Євросоюз розширив санкції проти Ірану та Північної Кореї за постачання зброї Росії

Рада Європейського Союзу 31 травня доповнила санкційні списки фізичних і юридичних осіб, які причетні до постачання зброї Росії з Ірану та Північної Кореї.

Про це йдеться в повідомленні Ради, передає LIGA.net.

Зокрема, у санкційні списки внесено шість фізичних і три юридичні особи, які мають стосунок до поставок із КНДР, а також шість фізичних і три юридичні особи з Ірану.

Як зазначається, санкції щодо Ірану розширено не лише у зв'язку з постачанням Росії ударних дронів "Шахед", а й через ракетний удар по Ізраїлю, а також допомогу радикальним угрупованням у Ємені та Сирії.

Хто потрапив до санкційного списку

У перелік внесені, крім інших, міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштіані, командувач підрозділом "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ісмаїл Каані, глава компанії Aviations Industries Organizatio Афшин Хаджі Фард, Військово-морські сили КВІР, а також Kavan Electronics Behrad – іранська компанія, що займається закупівлею та продажем компонентів для виробництва БПЛА, разом зі своїм генеральним директором і головою ради директорів.

Окрім північнокорейських громадян і компаній, до "чорного" списку ЄС потрапили й губернатор російського Приморського краю Олег Кожем'яко і російська "Восточная Стивидорная компания".

Кожем'яко відігравав важливу роль в організації візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до Росії у вересні 2023 року і під час цього візиту передав йому зразки озброєння, що заборонено санкціями ООН.

"Восточная Стивидорная компания" – оператор тихоокеанського порту "Восточный", до якого, як стверджується, надходять військові вантажі з КНДР.

Розширення санкцій

На сайті ЄС також оприлюднено спільну заяву глав зовнішньополітичних відомств низки європейських країн, США, Канади, Великої Британії, Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії.

Там сказано, що вони скоординовано будуть вводити нові санкції щодо Північної Кореї у зв'язку з "незаконним переданням зброї із КНДР Росії для використання у нападі на Україну". Санкції також запроваджено у зв'язку з розширенням ракетно-ядерної програми Пхеньяну.