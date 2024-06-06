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оружие (10028) путин (30474)

Путин угрожает поставлять дальнобойное оружие врагам западных стран

Путін хоче почати постачати ракети ворогам західних країн

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что может начать передавать врагам западных стран дальнобойное оружие в ответ на поставки вооружений Украине.

Об этом он сказал в интервью редакторам иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Дальнобойное оружие для противников Запада - это "асимметричный ответ" на удары ракетами союзников по территории РФ

Так, Путин сказал, что считает, что удары высокоточными западными ракетами невозможны без участия западных военных, которые должны, по его словам, участвовать в выборе целей.

"Мы думаем, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?" - сказал диктатор.

В то же время он не уточнил, кому именно могли бы поставить российские ракеты. Американские военные базы с 2023 года несколько раз атаковали милитаризованные группировки, поддерживаемые Ираном, по западным торговым кораблям регулярно наносят удары вооруженные формирования хуситов в Йемене. В атаках чаще всего используются иранские ракеты и дроны. При этом Москва сама заинтересована в получении этих технологий у Тегерана.

Также читайте: Это должно было произойти гораздо раньше, - в Бундестаге приветствовали разрешение Украины бить по РФ немецким оружием

Кроме того, ракеты в сторону Южной Кореи и Японии регулярно запускает КНДР. Москва, по сообщению западных разведок, также покупала ракетные комплексы у Пхеньяна. Путин заявил, что Россия "высоко ценит" то, что Южная Корея не ведет прямых поставок оружия Украине.

Комментируя возможные поставки немецких дальнобойных ракет Киеву, Путин заявил, что это "окончательно разрушит" отношения между Москвой и Берлином.

Читайте также: Мы не считаем, что что разрешение бить по целям в России повысит уровень эскалации - Госдеп

Западные военные инструкторы несут потери в Украине

По словам хозяина Кремля, страны Запада уже отправляют в Украину военных инструкторов и советников, которые несут там потери. Однако он не привел подтверждения своим словам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России станет меньше на один самолет, - председатель комитета Бундестага рассказала, стоит ли опасаться, если Украина собьет российский истребитель над РФ западным оружием
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Топ комментарии
+24
Враховуючи судомний "двіж" путінських емісарів по країнах "третього світу" з метою викупить те озброєння яке Росія продала їм років 10-20 тому - Путін здатен постачать на експорт лише "далекобійне високоточне балабольство"
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06.06.2024 05:20
+23
Дебіл це зеленський, а путін - уйло
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06.06.2024 03:30
+22

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06.06.2024 04:04
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Захід може навзаєм пригрозити її знищити до,або в момент передачі.
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06.06.2024 02:16 Ответить
Так і хоче щоб проти нього західні країни реально воювали. Давно пора бо тільки Українці відбиваються за всіх...
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06.06.2024 02:19 Ответить
Так він і хоче. Він хоче увійти в історію і це його єдиний шанс - розвязати велику війну.
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06.06.2024 03:05 Ответить
Він вже в історії з ім'ям *****.
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06.06.2024 07:57 Ответить
Так входять ці пі дари до історії, її потім вивчають діти і всі понять хто це і де жив, іноді пам'ятник не зносять. Я думаю їх треба ховати і робити на цьому місці, чи загальний мортир, до споеонвіччя, чи свалку відходів. І щоб кожний знав, що у цьому говні- останній притулок таких пі.дарів.
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06.06.2024 09:12 Ответить
Труп Усами бен Ладена втопили в океані і більше ніхто не знає де його могила.
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06.06.2024 20:27 Ответить
квас і лапті дійсно високоточна далекобійна зброя. )(уйло вже викупив майже весь арсенал Ірану та Північної Кореї, але щось смердить погрозами. зараз алкаш Дімон з немитоголовою машкою підхоплять.
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06.06.2024 02:20 Ответить
Бодриться. Погрожує. Роз'яснює. Після погрому стратегічних сил рушників (заодно з с 400) буде постачати ракетки Верхній Вольті.
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06.06.2024 02:21 Ответить
Та не треба нiяких ракет. Нехай США згадають про будiвлю Пентагона, башнi Близнюкiв, та китаййскiй шар. А то вони себе дуже безпечно почувають.
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06.06.2024 02:27 Ответить
То ти краще згадай сравецкій сраюз, якого давно вже не має
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06.06.2024 03:07 Ответить
Буркіна-Фасо не забудьте... не даремно ж коняка лавров отримав там орден Жеребця...
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06.06.2024 02:37 Ответить
шашки на голо, бурки на фасо!
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06.06.2024 08:31 Ответить
Хм... Це ще мабуть за те,що старий мерин Лавро зміг таки покрити трохи молодшу п'яну клячу Машку.
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06.06.2024 08:50 Ответить
це він натякає, що передасть зброю півн. кореї?
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06.06.2024 02:48 Ответить
Він їй вже і так передав.
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06.06.2024 02:49 Ответить
ні, швидше за все, мова йде про Кубу чи Венесуелу. та скоріше Кубу. ху йло хоче піти по стопах Хрущова і обміняти Кубу на свою претензію по Україні.
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06.06.2024 10:16 Ответить
Путін дебіл
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06.06.2024 03:27 Ответить
Дебіл це зеленський, а путін - уйло
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06.06.2024 03:30 Ответить
Там повний здвих по фазі,відправити по програмі Space Shuttle придурка на Марс.Хай там все зриває,захплює.
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06.06.2024 03:33 Ответить

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06.06.2024 04:04 Ответить
+ ИРА+ЧУЧХЕ
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06.06.2024 06:17 Ответить
і гретта тумберг.
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06.06.2024 08:32 Ответить
Всім начхати.
Пишуть про суд над Трампом, Байденом-молодшим, китайські плани догнати і перегнати Тайвань, навіть про Путіна і Алана Гершковича є.
Про погрози ні слова. Все старе і нецікаве.
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06.06.2024 04:16 Ответить
бо це свіжа заява. ще не встигли написати. і вже дехто з експертів говорить, що мова в цій заяві велася про Кубу. ось цей момент американців має добряче припекти.
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06.06.2024 10:19 Ответить
Поки що нічого. Пишуть про кризу народжуваності в росії тощо.
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06.06.2024 16:43 Ответить
ну так ще не вечір. кацапня вже оголосила якісь морські маневри у Карибському морі.
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06.06.2024 16:51 Ответить
Чим би ***** не тішилось, лиш би не плакало.
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06.06.2024 05:15 Ответить
Враховуючи судомний "двіж" путінських емісарів по країнах "третього світу" з метою викупить те озброєння яке Росія продала їм років 10-20 тому - Путін здатен постачать на експорт лише "далекобійне високоточне балабольство"
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06.06.2024 05:20 Ответить
Я вот тоже об этом подумал. Т.е снаряды покупают у северной Кореи, но балаболить продолжают.
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06.06.2024 08:16 Ответить
Психология кацапа - угрожать Западу. Психология Запада - не провоцировать кацапа.
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06.06.2024 05:41 Ответить
Итог лагiдного непровоцирования: страны Балтии, Финляндия, Швеция - в НАТО, чего бы не было , не пойди муйлуша против ЗАПАДА. нО СЬОКУС ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ОЖИДАЕТСЯ, ШО ПЫНЯ БУДЕТ ЗАМОЧИМ САМОЙ КРЕМЛЯДЬЮ. зАПАД О ТЮФТЯЯ ДАЖЕ РУКИ НЕ БУДЕТ МАРАТЬ. Путин, сдохни!!! АМИНЬ !!!
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06.06.2024 05:46 Ответить
Хтось вірить, що кацапи не поставляли різну зброю і технології ворогам Заходу? А ще де кацап сьогодні візьме ту зброю, коли сам просить, то у ірану, то у північної кореї, то у Китаю? А ще подивитися на ефективність тієї зброї, бо без західних компонентів, то груда металу.
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06.06.2024 05:50 Ответить
Саме так. Кацапи завжди брешуть. Вони завжди поставляли зброю ворогам Заходу, вони завжди нападали на сусідів. Та й з нами у них так само - кожен день на нас пускають ракети, шахеди, але триндять, що "ето атвєточка" за наші удари у відповідь. Реально, здається, що кацапи знущаються над усім світом і навмисно втілюють у реальність "1984" Оруела.
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06.06.2024 10:00 Ответить
А чого криса ядерним пісюном не трясе?Шо случілось? жовтий товаріщ заборонив,чи ядерний пісюн,після спільних навчань з Фрі-фюрером ,виявився непрацездатним?
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06.06.2024 05:53 Ответить
Справжній здох а двійник лише може озвучувати дебільні шпаргалки.
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06.06.2024 05:59 Ответить
Це томагавк. Теж дуже ассиметричный!
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06.06.2024 05:54 Ответить
😅😅😅
кацапи по існуючим контрактам не можуть поставити озброєння, бо усе йде на війну, крч ні про що 🤦
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06.06.2024 06:08 Ответить
То муйлуша по привычке, включае шлепера, лишь бы не молчать.
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06.06.2024 06:11 Ответить
как говорят сами лапти - мели, емеля, твоя неделя.... что куда может поставить лапоть????
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06.06.2024 07:38 Ответить
Цей шмат обісраного імпотентного лайна ПОГРОЖУЄ?? "Міць" цапських козлів-смертників вже доведена.
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06.06.2024 06:10 Ответить
Типо, подорвать себя гранатой,за каких-то поцанов. Карл, слышишь, даже не слышится клятвы пятиконечной звезде.
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06.06.2024 06:13 Ответить
Цей підворітний йолоп вже давно на образу -дурак відповідає- сам дурак.
Старий і альцгеймерний.
Його лікувати потрібно. Гільйотиною.
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06.06.2024 06:30 Ответить
Нуда- нуда...))
Собі у Ірана й кімчепуха клянчить, а своє буде у зімбабву відправляти...
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06.06.2024 06:40 Ответить
Оце відповів. Всєм баяцца
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06.06.2024 06:42 Ответить
Мильний пузир все більше надувається. Незабаром лопне як довбаний срср.
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06.06.2024 06:47 Ответить
Дурбецало болотне. Сам побирається то у Ина, то у аяйатол.
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06.06.2024 07:05 Ответить
А вистачає й на експорт?)
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06.06.2024 07:07 Ответить
Пустопорожні погрози. По-перше, він ризикує сам залишитись без зброї, якщо почне її передавати іншим. По-друге, хто ці інші? Китай, чучхе, Іран? Так в них є своя далекобійна зброя. Ба більше, рашка сама імпортує в них зброю, тому що своєї не вистачає. Коротше, кремлівське чмо вкотре обісралось.
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06.06.2024 07:22 Ответить
Маю думку, що вороги заходу, вже зацінили якість та ефективність кацапських аналоГовнет, тому черга не цим лайном не стоїть!
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06.06.2024 10:01 Ответить
Поки в Капітоліі будуть ділити крісло два старезних маразматичних діда, почнеться світова війна і проблеми негрів та підарасів покажуться легкою прогулянкою.
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06.06.2024 07:42 Ответить
Ахахаххаха )))) ця жалюгіжна істота може постачати хіба що лайно у свою улюблену валізу )))))
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06.06.2024 07:45 Ответить
Конечно было бы отлично это для нас. В смысле дал бы такое оружие. Зажратый запад проснулся бы мгновенно. Но захотели бы брать р и кому--- наполеон-чик не сказал. Значит все опять зачитал своему лохторату. Тем только давай. Дешёвые понты.
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06.06.2024 08:05 Ответить
.
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06.06.2024 08:07 Ответить
и это он только увидел! а если бы еще и услышал?
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06.06.2024 09:28 Ответить
И это только верхняя часть... и в одежде...
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06.06.2024 15:25 Ответить
Уявіть тільки ступінь цього маразму - погрожує передати терористам ракети - які він і сам клянчить - у іранців і п корейців для війни з Україною .
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06.06.2024 08:24 Ответить
Цікаво як він це буде робити як захід перекриє йому постачання електронних компонентів і перестане купляти їх ресурси.... хіба балалайки буде передавати....

і думаю Китай швидко забуде про рашу якщо захід йому підніме мито та війна йому стане не вигідною
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06.06.2024 08:40 Ответить
Ны хрена він не перекриє!
Якщо Путін почне продавати наавіть ядерну зброю Талібану Захід введе персональні санкції прот 6 фізичних осіб і однієї юридичної - 6 членів єкіпажу, який доставив зброю і проти аєропорту Засраново Голлодненського уєзду...
Вони бояться вводити санкції проти держави!
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06.06.2024 09:22 Ответить
Ніх... вони не бояться це просто вигідний бізнес.... але якщо почне десь прилітати по їх електорату... то прийдеться бізнес звернути або надавити на орків
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06.06.2024 10:51 Ответить
ну-ну! вперед і з піснями! менше того паскудства буде в Україні! а з тими клопами НАТО буде розбиратися)))
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06.06.2024 09:27 Ответить
а то досі не передавав...
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06.06.2024 09:49 Ответить
Шо, свинья, огрызаешься?
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06.06.2024 09:52 Ответить
І, взагалі, нерви в ***** здають взад. І нехай.
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06.06.2024 09:53 Ответить
Нехай передає, може сюди менше летітиме
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06.06.2024 10:15 Ответить
У Кацапії в самих з цим проблема. Шукають у біль розвинених країнах. Таких як КНДР, Іран))))
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06.06.2024 11:24 Ответить
Мерзкий пыня, здохни уже. Скоро в ад
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06.06.2024 11:24 Ответить
Якби Америка поставила сюди Томагавки ще у перший рік війни, вже б не було ніяких погроз.
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06.06.2024 11:29 Ответить
Бо не було б підприємств, які виробляють погрози.
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06.06.2024 11:31 Ответить
 
 