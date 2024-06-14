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Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Об этом он заявил во время выступления перед МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кремля выдвинул якобы "новые условия для прекращения боевых действий в Украине".

Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свою армию из временно оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме этого, Украина должна не вступать в НАТО, а также иметь "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно, - Путин

По словам диктатора, "если эти условия будут выполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".

Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, существовавших на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно", - заявляет Путин.

Глава Кремля добавил, что смысл российского предложения якобы "не во временном перемирии", потому что речь идет не о замораживании конфликта, а о его "окончательном завершении" войны.

Читайте также: Путин о возможных переговорах: "РФ должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.

Автор: 

путин владимир (31311) россия (95660) переговоры с Россией (981)


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Топ комментарии
+65
Я знаю пароль, я вижу ананас, я верю, что еноты придут спасать нас! Я знаю бобров, я вижу бабуин, нельзя с амфетамином мешать кокаин! - Додав їбанутий диктатор.
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14.06.2024 14:25
+51
А потім наштампує ракет, і буде вимога вийти з Києва. Наглий півень!
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14.06.2024 14:25
+49
Зовсім здурів біснуватий фюрер
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14.06.2024 14:25
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Страница 3 из 3
Начали ныть, АТАКАМС, удары по параше, ф-16 на подходе, утилизация ПВО в Крыму ежедневно делают чудеса ПНХ русня, дерусификация будет продолжаться
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14.06.2024 15:44 Ответить
це все одно що гуннів чи монголів просити позиватися до суду
це орда, дика орда варварів та грабіжників
але більш брехливих, цинічних та базованих на рабстві свого народу, ніж будь-коли в історії
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14.06.2024 16:12 Ответить
старе шматок лайна
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14.06.2024 17:29 Ответить
старе херло іди нафуй-крапка
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14.06.2024 17:59 Ответить
Що цей убогий нюхає чи курить ?
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14.06.2024 15:59 Ответить
то шо лiкар призначив РЕЧОВИНИ
https://youtu.be/MxDQcUTUwcM?si=MVbrBuITdoAH4jXA
дiд кабай срашний послухаемо ДIДА ПАНАСА
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14.06.2024 17:28 Ответить
Закарпатье забыл добавить маразматик !
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14.06.2024 16:04 Ответить
Пиня смєшон
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14.06.2024 16:16 Ответить
Хотів Запоріжжя і Херсон , отримав - 5 перших букв з назви першого міста , і - 3 з назви другого .
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14.06.2024 16:20 Ответить
заслуга ***** в тому, що він на тисячоліття змішав москальщину з її рідним гімном ))
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14.06.2024 16:28 Ответить
Так давайте, Україна виведе з цих областей свої війська - на територію брянської, курської, білгородської, воронєжської, ростовської областей та краснодарського краю, де буде створена санітарна зона вглиб кацапії на 100 км. Тоді і розпочнемо переговори.
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14.06.2024 16:34 Ответить
А всі уважно слухало, що воно сказало? Вивід наших військ це сигнал до ПОЧАТКУ ПЕРЕГОВОРІВ, а не закінчення війни. Тобто воно ще буде висувати вимоги. А які - неважко здогадатися. Скорочення збройних сил, відмова від Криму та окупованих областей, невступ до НАТО ну і так далі. Тобто ультиматум. Без компромісів та поступок з його боку.
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14.06.2024 16:43 Ответить
оце потрібно уважно слухати:
"и о диалоге с россией, от которого зависит будущее существование Украины"
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14.06.2024 17:11 Ответить
Щось таке обличчя я вже бачив десь.. Ну ,так , та по телевізору 25 років назад..А може це і не він?То він це, чи не він?А..згадав,це той ,що казав,що вони всі в ...👻.... попадуть.
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14.06.2024 16:52 Ответить
Хвора на всю голову істота!
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14.06.2024 17:15 Ответить
Що воно палить? Чи може нюха?
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14.06.2024 17:18 Ответить
Гитлер: "А що так можна було?"
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14.06.2024 17:21 Ответить
Х-ло совсем оху*ло.
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14.06.2024 17:25 Ответить
Ці істеричні ультиматуми... Україна має на законодавчому рівні не визнавати суверенітет РФ у Брянській, Курській, Бєлгородській, Ростовській областях, та прилеглих територіях, а також у Кубані, а потім коли буде можливість приєднати)) нехай русня по нервує, це ж не порушує міжнародне право)))
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14.06.2024 17:28 Ответить
Український народ і так поставив віслюка в незручне становище з оманськими тьорками, а старе х@йло ще досі мріє...
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14.06.2024 17:36 Ответить
Україна має повністю вивести свої війська... Джерело:
********

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14.06.2024 17:49 Ответить
А ***** не желает вывести свою ********* армию из Белгородской,Ростовской,Курской и Брянской губерний,забрать свой металлолом из Донецкой.Луганской областей и из Крыма...И тогда,Украина немедленно прекратит огонь и будет готова обсуждать размер репараций с ***********
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14.06.2024 18:13 Ответить
не губерний а Народных республик
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15.06.2024 04:56 Ответить
А где бурные овации зала? Вставания???
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14.06.2024 18:16 Ответить
Тут питання на скільки в них ще залишилось бабла і чи Китай їм допомагає баблом. Враховуючи що Україна зїдає на війну десь 50-60 мільярдів на рік. Заморожених російських активів хватитить ще на 5-6 років війни для України. Тут треба вести розрахунок в грошах. Бильш еффективна зброя це зупинка валютних потоків в росію.
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14.06.2024 18:26 Ответить
на кого рассчитан это кацапобред?
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14.06.2024 18:31 Ответить
Так там сидело кодло недоумков перед ним. Но и они, что-то не сильно впечетлились. 😾
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14.06.2024 18:39 Ответить
даже у недоумков должны были появиться какие-то подозрения, вопросы, сомнения.
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14.06.2024 19:44 Ответить
Чудак на передньому планi у залi закрив рота двума руками, щоб навiть мiмiкi не видно було. Скрепно!🤡
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14.06.2024 20:32 Ответить
Х...уйло і товаріщі в залі виглядають подавляними і переляканими, так вони бояться за свої дорогоцінні шкури, зазвичай такому зібранню притаманна дика, тварина поведінка, пахан викидає хамські жарти, шістьорки ухмиляються і веселяться, але щось цим тваринам не до сміху.
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14.06.2024 18:44 Ответить
Ага, як живi! 😃
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14.06.2024 20:35 Ответить
О-о-о, воно вирішило щось донести...
Дуже, дуже важлива інформація.
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14.06.2024 18:51 Ответить
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14.06.2024 19:35 Ответить
Українські козаки-воїни ЗСУ пишуть відповідь ******* на його так званий "мирний" план.

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14.06.2024 19:59 Ответить
Кацапи пишуть чєлобітную *****. Реальна фота, між іншим.

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15.06.2024 10:11 Ответить
Здається у ***** за щокою величезний український х#й.
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14.06.2024 20:32 Ответить
Кирило Данильченко.У Криму у двох крайніх атаках цілями були катери та буксир, все, що могло ходити пішло в Азовське море та Новоросійськ. Коридор працює, відновлено контейнерні перевезення навіть, зерно везуть, блокади не сталося. Баллістикою та крилатими ракетами забито 10+ РЛС та півтора десятки пускових до далеких комплексів ППО, вибиті ракетами ЗКП у Юхариній балці та очі у Ай-Петрі, два командири полку загинуло. Вертольотів ударних майже не видно - з появою довгої руки все, що знаходиться у радіусі 150-200 км. під вогнем і відтяглося вглиб. Як і раніше, КАБ росіян становлять загрозу, але ППО вони не придушили і чавуном не можуть працювати за лінією дотику. Це те, що США досягли в Іраку через півтора тижні. Дрони Сил оборони долітають до заводу шахедів у Єлабузі, Морозовську та Енгельсі - чи візьмуть росіяни черговий районний центр чи не візьмуть, камікадзе летітимуть, а зустрічають їх там не "Панцирі", а стрільця. І вони це знають, і ми знаємо. Є НПЗ, які тричі вражені та в сумі місяцями не працювали. Ідуть запеклі бої за Годин Яр, біля Новоселівки першої, по лінії за Очеретине - там ключові бої, імхо, не за Вовчанськ і вихід до окружної Харкова. За вихід із агломерації та прорив за лінію Крам-Слов'янськ у них приціл, як і раніше. Великий результат населення, мораль та вихід на оперативний простір. Поки захлинаються кров'ю біля Годинника і прогризають Ні про які Херсон і Запоріжжя не може й мови йти. Вже атаки йдуть на мотоциклах, танках-черепах та гольф-карах. Можна набрати ще кілька сотень тисяч людей, але техніка втрачається швидше, ніж здатні росіяни піднімати її зі зберігання, донори дедалі гірші, терміни капіталу дедалі більше. Могли б загальну мобілізацію провести оголошували б та проривалися до Харкова та Запоріжжя, але вони не можуть. Прийдуть Ф-16, одне з головних завдань буде рубати російські штурмові бригади, як це було в лікарні районної Вовчанська і школі, або на Коксохімі. Під це і випилюють далеке ППО росіян - те, що зможуть дістати носії JDAM. Адже тепер, коли є дозвіл працювати територією РФ, може так статися, що не тільки на лінії прилітатиме. Ворог не зміг дістати на Старкон Су-24, не дістане і десятки розосереджених Ф-16. Не змогли перехоплювати дозвукові ракети та дрони, не зможуть перешкоджати і гранично малій авіації. Кампанія ударів по ВПК України взимку мети не досягла - "Богдани" робимо, МРАП збираємо, міномети робимо, дрони робимо, все це явно наростає і не паралізовано. Вірна ознака - морські дрони - ланцюжок із виробництва, зберігання, спуску на воду, управління противник вразити не може. Мобілізація наша йде. Можна говорити, що криво, косо, проблеми з бронюванням, намиста, мотивації немає, але вона йде. Є сотні тисяч людей, яких немає ніде, крім ІПН у системі - вони не сплачують податки, не з'являються у ТЦК. Чому одні повинні гадити на саперну лопатку в бліндажі в обгризеному приходами лісі, а інші кайфувати третій рік, не платячи ні копійки? Так, будуть тих, хто ніяк не дійде до ТЦК, приводитимуть за прискореною процедурою на комісію і вперше. Привезуть до навчання, потім у частину - мотивація з'явиться. Дуже проста мотивація, стара як світ. Агресор сьогодні помре, а ми ще поживемо. У всіх війнах такого масштабу були і дезертири, і злочинці, совок після війни десятками розстрілював героїв Радянського Союзу, які заляпалися в бандитизм, ми не виняток. Ніхто не хоче міняти звичне життя на намети та полігони, але за цю ілюзію, що нічого в тилу не змінилося, платиться колосальна ціна щодня. Будуть проблеми з кадрами у бізнесу і на транспорті з водіями, і в сільському господарстві - особливо з нашою кривою системою бронювання. Але то війна. Ми не можемо поставити її на паузу і зробити, як хочеться. Довелося впасти до рівня своєї підготовки. Блекауту не буде. А з виключеннями можна жити. Кампанія ударів по енергетиці Німеччини в тоннажі була в рази жорсткіша, союзники таргетували і транспорт, виробництво одягу, і паливо. З'ясували, що завод припиняє роботу лише тоді, коли танк вибиває ворота у нього, і що мораль населення важко зламати стратегічними бомбардуваннями. То були десятки тисяч тонн бомб. Нічого іншого десятками ракет на місяць досягти не вийде. Ось і всі загрози, що далі умови будуть гіршими, евакуюйтеся з Херсона та Запоріжжя та жодного НАТО. І обов'язково зніміть санкції, які роблять лише краще. Вперше прорвало діда - перестав розповідати про кордони НАТО 1996 року та денацифікацію, перейшов від марення до конкретики. Людина, яка втягнула мільйони людей у ​​війну з сотнями тисяч жертв, думає, як зіскочити з поїзда. Реакція вже була. Міноборони США закликав союзників збільшити обсяги допомоги та техніки до України, бо війна вступила у ключову стадію. На запитання щодо заяви Путіна він відповів, що кремлівський режим не може диктувати Україні умови миру.
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14.06.2024 21:36 Ответить
Ідуть запеклі бої за Годин Яр
**********
Може, Часів Яр?
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15.06.2024 10:15 Ответить
Мобілізація наша йде. Можна говорити, що криво, косо, проблеми з бронюванням, намиста,
********
Кумедно. Давно такого не бачив. "Намиста". ))) Маються на увазі буси (бусики).

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15.06.2024 10:25 Ответить
Почему я не вижу Flying Eagle и других голубей мира в этой ветке?
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14.06.2024 21:43 Ответить
Я попитав бабу Галю, вона сказала Ні
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14.06.2024 21:49 Ответить
OMG - too much cocain...
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14.06.2024 21:54 Ответить
Старий маразматик. В Херсонській і Запорізький областях люди в основному на Українській мові розмовляють. Ідіот кончений путін.
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14.06.2024 22:00 Ответить
Наступною його вимогою буде вивести ЗСУ з Одеської області.
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14.06.2024 23:16 Ответить
а потім із Києва. Десь на Львові він зупиниться
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15.06.2024 00:03 Ответить
Про російські заяви, заклики до перемовин дуже добре сказав покійний Джохар Дудаєв,
президент Чеченської Республіки Ічкерія: "Коли РФ відчуває слабкість, тоді вона пропонує перемовини,
після того переугруповується, шукає слабкі місця у своїх опонентів і знову нападає".

Тому зрозуміло, що йти на жодні перемовини немає сенсу з кремлівським вишкрабком 🖕🖕🖕
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14.06.2024 23:48 Ответить
Пыня, агуси.
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15.06.2024 00:01 Ответить
О, ***** вже почав Зеленому розказувати програму передач, думаю Зелений згоден з *****м на всі 100%, тільки одне його зупиняє - закінчення війни для Зеленського означає МІДНИЙ ТАЗ, це і хорошо і погано одночасно для України, тому що циркач не має мети виграти війну і перемогти кацапів, його мета прозаїчніша - ЩОБ НАРОД УКРАЇНИ САМ ЗАВОЛАВ ПРО МИР ЛЮБОЮ ЦІНОЮ, тоді з Зеленського спросу ніякого, а для цього м'ясні атаки будуть продовжуватися з відсутністю ударів по містам росії і ударів по москві.
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15.06.2024 00:30 Ответить
Как жы вы правы, монами!
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15.06.2024 02:53 Ответить
Хочется сказать: сосни, уродец, но отвечать ему имеют право те, кто на фронте с оружием в руках защищает Украину.
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15.06.2024 05:18 Ответить
***** уже 2 слов связать не может читает по бумажке с этими гримасами как перед смертью Сдохнет ублюдок и двойники все его повыздыхают !!! Работаем
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15.06.2024 06:44 Ответить
Обосра##ийся ублюдок блефует,а вдруг хоть половина выгорит.
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15.06.2024 07:42 Ответить
Як батько мій казав: -не все, а половину! (Хто не знає що це - праву руку простягаєте вперед, ліву кладете впоперек ліктя.)
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15.06.2024 07:50 Ответить
"Путін порушить будь-яку укладену угоду", а якби надія, що не порушить, то можна віддавати наші землі? - ну і логіка, зрадницька.
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15.06.2024 08:29 Ответить
узкіє можуть відійти аж по самий влАдівАсток....
а там китайці їм будуть "гарантувати безпеку"
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15.06.2024 09:23 Ответить
Чесно кажучи, вважаю "бутусов з кампанією цьєнзар.ньєт" працюють на москалів.

Адекватні українці написали б так:

Терористичне формування "фсб-рпц" заявило...
БЕЗ фотак та відео терористів. УНЕОСОБЛЕНО

коли ж на п'ятнадцятому році протистояння тероризму "фсб-рпц" бутусав енд гоп-компані цензар.ньєт згадують ім'я та публікують фота-відеа міжнародних терористів, - такі дії лише сприяють продовженню просуванню ідей міжнародних терористів та популярізації їх, як в українському суспільстві, так і в міжнародному.

потрібно чітко та послідовно дотримуватися:
- є міжнародне терористичне формування "фсб-рпц", яке узурпувало владу на Московії та чинить терор в Україні;
- ВСІ повідомлення про "заяви" та дії міжнародної терористичної організації (мто) "фсб-рпц" мають подаватися максимально загально, без особистостей, З фото/відео наслідків їх "діяльності" (як би сприймався "матеріал" про "заяву" мто "фсб-рпц" якщо було б "мто "фсб-рпц" заявили, що "пєріґавори вазможни толька послі сдачі Украінай захвачєних тєріторій" з набором наслідків терористів (жертви Бучі, театр Маріка, фото Бахмуту - якийсь "стандартний" набір для стійкого асоціювання "террор = фсб-рпц"?)

але, ми бачимо протилежне: бутусафф анд компані стабільно підривають єдність в Україні нападками на уряд без конструктивних пропозицій та піарять терористів.

уряд сам не робитиме такі заяви, про мто фсб-рпц, бо "************************" юзають наративи мто фсб-рпц. (для пагтньогав що Русь, що "росія" позначаються однаково russia)

Коли народ та ЗМІ активно використовуватимуть "терористи", "мто фсб-рпц", "Московія", "московити", то уряд МАЄ ПІДСТАВИ оперувати цими термінами, бо така позиція суспільства, позиція нації.

хоча, яка самостійність, коли фінансування "пагтньогав"...

http://www.міхалко.укр/звернення
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15.06.2024 09:38 Ответить
не ******** пыль глотать ***** не добитьый
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15.06.2024 12:49 Ответить
Тетяно, від обзивання ніц не зміниться. МКС також не використовує обзивалки. І слухняна лялька-двійник не читає коменти. Подібні записи низводять дорослих до дитини, або до собаки (собака гавка, а караван іде).

Щоб наш гнів, справедливий, реалізувався в дієву силу, слід одностайно оперувати однаковими поняттями/термінами.

Наприклад, чому "наші" змі вживають "мирний план Китаю", замість "план Китаю з капітуляції України"?
чи не тому, що самі савкі і інертно діють за савковими прикладами?
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15.06.2024 15:50 Ответить
Вологі мрії біснуватого фюрера.
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15.06.2024 20:44 Ответить
В грудні 1999-го довелося зустрічатися з справжнім Путіним. Десь з 2008-го зрозумів, що замість справжнього двійник.

Діє терористичне угрупування "фсб-рпц", а лялька-двійник слухняно виконує накази. Не марно ж тримають в "бункері"-тюрмі.

але ж в нас савковиє ідіоти, вірять що одна людина на таке здатна... ідіоти

чомусь про Зеленського багато хто вважає, що не він керує, а Єрмак - то чому з капуцином має бути інакше?
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15.06.2024 21:27 Ответить
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