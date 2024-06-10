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Путін планує відвідати КНДР та В’єтнам у червні, - росЗМІ

Володимир Путін та Кім Чен Ин

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом планує здійснити робочий візит до Північної Кореї та В'єтнаму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Ведомости".

Зазначається, що візит Путіна до В'єтнаму запланований на червень, і, швидше за все, він відбудеться відразу після візиту до КНДР.

Зокрема, посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора підтвердив виданню "активну підготовку" візиту керманича Кремля до Пхеньяна.

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Видання нагадало, що за час свого президентства впродовж 24 років Путін лише один раз відвідував з візитом Північну Корею – у липні 2000 року. Тоді він зустрічався ще з попереднім лідером КНДР Кім Чен Іром.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".

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Топ коментарі
+10
Щоб воно там здохло від лихоманки,падло.
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10.06.2024 15:01
+3
поїде за в'єтнамками
для вагнерівців..
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10.06.2024 14:59
+1
за такий короткий термін із в'єтгамця навіть посереднього снайпера не підготуєш.
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10.06.2024 15:00
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поїде за в'єтнамками
для вагнерівців..
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10.06.2024 14:59 Відповісти
за такий короткий термін із в'єтгамця навіть посереднього снайпера не підготуєш.
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10.06.2024 15:00 Відповісти
Щоб воно там здохло від лихоманки,падло.
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10.06.2024 15:01 Відповісти
оман?
повертатися буде в літаку ГРУ?
це точно заразне...
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10.06.2024 15:04 Відповісти
нужно уже отправлять несколько операторов fpv во Вьетнам.
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10.06.2024 15:26 Відповісти
А зелене турне туди не збирається?
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10.06.2024 15:32 Відповісти
мітя пєсков напевне не знає, якого саме "васіліча" на цей раз витягнуть з холодильника.
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10.06.2024 15:39 Відповісти
Поїхало ***** посмоктати у пончика.
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10.06.2024 15:47 Відповісти
Поїде мʼясо збирать, бо своїй отарі пообіцяв, що мобілізації не буде.
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10.06.2024 15:55 Відповісти
Крокадiл не ловiца, не рaстьот какос.
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10.06.2024 16:25 Відповісти
Значить імператор дозвіл дав - цікаво шо вони тобто імператор задумав ( це шодо візиту ***** до Вєтнаму )?
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10.06.2024 16:45 Відповісти
 
 