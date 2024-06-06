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Путін погрожує постачати далекобійну зброю ворогам західних країн

Путін хоче почати постачати ракети ворогам західних країн

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що може почати передавати ворогам західних країн далекобійну зброю у відповідь на поставки озброєнь Україні.

Про це він сказав у інтерв'ю редакторам іноземних ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Далекобійна зброя для супротивників заходу це "асиметрична відповідь" на удари ракетами союзників по території РФ

Так Путін сказав, що вважає, що удари високоточними західними ракетами неможливі без участі західних військових, які мають, за його словами, брати участь у виборі цілей.

"Ми думаємо, що якщо хтось вважає за можливе постачати таку зброю в зону бойових дій для завдання ударів по нашій території, створення проблем для нас, то чому у нас немає права постачати нашу зброю такого ж класу в ті регіони світу, де будуть наноситися удари по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії?", - сказав диктатор.

Водночас він не уточнив кому саме могли б поставити російські ракети. Американські військові бази з 2023 року кілька разів атакували мілітаризовані угруповання, що підтримуються Іраном, по західних торгових кораблях регулярно завдають удари озброєні формування хуситів в Ємені. В атаках найчастіше використовуються іранські ракети та дрони. При цьому Москва сама зацікавлена в отриманні цих технологій у Тегерана.

Читайте: Україна вже завдавала ударів американською зброєю по території Росії, - АР

Крім того, ракети у бік Південної Кореї та Японії регулярно запускає КНДР. Москва, за повідомленням західних розвідок, також купувала ракетні комплекси у Пхеньяна. Путін заявив, що Росія "високо цінує" те, що Південна Корея не веде прямих постачань зброї Україні.

Коментуючи можливі поставки німецьких далекобійних ракет Києву, Путін заявив, що це "остаточно зруйнує" відносини між Москвою та Берліном.

Читайте також: Ми не вважаємо, що що дозвіл бити по цілях у Росії підвищить рівень ескалації - Держдеп

Західні військові інструктори зазнають втрат в Україні

За словами господаря Кремля країни Заходу вже відправляють в Україну військових інструкторів та радників, які зазнають там втрат. Однак він не навів підтвердження своїм словам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії поменшає на один літак, - голова комітету Бундестагу розповіла, чи варто побоюватися, якщо Україна зіб’є російський винищувач над РФ західною зброєю

Автор: 

зброя (7466) путін володимир (23827)


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Топ коментарі
+24
Враховуючи судомний "двіж" путінських емісарів по країнах "третього світу" з метою викупить те озброєння яке Росія продала їм років 10-20 тому - Путін здатен постачать на експорт лише "далекобійне високоточне балабольство"
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06.06.2024 05:20
+23
Дебіл це зеленський, а путін - уйло
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06.06.2024 03:30
+22

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06.06.2024 04:04
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Захід може навзаєм пригрозити її знищити до,або в момент передачі.
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06.06.2024 02:16 Відповісти
Так і хоче щоб проти нього західні країни реально воювали. Давно пора бо тільки Українці відбиваються за всіх...
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06.06.2024 02:19 Відповісти
Так він і хоче. Він хоче увійти в історію і це його єдиний шанс - розвязати велику війну.
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06.06.2024 03:05 Відповісти
Він вже в історії з ім'ям *****.
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06.06.2024 07:57 Відповісти
Так входять ці пі дари до історії, її потім вивчають діти і всі понять хто це і де жив, іноді пам'ятник не зносять. Я думаю їх треба ховати і робити на цьому місці, чи загальний мортир, до споеонвіччя, чи свалку відходів. І щоб кожний знав, що у цьому говні- останній притулок таких пі.дарів.
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06.06.2024 09:12 Відповісти
Труп Усами бен Ладена втопили в океані і більше ніхто не знає де його могила.
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06.06.2024 20:27 Відповісти
квас і лапті дійсно високоточна далекобійна зброя. )(уйло вже викупив майже весь арсенал Ірану та Північної Кореї, але щось смердить погрозами. зараз алкаш Дімон з немитоголовою машкою підхоплять.
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06.06.2024 02:20 Відповісти
Бодриться. Погрожує. Роз'яснює. Після погрому стратегічних сил рушників (заодно з с 400) буде постачати ракетки Верхній Вольті.
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06.06.2024 02:21 Відповісти
Та не треба нiяких ракет. Нехай США згадають про будiвлю Пентагона, башнi Близнюкiв, та китаййскiй шар. А то вони себе дуже безпечно почувають.
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06.06.2024 02:27 Відповісти
То ти краще згадай сравецкій сраюз, якого давно вже не має
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06.06.2024 03:07 Відповісти
Буркіна-Фасо не забудьте... не даремно ж коняка лавров отримав там орден Жеребця...
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06.06.2024 02:37 Відповісти
шашки на голо, бурки на фасо!
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06.06.2024 08:31 Відповісти
Хм... Це ще мабуть за те,що старий мерин Лавро зміг таки покрити трохи молодшу п'яну клячу Машку.
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06.06.2024 08:50 Відповісти
це він натякає, що передасть зброю півн. кореї?
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06.06.2024 02:48 Відповісти
Він їй вже і так передав.
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06.06.2024 02:49 Відповісти
ні, швидше за все, мова йде про Кубу чи Венесуелу. та скоріше Кубу. ху йло хоче піти по стопах Хрущова і обміняти Кубу на свою претензію по Україні.
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06.06.2024 10:16 Відповісти
Путін дебіл
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06.06.2024 03:27 Відповісти
Дебіл це зеленський, а путін - уйло
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06.06.2024 03:30 Відповісти
Там повний здвих по фазі,відправити по програмі Space Shuttle придурка на Марс.Хай там все зриває,захплює.
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06.06.2024 03:33 Відповісти

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06.06.2024 04:04 Відповісти
+ ИРА+ЧУЧХЕ
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06.06.2024 06:17 Відповісти
і гретта тумберг.
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06.06.2024 08:32 Відповісти
Всім начхати.
Пишуть про суд над Трампом, Байденом-молодшим, китайські плани догнати і перегнати Тайвань, навіть про Путіна і Алана Гершковича є.
Про погрози ні слова. Все старе і нецікаве.
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06.06.2024 04:16 Відповісти
бо це свіжа заява. ще не встигли написати. і вже дехто з експертів говорить, що мова в цій заяві велася про Кубу. ось цей момент американців має добряче припекти.
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06.06.2024 10:19 Відповісти
Поки що нічого. Пишуть про кризу народжуваності в росії тощо.
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06.06.2024 16:43 Відповісти
ну так ще не вечір. кацапня вже оголосила якісь морські маневри у Карибському морі.
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06.06.2024 16:51 Відповісти
Чим би ***** не тішилось, лиш би не плакало.
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06.06.2024 05:15 Відповісти
Враховуючи судомний "двіж" путінських емісарів по країнах "третього світу" з метою викупить те озброєння яке Росія продала їм років 10-20 тому - Путін здатен постачать на експорт лише "далекобійне високоточне балабольство"
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06.06.2024 05:20 Відповісти
Я вот тоже об этом подумал. Т.е снаряды покупают у северной Кореи, но балаболить продолжают.
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06.06.2024 08:16 Відповісти
Психология кацапа - угрожать Западу. Психология Запада - не провоцировать кацапа.
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06.06.2024 05:41 Відповісти
Итог лагiдного непровоцирования: страны Балтии, Финляндия, Швеция - в НАТО, чего бы не было , не пойди муйлуша против ЗАПАДА. нО СЬОКУС ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ОЖИДАЕТСЯ, ШО ПЫНЯ БУДЕТ ЗАМОЧИМ САМОЙ КРЕМЛЯДЬЮ. зАПАД О ТЮФТЯЯ ДАЖЕ РУКИ НЕ БУДЕТ МАРАТЬ. Путин, сдохни!!! АМИНЬ !!!
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06.06.2024 05:46 Відповісти
Хтось вірить, що кацапи не поставляли різну зброю і технології ворогам Заходу? А ще де кацап сьогодні візьме ту зброю, коли сам просить, то у ірану, то у північної кореї, то у Китаю? А ще подивитися на ефективність тієї зброї, бо без західних компонентів, то груда металу.
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06.06.2024 05:50 Відповісти
Саме так. Кацапи завжди брешуть. Вони завжди поставляли зброю ворогам Заходу, вони завжди нападали на сусідів. Та й з нами у них так само - кожен день на нас пускають ракети, шахеди, але триндять, що "ето атвєточка" за наші удари у відповідь. Реально, здається, що кацапи знущаються над усім світом і навмисно втілюють у реальність "1984" Оруела.
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06.06.2024 10:00 Відповісти
А чого криса ядерним пісюном не трясе?Шо случілось? жовтий товаріщ заборонив,чи ядерний пісюн,після спільних навчань з Фрі-фюрером ,виявився непрацездатним?
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06.06.2024 05:53 Відповісти
Справжній здох а двійник лише може озвучувати дебільні шпаргалки.
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06.06.2024 05:59 Відповісти
Це томагавк. Теж дуже ассиметричный!
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06.06.2024 05:54 Відповісти
😅😅😅
кацапи по існуючим контрактам не можуть поставити озброєння, бо усе йде на війну, крч ні про що 🤦
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06.06.2024 06:08 Відповісти
То муйлуша по привычке, включае шлепера, лишь бы не молчать.
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06.06.2024 06:11 Відповісти
как говорят сами лапти - мели, емеля, твоя неделя.... что куда может поставить лапоть????
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06.06.2024 07:38 Відповісти
Цей шмат обісраного імпотентного лайна ПОГРОЖУЄ?? "Міць" цапських козлів-смертників вже доведена.
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06.06.2024 06:10 Відповісти
Типо, подорвать себя гранатой,за каких-то поцанов. Карл, слышишь, даже не слышится клятвы пятиконечной звезде.
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06.06.2024 06:13 Відповісти
Цей підворітний йолоп вже давно на образу -дурак відповідає- сам дурак.
Старий і альцгеймерний.
Його лікувати потрібно. Гільйотиною.
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06.06.2024 06:30 Відповісти
Нуда- нуда...))
Собі у Ірана й кімчепуха клянчить, а своє буде у зімбабву відправляти...
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06.06.2024 06:40 Відповісти
Оце відповів. Всєм баяцца
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06.06.2024 06:42 Відповісти
Мильний пузир все більше надувається. Незабаром лопне як довбаний срср.
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06.06.2024 06:47 Відповісти
Дурбецало болотне. Сам побирається то у Ина, то у аяйатол.
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06.06.2024 07:05 Відповісти
А вистачає й на експорт?)
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06.06.2024 07:07 Відповісти
Пустопорожні погрози. По-перше, він ризикує сам залишитись без зброї, якщо почне її передавати іншим. По-друге, хто ці інші? Китай, чучхе, Іран? Так в них є своя далекобійна зброя. Ба більше, рашка сама імпортує в них зброю, тому що своєї не вистачає. Коротше, кремлівське чмо вкотре обісралось.
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06.06.2024 07:22 Відповісти
Маю думку, що вороги заходу, вже зацінили якість та ефективність кацапських аналоГовнет, тому черга не цим лайном не стоїть!
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06.06.2024 10:01 Відповісти
Поки в Капітоліі будуть ділити крісло два старезних маразматичних діда, почнеться світова війна і проблеми негрів та підарасів покажуться легкою прогулянкою.
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06.06.2024 07:42 Відповісти
Ахахаххаха )))) ця жалюгіжна істота може постачати хіба що лайно у свою улюблену валізу )))))
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06.06.2024 07:45 Відповісти
Конечно было бы отлично это для нас. В смысле дал бы такое оружие. Зажратый запад проснулся бы мгновенно. Но захотели бы брать р и кому--- наполеон-чик не сказал. Значит все опять зачитал своему лохторату. Тем только давай. Дешёвые понты.
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06.06.2024 08:05 Відповісти
.
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06.06.2024 08:07 Відповісти
и это он только увидел! а если бы еще и услышал?
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06.06.2024 09:28 Відповісти
И это только верхняя часть... и в одежде...
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06.06.2024 15:25 Відповісти
Уявіть тільки ступінь цього маразму - погрожує передати терористам ракети - які він і сам клянчить - у іранців і п корейців для війни з Україною .
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06.06.2024 08:24 Відповісти
Цікаво як він це буде робити як захід перекриє йому постачання електронних компонентів і перестане купляти їх ресурси.... хіба балалайки буде передавати....

і думаю Китай швидко забуде про рашу якщо захід йому підніме мито та війна йому стане не вигідною
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06.06.2024 08:40 Відповісти
Ны хрена він не перекриє!
Якщо Путін почне продавати наавіть ядерну зброю Талібану Захід введе персональні санкції прот 6 фізичних осіб і однієї юридичної - 6 членів єкіпажу, який доставив зброю і проти аєропорту Засраново Голлодненського уєзду...
Вони бояться вводити санкції проти держави!
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06.06.2024 09:22 Відповісти
Ніх... вони не бояться це просто вигідний бізнес.... але якщо почне десь прилітати по їх електорату... то прийдеться бізнес звернути або надавити на орків
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06.06.2024 10:51 Відповісти
ну-ну! вперед і з піснями! менше того паскудства буде в Україні! а з тими клопами НАТО буде розбиратися)))
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06.06.2024 09:27 Відповісти
а то досі не передавав...
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06.06.2024 09:49 Відповісти
Шо, свинья, огрызаешься?
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06.06.2024 09:52 Відповісти
І, взагалі, нерви в ***** здають взад. І нехай.
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06.06.2024 09:53 Відповісти
Нехай передає, може сюди менше летітиме
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06.06.2024 10:15 Відповісти
У Кацапії в самих з цим проблема. Шукають у біль розвинених країнах. Таких як КНДР, Іран))))
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06.06.2024 11:24 Відповісти
Мерзкий пыня, здохни уже. Скоро в ад
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06.06.2024 11:24 Відповісти
Якби Америка поставила сюди Томагавки ще у перший рік війни, вже б не було ніяких погроз.
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06.06.2024 11:29 Відповісти
Бо не було б підприємств, які виробляють погрози.
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06.06.2024 11:31 Відповісти
 
 