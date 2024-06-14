РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9376 посетителей онлайн
Новости Война
7 839 62

Заявления о том, что РФ планирует напасть на Европу - бред, - Путин

Путін заявив, що РФ не планує нападти на Європу

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что РФ не планирует нападать на Европу.

Об этом он заявил во время выступления перед МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас отношения России и ЕС, ряда европейских государств деградировали. Причем, я много раз подчеркивал, не по нашей вине", - сказал диктатор.

По словам Путина, высокопоставленные европейские деятели проводят "антироссийскую пропагандистскую кампанию".

"Это сопровождается домыслами, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Все мы понимаем, что это бред", - добавил президент страны-оккупанта.

Также читайте: Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно, - Путин

Автор: 

Европа (1868) путин владимир (31311) россия (95652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Значить, таки планує.
показать весь комментарий
14.06.2024 12:52
+41
******* як дихає...пам'ятаємо і на Україну нападити не збирався і Крим українським визнавав...брехлива тля
показать весь комментарий
14.06.2024 12:53
+33
То це виходить кісєльови, скабєєви і соловйови - врагі народа і іноагенти, що про ракети на Париж розповідають?
показать весь комментарий
14.06.2024 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить, таки планує.
показать весь комментарий
14.06.2024 12:52 Ответить
газпром банкрот - старик кабаев решил покаяться и возвратить взад газ в Евпропу
а покупашек не убивают
показать весь комментарий
14.06.2024 13:14 Ответить
Більше ніж Україна у нього мало хто(можливо ніхто) не купляв.
показать весь комментарий
14.06.2024 14:16 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!!
показать весь комментарий
14.06.2024 13:15 Ответить
Нет значит да
показать весь комментарий
14.06.2024 12:53 Ответить
То це виходить кісєльови, скабєєви і соловйови - врагі народа і іноагенти, що про ракети на Париж розповідають?
показать весь комментарий
14.06.2024 12:53 Ответить
плавали, знаємо
показать весь комментарий
14.06.2024 12:53 Ответить
******* як дихає...пам'ятаємо і на Україну нападити не збирався і Крим українським визнавав...брехлива тля
показать весь комментарий
14.06.2024 12:53 Ответить
Україна це Європа.
показать весь комментарий
14.06.2024 12:53 Ответить
Це той, що раніше теж казав, що на Україну не буде нападати
показать весь комментарий
14.06.2024 12:54 Ответить
Про Україну це падло теж так казало.
показать весь комментарий
14.06.2024 12:54 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2024 12:54 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2024 12:55 Ответить
Заяви про те, що РФ напала
на Молдову,Грузію, Україну,Сірію
- маячня, - Путін-рф ніколи ні накого нє нападала
(палата№6)
показать весь комментарий
14.06.2024 12:56 Ответить
Воно також казало, що не планує нападати на Україну
показать весь комментарий
14.06.2024 12:56 Ответить
1. Нас нет в Крыму.
2. Нас нет на Донбассе.
3. Мы не собираемся нападать на Украину.
4. Мы не планируем вовевать с НАТО.
показать весь комментарий
14.06.2024 12:56 Ответить
Не факт, що якийсь напад на Естонію спровокує відповідь НАТО у ********* вигляді...
показать весь комментарий
14.06.2024 13:00 Ответить
Як це стосується постійної брехні ...уйла?
показать весь комментарий
14.06.2024 13:21 Ответить
Прямо стосується. За жоден з трьох пунктів він не поніс відчутного для себе покарання.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:27 Ответить
Твоі ж пропагандони казали - зметем Украіну і хором на Європу
показать весь комментарий
14.06.2024 12:57 Ответить
Так само він казав, ще за два тижня до вторгнення.
показать весь комментарий
14.06.2024 12:57 Ответить
Так диктатор ***** і його свита не признають що на Україну напали
показать весь комментарий
14.06.2024 12:58 Ответить
"Свита" - це не те, що ви думаєте.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:09 Ответить
Расія нікаґда нінакаво нінападала! Ана асвабадітєлно спєціально ваєнно апєріравала!! Нєсла уґнєтьоним народам мір, дружбу, жвачьку!
показать весь комментарий
14.06.2024 12:59 Ответить
раZZія Нісла уґнєтьоним народам мір, дружбу, пушкіних, дастаєвскіх, булгакавих, балєт і бальшой тіатр.... жвачьку!
показать весь комментарий
14.06.2024 13:20 Ответить
Балєт лєбядіноє озєро!
показать весь комментарий
14.06.2024 13:22 Ответить
Але Європа точно готується до рашистського нападу.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:00 Ответить
Не факт - у "світі рожевих поні" все прекрасно, незважаючи ні на що.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:27 Ответить
Єго Плєшившество ***** Перший зайнятий улюбленою справою - несе дичину. Як завжди.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:02 Ответить
Стосовно України також казав що це маячня.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:02 Ответить
Неа, не верим...венедиктов "предводитель" журналистики "живой труп", Кремль за углом, твердит с гостями обратное. Прическу ему для начала поменяйте, может и задумуются, что всё не так неоднозначно.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:03 Ответить
Цей недомірок теж саме белькотів перед нападом на Україну.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:03 Ответить
коли у руських дегенератів армії не буде і ядерку вони обміняють на їжу буде спокійніше
показать весь комментарий
14.06.2024 13:06 Ответить
Чекає су..а на трампушку,і тоді буде вторгнення в литву!Інакше якого куя бульба будує велику базу за 10км від кордону з литвою..
показать весь комментарий
14.06.2024 13:07 Ответить
Не то чтобы он не хотел - он конечно очень хочет. Но не может. Завяз. А говорит он это в противовес европейским политикам, которые пугают - и совершенно правильно кстати делают - своего избирателя. А напуганный избиратель с удовольствием соглашается меньше выделять денег на завоз новых партий мастурбеков - но больше денег на новые танки и ракеты.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:07 Ответить
Про Україну ***** теж так казало напередодні вторгення.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:08 Ответить
Все що вилітає з рота цього маразматика це маячня
показать весь комментарий
14.06.2024 13:08 Ответить
Нехай спочатку заграє "лєбідінає озера" - тоді це не буде маячнею.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:10 Ответить
***** б з радістю, але навіть таке хворе, як *****, розуміє, що тоді йому пи*дець.
йому потрібен трамп в США та хоча би 5-6 орбанів в ЕС, тоді вже точно спробує.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:10 Ответить
Нікчемне брехливе ху..ло 🤮
показать весь комментарий
14.06.2024 13:11 Ответить
"Я обращаюсь и к народу Украины.
Искренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы ... Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским (аплодисменты).

крымская речь *****, 2014 год
показать весь комментарий
14.06.2024 13:11 Ответить
Коли ти нациська паскуда вже здохнеш ,скільки ти біди принесло ?,воно хотіло ввійти в історію як "собиратель земель російських"ти ввійшов в історію як найбільший світовий злочинець, терорист №1 і кривавий кат українського народу.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:12 Ответить
"Россия признает границы Украины и говорить о том, что ее целью может быть Крым - провокационно",
заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.
30.08.2008г.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:13 Ответить
Не цікаво, що патякає підор
показать весь комментарий
14.06.2024 13:16 Ответить
Виходить, що таки планує напасти - пюрер бреше, як дихає
показать весь комментарий
14.06.2024 13:17 Ответить
росія засцить, хіба бульбаша кинуть в топку заставлять
показать весь комментарий
14.06.2024 13:17 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2024 13:20 Ответить
Украина находится в Европе, и он на неё уже напал.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:24 Ответить
Маячня, що твій папаша вовка спиридонович учасник ВОВ!
По ходу, спиридонович воював за фашистів...
показать весь комментарий
14.06.2024 13:31 Ответить
Пу просто забув що казав вчора, тому заява не дивує Потім воно згадає і видасть на гора іншу заяву
показать весь комментарий
14.06.2024 13:48 Ответить
Те саме і про Україну казав.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:51 Ответить
100% що Захід встиг щось зрозуміти ...легкої дороги до окупації ЄСу х* йла не вийде ...так як при 🤡 в Україні щось Захід , шашлички не хоче смажити ...не відволікається ...
показать весь комментарий
14.06.2024 13:52 Ответить
А про Святу Україну, куйло теж саме писділо!!!
показать весь комментарий
14.06.2024 14:25 Ответить
Я розумію що путін псіх. Але чому цензор публікує його маячню я не розумію. Війна буде продовжуватись поки путін не здохне. Робіть висновки.
показать весь комментарий
14.06.2024 14:33 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2024 15:07 Ответить
"васілічу" забули повідомить що Європа закінчується на кордоні України з росією

Україна - це і є "самая что ні на єсть" Європа

а росія - це вже євразія, вони це сами кажуть
показать весь комментарий
14.06.2024 15:40 Ответить
"Це супроводжується домислами, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Всі ми розуміємо, що це маячня", хто ж тповірить рашистській гниді, котра починаючи з підписання Будапештського паперу не планувала нападати на Україну і нарушувати її територіальну цілісність..?
показать весь комментарий
14.06.2024 16:01 Ответить
"Заяви про те, що РФ планує напасти на Україну - маячня", - Путін перед нападом на Україну
показать весь комментарий
14.06.2024 16:06 Ответить
А чому не опублікувати підготовлений виступ ***** для параду в Києві, який здобули наші хакери?! Дізнаємось багато цікавих речей в т.ч. і перелік запрошених гостей...
показать весь комментарий
14.06.2024 23:11 Ответить
 
 