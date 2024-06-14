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Заяви про те, що РФ планує напасти на Європу - маячня, - Путін

Путін заявив, що РФ не планує нападти на Європу

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що РФ не планує нападати на Європу.

Про це він заявив під час виступу перед МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз відносини Росії та ЄС, низки європейських держав деградували. До того ж, багато разів наголошував, не з нашої вини", - сказав диктатор.

За словами Путіна, високопоставлені європейські діячі проводять "антиросійську пропагандистську кампанію".

"Це супроводжується домислами, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Всі ми розуміємо, що це маячня", - додав президент країни-окупанта.

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Автор: 

Європа (1827) путін володимир (23873) росія (65360)


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Топ коментарі
+41
Значить, таки планує.
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14.06.2024 12:52
+41
******* як дихає...пам'ятаємо і на Україну нападити не збирався і Крим українським визнавав...брехлива тля
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14.06.2024 12:53
+33
То це виходить кісєльови, скабєєви і соловйови - врагі народа і іноагенти, що про ракети на Париж розповідають?
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14.06.2024 12:53
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Значить, таки планує.
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14.06.2024 12:52 Відповісти
газпром банкрот - старик кабаев решил покаяться и возвратить взад газ в Евпропу
а покупашек не убивают
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14.06.2024 13:14 Відповісти
Більше ніж Україна у нього мало хто(можливо ніхто) не купляв.
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14.06.2024 14:16 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!!
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14.06.2024 13:15 Відповісти
Нет значит да
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14.06.2024 12:53 Відповісти
То це виходить кісєльови, скабєєви і соловйови - врагі народа і іноагенти, що про ракети на Париж розповідають?
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14.06.2024 12:53 Відповісти
плавали, знаємо
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14.06.2024 12:53 Відповісти
******* як дихає...пам'ятаємо і на Україну нападити не збирався і Крим українським визнавав...брехлива тля
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14.06.2024 12:53 Відповісти
Україна це Європа.
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14.06.2024 12:53 Відповісти
Це той, що раніше теж казав, що на Україну не буде нападати
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14.06.2024 12:54 Відповісти
Про Україну це падло теж так казало.
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14.06.2024 12:54 Відповісти
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14.06.2024 12:54 Відповісти
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14.06.2024 12:55 Відповісти
Заяви про те, що РФ напала
на Молдову,Грузію, Україну,Сірію
- маячня, - Путін-рф ніколи ні накого нє нападала
(палата№6)
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14.06.2024 12:56 Відповісти
Воно також казало, що не планує нападати на Україну
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14.06.2024 12:56 Відповісти
1. Нас нет в Крыму.
2. Нас нет на Донбассе.
3. Мы не собираемся нападать на Украину.
4. Мы не планируем вовевать с НАТО.
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14.06.2024 12:56 Відповісти
Не факт, що якийсь напад на Естонію спровокує відповідь НАТО у ********* вигляді...
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14.06.2024 13:00 Відповісти
Як це стосується постійної брехні ...уйла?
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14.06.2024 13:21 Відповісти
Прямо стосується. За жоден з трьох пунктів він не поніс відчутного для себе покарання.
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14.06.2024 13:27 Відповісти
Твоі ж пропагандони казали - зметем Украіну і хором на Європу
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14.06.2024 12:57 Відповісти
Так само він казав, ще за два тижня до вторгнення.
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14.06.2024 12:57 Відповісти
Так диктатор ***** і його свита не признають що на Україну напали
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14.06.2024 12:58 Відповісти
"Свита" - це не те, що ви думаєте.
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14.06.2024 13:09 Відповісти
Расія нікаґда нінакаво нінападала! Ана асвабадітєлно спєціально ваєнно апєріравала!! Нєсла уґнєтьоним народам мір, дружбу, жвачьку!
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14.06.2024 12:59 Відповісти
раZZія Нісла уґнєтьоним народам мір, дружбу, пушкіних, дастаєвскіх, булгакавих, балєт і бальшой тіатр.... жвачьку!
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14.06.2024 13:20 Відповісти
Балєт лєбядіноє озєро!
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14.06.2024 13:22 Відповісти
Але Європа точно готується до рашистського нападу.
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14.06.2024 13:00 Відповісти
Не факт - у "світі рожевих поні" все прекрасно, незважаючи ні на що.
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14.06.2024 13:27 Відповісти
Єго Плєшившество ***** Перший зайнятий улюбленою справою - несе дичину. Як завжди.
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14.06.2024 13:02 Відповісти
Стосовно України також казав що це маячня.
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14.06.2024 13:02 Відповісти
Неа, не верим...венедиктов "предводитель" журналистики "живой труп", Кремль за углом, твердит с гостями обратное. Прическу ему для начала поменяйте, может и задумуются, что всё не так неоднозначно.
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14.06.2024 13:03 Відповісти
Цей недомірок теж саме белькотів перед нападом на Україну.
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14.06.2024 13:03 Відповісти
коли у руських дегенератів армії не буде і ядерку вони обміняють на їжу буде спокійніше
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14.06.2024 13:06 Відповісти
Чекає су..а на трампушку,і тоді буде вторгнення в литву!Інакше якого куя бульба будує велику базу за 10км від кордону з литвою..
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14.06.2024 13:07 Відповісти
Не то чтобы он не хотел - он конечно очень хочет. Но не может. Завяз. А говорит он это в противовес европейским политикам, которые пугают - и совершенно правильно кстати делают - своего избирателя. А напуганный избиратель с удовольствием соглашается меньше выделять денег на завоз новых партий мастурбеков - но больше денег на новые танки и ракеты.
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14.06.2024 13:07 Відповісти
Про Україну ***** теж так казало напередодні вторгення.
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14.06.2024 13:08 Відповісти
Все що вилітає з рота цього маразматика це маячня
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14.06.2024 13:08 Відповісти
Нехай спочатку заграє "лєбідінає озера" - тоді це не буде маячнею.
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14.06.2024 13:10 Відповісти
***** б з радістю, але навіть таке хворе, як *****, розуміє, що тоді йому пи*дець.
йому потрібен трамп в США та хоча би 5-6 орбанів в ЕС, тоді вже точно спробує.
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14.06.2024 13:10 Відповісти
Нікчемне брехливе ху..ло 🤮
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14.06.2024 13:11 Відповісти
"Я обращаюсь и к народу Украины.
Искренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы ... Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским (аплодисменты).

крымская речь *****, 2014 год
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14.06.2024 13:11 Відповісти
Коли ти нациська паскуда вже здохнеш ,скільки ти біди принесло ?,воно хотіло ввійти в історію як "собиратель земель російських"ти ввійшов в історію як найбільший світовий злочинець, терорист №1 і кривавий кат українського народу.
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14.06.2024 13:12 Відповісти
"Россия признает границы Украины и говорить о том, что ее целью может быть Крым - провокационно",
заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.
30.08.2008г.
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14.06.2024 13:13 Відповісти
Не цікаво, що патякає підор
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14.06.2024 13:16 Відповісти
Виходить, що таки планує напасти - пюрер бреше, як дихає
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14.06.2024 13:17 Відповісти
росія засцить, хіба бульбаша кинуть в топку заставлять
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14.06.2024 13:17 Відповісти
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14.06.2024 13:20 Відповісти
Украина находится в Европе, и он на неё уже напал.
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14.06.2024 13:24 Відповісти
Маячня, що твій папаша вовка спиридонович учасник ВОВ!
По ходу, спиридонович воював за фашистів...
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14.06.2024 13:31 Відповісти
Пу просто забув що казав вчора, тому заява не дивує Потім воно згадає і видасть на гора іншу заяву
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14.06.2024 13:48 Відповісти
Те саме і про Україну казав.
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14.06.2024 13:51 Відповісти
100% що Захід встиг щось зрозуміти ...легкої дороги до окупації ЄСу х* йла не вийде ...так як при 🤡 в Україні щось Захід , шашлички не хоче смажити ...не відволікається ...
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14.06.2024 13:52 Відповісти
А про Святу Україну, куйло теж саме писділо!!!
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14.06.2024 14:25 Відповісти
Я розумію що путін псіх. Але чому цензор публікує його маячню я не розумію. Війна буде продовжуватись поки путін не здохне. Робіть висновки.
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14.06.2024 14:33 Відповісти
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14.06.2024 15:07 Відповісти
"васілічу" забули повідомить що Європа закінчується на кордоні України з росією

Україна - це і є "самая что ні на єсть" Європа

а росія - це вже євразія, вони це сами кажуть
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14.06.2024 15:40 Відповісти
"Це супроводжується домислами, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Всі ми розуміємо, що це маячня", хто ж тповірить рашистській гниді, котра починаючи з підписання Будапештського паперу не планувала нападати на Україну і нарушувати її територіальну цілісність..?
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14.06.2024 16:01 Відповісти
"Заяви про те, що РФ планує напасти на Україну - маячня", - Путін перед нападом на Україну
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14.06.2024 16:06 Відповісти
А чому не опублікувати підготовлений виступ ***** для параду в Києві, який здобули наші хакери?! Дізнаємось багато цікавих речей в т.ч. і перелік запрошених гостей...
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14.06.2024 23:11 Відповісти
 
 