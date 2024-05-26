Постачання зброї Росії: Південна Корея ввела санкції проти семи громадян КНДР і двох російських кораблів

Південна Корея ввела санкції проти семи громадян КНДР і двох російських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю та пальним з Росією, а також за іншу діяльність, котра порушує санкції ООН.

Про це пише Yonhap.

Цей крок зроблений у межах посилення заходів зі стримування КНДР та є відповіддю на нещодавнє вето Росії щодо продовження повноважень комісії ООН, яка має стежити за виконанням санкцій проти Північної Кореї.

Серед тих, хто потрапив під санкції: голова сирійського підрозділу Korea Mining and Development Trading Corp. Рім Йон Хьок – відомий північнокорейський торговець зброєю. У березневій доповіді комісії ООН про виконання санкцій проти Північної Кореї він згадувався як людина, яка займалася угодами із зброєю з російською групою найманців Вагнера.

Главу Taeryong Trading Co. Хан Хьок Чоля звинувачують у постачанні російського дизельного палива до Північної Кореї, тоді як державам-членам ООН заборонено щорічно експортувати на Північ понад 4 млн барелів сирої нафти та 500 тис. барелів очищеної нафти.

П'ятеро інших підсанкційних громадян КНДР незаконно працювали в ІТ-компаніях у Владивостоці на Далекому Сході Росії, щоб заробити валюту для фінансування державних ядерної та ракетної програм Північної Кореї.

Два російські судна – MAIA-1 і MARIA – підозрюються в транспортуванні контейнерів із військовими припасами до Північної Кореї та Росії.

Підсанкційні судна потребують спеціального дозволу портової влади Південної Кореї, якщо вони хочуть зайти в порт країни.

Санкції інших країни

Раніше повідомлялося, що Японія запровадила санкції проти однієї фізичної особи та дев’яти юридичних осіб з Росії, а також двох кіпрських компаній за постачання зброї з Північної Кореї.

До того Канада розширила санкції проти Росії через її незаконну військову співпрацю із КНДР. До санкційного списку потрапили дві особи й шість російських компаній.

Перед тим США та Велика Британія ввели санкції за торгівлю зброєю між Росією та Північної Кореєю.

Ембарго ООН на постачання зброї Північній Кореї

На засіданні Ради безпеки ООН 28 березня Росія наклала вето на проєкт резолюції щодо продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї. Термін дії чинного мандата завершився 30 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вето Росії на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження цього мандату є фактично зізнанням у військовій співпраці Москви з Пхеньяном.

Відносини Росії та КНДР

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.