инструкторами и советниками любого нагнут.
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14.06.2024 15:10 Ответить
ТЦК рыщут по улицам городов, а тут 22 добровольца скучают.
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15.06.2024 12:52 Ответить
Путлер, йди на хрін!
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14.06.2024 15:10 Ответить
засрахє щось загрожувало? Ні.
на засраху хтось напав? Ні.
засрахє хоч якась країна у світі (окрім китаю) погрожувала? Ні.
поруч з кордоном засрахи з"явилась нова країна НАТО, просто на відстані 1 км.. Чого ***** на неї не напав, коли Фіни заявили про свій намір вступити до НАТО?
Тож, про яку "безпеку" йдеться? Хіба що про безпеку всього світу від скажених лаптєногих неадекватів з раши.
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14.06.2024 15:19 Ответить
Іпануте створіння???
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14.06.2024 15:19 Ответить
В натурі.
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15.06.2024 14:29 Ответить
А не пішло б воно нахій?..
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14.06.2024 15:23 Ответить
Только выбор можем гарантировать - виселица, гильотина или электрический стул
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14.06.2024 15:25 Ответить
а грязным **** да по всей кацапской морде,не предоставить?
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14.06.2024 15:26 Ответить
чи потребують США "гарантій безпеки" ?

не думаю.
чому ?
тому що дійсно великі !
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14.06.2024 15:27 Ответить
Гітлер, весна 1945-го: а що, так можна було?
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14.06.2024 15:39 Ответить
да уничтожить Кацапщину и все.
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14.06.2024 15:46 Ответить
Гаагський суд тобі гарантований, щур смердючий.
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14.06.2024 15:46 Ответить
Гаагзький суд вже не той. Буде як с Бін Ладеном. Застрелять як собаку і на дно моря.
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15.06.2024 11:28 Ответить
Хай обнульониш відсмокче з валізки, поки гарантії підлетять разом з F-16.
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14.06.2024 15:47 Ответить
Країна-терорист вимагає безпеки. Світ навиворіт.
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14.06.2024 15:49 Ответить
"Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!" /Филатов/
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14.06.2024 15:51 Ответить
Чото он очкуєт
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14.06.2024 15:51 Ответить
Зачем нам цитируют это ******?
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14.06.2024 15:53 Ответить
"Тока папробуйте вмешаца .....у нас есть такоє.."Всі пам*ятають твій "сквозняк"в день початку кацапського наступу!
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14.06.2024 15:57 Ответить
А де триндів ? В МІДІ у Коняри. І Рябкова заодно строїв ----- чому викатів мало і в них відсутній метал ?
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14.06.2024 15:58 Ответить
Який же він кончений , фсбшний виродок 😡
Він ще не розуміє і ніяк второпати не може , скільки болі та горя
він завдав укравнцям і продовжує знущатися над нашою краіною 🤬
Кремлівського виродка потрібно вбити і негайно 👹
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14.06.2024 15:58 Ответить
Це просто пздць ***** кокаїна нанюхалося.
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14.06.2024 16:00 Ответить
то солі китайські
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14.06.2024 16:43 Ответить
Може в Будапешті ....меморандум
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14.06.2024 16:08 Ответить
Так вжеж видали - ордер на арешт. Будуть в окремiй палатi кормити, захищать.
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14.06.2024 16:10 Ответить
Можна зробити перший крок - обмін полоненими всіх-на-всіх. Тоді наступний крок. Покроково.
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14.06.2024 16:33 Ответить
Лисе падло.
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14.06.2024 16:43 Ответить
Ось вони ,гримаси західної демократії. Вони навіть у таких буйнопомішаних беруть інтерв'ю.
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14.06.2024 16:53 Ответить
Істерика)?
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14.06.2024 17:25 Ответить
Ну дійсно, скільки ж можна...? Вже скоро сил не вистачить прінуждать к міру
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14.06.2024 17:40 Ответить
чтоб ты сд , мразь
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14.06.2024 17:47 Ответить
Путін тупий: Захід тільки тим і зайнятий, щоб пояснити росії де її безпека.
Прибери свої війська з чужих земель, перестань всім погрожувати, і буде тобі безпека.
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14.06.2024 17:49 Ответить
так уся справа в тому що кацапи і )(уйло важають своїми територію усіх країн східної Європи (від країн Балтії на півночі до Болгарії, колишньої югославії на півдні, та 1/3 Німетчини з половиною Берліну на заході) яку цивілізований Захід, насамперед США, В.Британія віддали під окупацію червоним комуно-нацистам, одним з зачинщиків 2Світової, авансом записавши червону комуно-нацистьтку імперію зла, тюрму народів (срср) в так звані "пабедітелі", за піддсумком 2Світової війни !!! )(уйло хоче нову "ялту 2.0" за якою йому віддануть під окупацію усю східну Європу і він відродить так звані "срср", "варшавській договір", "сев" !!! а що червону комуно-нацисту йосьці сталіну (джугашвілі) в 1943-44 р.Тегерані, Ялті це прокатило, тому пиня надіється що йому прокатить зараз ... інакше б не робив у грудні 2021 року, на передодні широкомамаштабного вторгнення в Україну, тупих заяв про повернення НАТО на кордони 1997 року, тощо ...
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15.06.2024 06:35 Ответить
Всі країни НАТО це розуміють, але "класно" ж воювати українцями і ВВП зекономити можна - українцям на це в десять разів менше можна заплатити.
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15.06.2024 09:46 Ответить
Для рф безопасности и недопущения в будущем подобных конфликтов необходимо распустить российскую федерацию, разоружить и заставить русских выплатить все контрибуции всем покоренным, оккупированным когда либо ими народам.
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14.06.2024 18:15 Ответить
Вас вообще нагнули пастухи в шлёпанцах с китайскими калашами, лучше бы Украине передали оружие и не позорились.
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14.06.2024 19:57 Ответить
Старий маразматик напевно переплутав пігулки хтось скажіть цьому дебілу що сьогодні це не перше квітня
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14.06.2024 18:30 Ответить
путин не хочет чтобы бывшие страны ссср вступали в нато. потому что он надеется их в будущем оккупировать и восстановить ссср.

он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности, для безопасности россии". поэтому лавров постоянно говорит про эту безопасность, что запад должен обеспечить безопасность россии.

хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.

что-то когда финляндия вступала в нато - они совсем не возмущались. путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"

что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".

вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
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14.06.2024 18:34 Ответить
Русский ботоксный дед, иди на х..й!
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14.06.2024 18:38 Ответить
Цю наволоч вже давно потрібно ліквідувати.
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14.06.2024 18:51 Ответить
ахах, ядерные алкаши просять защиты
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14.06.2024 18:55 Ответить
Кацапня прикидається жертвами. Гарантії їм безпеки тільки в пакеті з повним виводом з усіх захоплених Українських територій і з виводом з окупованих японських і фінських територій.

Притому ці гарантії безпеки означають що НАТО не буде на кацапню нападати, а не буде захищати ві китайців.
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14.06.2024 19:23 Ответить
..да прям,счас,ога шнурки погладим и предоставим,тварям с болот мацковии все гарантии чз стволы Himars...
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14.06.2024 20:15 Ответить
Вочевидь у ***** нерви зовсім здали. Цей пассаж більш схожий на істерику душевно хворої людини, ніж на вимогу того хто перемагає.
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14.06.2024 20:28 Ответить
Та здохни, падло. Гарантовано будуть обісцяні твої кістки.
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14.06.2024 20:45 Ответить
військовим злочинцям з рф захід може надати після суду надійний захист у Гаазі..
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14.06.2024 20:56 Ответить
Я виріс у сім'ї, де непристойно було транслювати прислів'я, що ображають якийсь народ - навіть якщо це мудрість народна. Але коли одружився... моя перша дружина (українка) дуже любила таку народну наказу: "кацап насере під дверима подзовнить у двері і вимагатиме господарів прибрати". Я тоді не дуже любив цю мудрість. Але у процесі глибокого вивчення історії тієї кривавої імперії стало зрозуміло, що названа мудрість має глибокий зміст сутності всієї московитської психології
І ***** точно її вірність доводить. Ці "пропозиції" саме дзвінок у двері господарям !!!
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14.06.2024 21:01 Ответить
Це пропозиції - віддати ще частину квартири
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15.06.2024 09:42 Ответить
Фуйло сцить! Які гарантії йому? Теплу тюремну камеру і обід із ресторану, за його кошти!
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14.06.2024 21:04 Ответить
...у вигляді томагавків як для першого разу. А там будем посмотреть
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14.06.2024 21:24 Ответить
Все кукуха окончательно сьехала, я оккупировал территории, поэтому мне нужны гарантии безопасности!
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14.06.2024 21:39 Ответить
Запад гарантирует, что не будет прищемлять х**лу яйца, как только он перестанет ссать в чужих подъездах.
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14.06.2024 22:01 Ответить
*****, а за щьоку ти не бажаеш? Думаю що зовсім скоро твої раби тебе разом з твоєю кабаєвою за ноги на гілляці підвісять, як дуче в Італії
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14.06.2024 22:21 Ответить
Черги в обмінні пункти недодержави спрацювали краще за всі попередні санкції )
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14.06.2024 22:27 Ответить
Ну вот, а говорили - главстерх... заистерила муйлуша, заистерила...
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14.06.2024 23:36 Ответить
Гарантии безопасности требует только тот, кто стоит на коленях.
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14.06.2024 23:57 Ответить
схоже на істерику. Цікаво, шо його так вивело з рівноваги?
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15.06.2024 00:11 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін вимагає гарантій безпеки від Заходу. Джерело:
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15.06.2024 00:12 Ответить
ТИ ЗДОХНЕШ ЩЕ КРУТІШЕ НІЖ КАДДАФІ!!!
Оце єдина, для тебе п*дараса, гарантія...
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15.06.2024 01:52 Ответить
Смоли гарячої йому потрібно в горлянку негайно!
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15.06.2024 02:14 Ответить
DW

Країни Великої сімки і надалі непохитно підтримуватимуть Україну й наголошують на необхідності змусити РФ платити за завдану Україні шкоду, наголошується в заключній заяві саміту лідерів G7.
"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні, - наголошується в комюніке. - За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів. Це неправильно, що Росія вирішує, чи буде вона платити за шкоду, завдану Україні, і коли саме. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо відшкодування завданої нею шкоди є чіткими, тож ми і надалі розглядатимемо всі можливі законні шляхи, які змусять Росію виконати ці зобов'язання".
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15.06.2024 02:25 Ответить
Дві гарантії безпеки. По одній в кожне око.л
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15.06.2024 06:40 Ответить
ну шустрый этот карлик как вода в унитазе . гарантия одна - отдельная камера
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15.06.2024 06:49 Ответить
Поведінка гопника в великих маштабах....і волає як гопник, і трощить як гопник ,і все плюндрує як гопник....
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15.06.2024 07:40 Ответить
Пуйло элегантно пошутил. Вот только могилы убитых людей по его приказу говорят - это преступление против человечества . Подонок пуйло ,такой же гад как и пол пот .И природно было бы -убил и съел . Так нет -это чудовище убивает для собственного удовольствия .Типа вот какой я страшный пуйло людоед .Мировое сообщество наконец то очень медленно просыпается и начинает понимать - Если не остановить этот народ во главе с убийцей -значит каждая страна получит по ракете Булава в виде семи разделяемых боеголовок .На всю Украину достаточно четыре таких ракеты - и всё -будет только один пепел .
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15.06.2024 10:03 Ответить
Країна з ядерним арсеналом яким можна знищити все живе на планеті, причому кілька разів поспіль, потребує ще якихось гарантій. Брєд дов*****. Або розрахований на дов******.
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15.06.2024 10:27 Ответить
Гопник-то гопником.Еще бы самим ботанами переслать быть.
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15.06.2024 10:29 Ответить
Чувак совсем утратил связь с реальностью.
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15.06.2024 12:38 Ответить
Пообещайте ему не трогать Баскова Колю
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15.06.2024 12:53 Ответить
Вовик, а ху-ху не хо-хо!?
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15.06.2024 13:06 Ответить
***** хочет гарантий от Запада от нападения Китая, причем с военной поддержкой.
Ага, второй Будапештский меморандум
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15.06.2024 13:56 Ответить
передайте обнуленому тупіну, що в цій реальності гарантованою є ТІЛЬКИ ЙОГО СМЕРТЬ!
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15.06.2024 15:38 Ответить
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