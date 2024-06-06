Путін погрожує постачати далекобійну зброю ворогам західних країн
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що може почати передавати ворогам західних країн далекобійну зброю у відповідь на поставки озброєнь Україні.
Про це він сказав у інтерв'ю редакторам іноземних ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Далекобійна зброя для супротивників заходу це "асиметрична відповідь" на удари ракетами союзників по території РФ
Так Путін сказав, що вважає, що удари високоточними західними ракетами неможливі без участі західних військових, які мають, за його словами, брати участь у виборі цілей.
"Ми думаємо, що якщо хтось вважає за можливе постачати таку зброю в зону бойових дій для завдання ударів по нашій території, створення проблем для нас, то чому у нас немає права постачати нашу зброю такого ж класу в ті регіони світу, де будуть наноситися удари по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії?", - сказав диктатор.
Водночас він не уточнив кому саме могли б поставити російські ракети. Американські військові бази з 2023 року кілька разів атакували мілітаризовані угруповання, що підтримуються Іраном, по західних торгових кораблях регулярно завдають удари озброєні формування хуситів в Ємені. В атаках найчастіше використовуються іранські ракети та дрони. При цьому Москва сама зацікавлена в отриманні цих технологій у Тегерана.
Крім того, ракети у бік Південної Кореї та Японії регулярно запускає КНДР. Москва, за повідомленням західних розвідок, також купувала ракетні комплекси у Пхеньяна. Путін заявив, що Росія "високо цінує" те, що Південна Корея не веде прямих постачань зброї Україні.
Коментуючи можливі поставки німецьких далекобійних ракет Києву, Путін заявив, що це "остаточно зруйнує" відносини між Москвою та Берліном.
Західні військові інструктори зазнають втрат в Україні
За словами господаря Кремля країни Заходу вже відправляють в Україну військових інструкторів та радників, які зазнають там втрат. Однак він не навів підтвердження своїм словам.
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Пишуть про суд над Трампом, Байденом-молодшим, китайські плани догнати і перегнати Тайвань, навіть про Путіна і Алана Гершковича є.
Про погрози ні слова. Все старе і нецікаве.
кацапи по існуючим контрактам не можуть поставити озброєння, бо усе йде на війну, крч ні про що 🤦
Старий і альцгеймерний.
Його лікувати потрібно. Гільйотиною.
Собі у Ірана й кімчепуха клянчить, а своє буде у зімбабву відправляти...
і думаю Китай швидко забуде про рашу якщо захід йому підніме мито та війна йому стане не вигідною
Якщо Путін почне продавати наавіть ядерну зброю Талібану Захід введе персональні санкції прот 6 фізичних осіб і однієї юридичної - 6 членів єкіпажу, який доставив зброю і проти аєропорту Засраново Голлодненського уєзду...
Вони бояться вводити санкції проти держави!