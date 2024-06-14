Заяви про те, що РФ планує напасти на Європу - маячня, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін сказав, що РФ не планує нападати на Європу.
Про це він заявив під час виступу перед МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз відносини Росії та ЄС, низки європейських держав деградували. До того ж, багато разів наголошував, не з нашої вини", - сказав диктатор.
За словами Путіна, високопоставлені європейські діячі проводять "антиросійську пропагандистську кампанію".
"Це супроводжується домислами, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Всі ми розуміємо, що це маячня", - додав президент країни-окупанта.
Топ коментарі
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а покупашек не убивают
на Молдову,Грузію, Україну,Сірію
- маячня, - Путін-рф ніколи ні накого нє нападала
(палата№6)
2. Нас нет на Донбассе.
3. Мы не собираемся нападать на Украину.
4. Мы не планируем вовевать с НАТО.
йому потрібен трамп в США та хоча би 5-6 орбанів в ЕС, тоді вже точно спробує.
Искренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы ... Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским (аплодисменты).
крымская речь *****, 2014 год
заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.
30.08.2008г.
кинуть в топкузаставлять
По ходу, спиридонович воював за фашистів...
Україна - це і є "самая что ні на єсть" Європа
а росія - це вже євразія, вони це сами кажуть