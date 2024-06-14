Заявления о том, что РФ планирует напасть на Европу - бред, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что РФ не планирует нападать на Европу.

Об этом он заявил во время выступления перед МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас отношения России и ЕС, ряда европейских государств деградировали. Причем, я много раз подчеркивал, не по нашей вине", - сказал диктатор.

По словам Путина, высокопоставленные европейские деятели проводят "антироссийскую пропагандистскую кампанию".

"Это сопровождается домыслами, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Все мы понимаем, что это бред", - добавил президент страны-оккупанта.

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