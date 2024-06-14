Заяви про те, що РФ планує напасти на Європу - маячня, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що РФ не планує нападати на Європу.

Про це він заявив під час виступу перед МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз відносини Росії та ЄС, низки європейських держав деградували. До того ж, багато разів наголошував, не з нашої вини", - сказав диктатор.

За словами Путіна, високопоставлені європейські діячі проводять "антиросійську пропагандистську кампанію".

"Це супроводжується домислами, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Всі ми розуміємо, що це маячня", - додав президент країни-окупанта.

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