Заявления о том, что РФ планирует напасть на Европу - бред, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин сказал, что РФ не планирует нападать на Европу.
Об этом он заявил во время выступления перед МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас отношения России и ЕС, ряда европейских государств деградировали. Причем, я много раз подчеркивал, не по нашей вине", - сказал диктатор.
По словам Путина, высокопоставленные европейские деятели проводят "антироссийскую пропагандистскую кампанию".
"Это сопровождается домыслами, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Все мы понимаем, что это бред", - добавил президент страны-оккупанта.
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а покупашек не убивают
на Молдову,Грузію, Україну,Сірію
- маячня, - Путін-рф ніколи ні накого нє нападала
(палата№6)
2. Нас нет на Донбассе.
3. Мы не собираемся нападать на Украину.
4. Мы не планируем вовевать с НАТО.
йому потрібен трамп в США та хоча би 5-6 орбанів в ЕС, тоді вже точно спробує.
Искренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы ... Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским (аплодисменты).
крымская речь *****, 2014 год
заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.
30.08.2008г.
кинуть в топкузаставлять
По ходу, спиридонович воював за фашистів...
Україна - це і є "самая что ні на єсть" Європа
а росія - це вже євразія, вони це сами кажуть