Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ, - Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".
Об этом он заявил во время выступления перед МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Кремля выдвинул якобы "новые условия для прекращения боевых действий в Украине".
Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свою армию из временно оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Кроме этого, Украина должна не вступать в НАТО, а также иметь "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус".
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По словам диктатора, "если эти условия будут выполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".
Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, существовавших на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно", - заявляет Путин.
Глава Кремля добавил, что смысл российского предложения якобы "не во временном перемирии", потому что речь идет не о замораживании конфликта, а о его "окончательном завершении" войны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.
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це орда, дика орда варварів та грабіжників
але більш брехливих, цинічних та базованих на рабстві свого народу, ніж будь-коли в історії
https://youtu.be/MxDQcUTUwcM?si=MVbrBuITdoAH4jXA
дiд кабай срашний послухаемо ДIДА ПАНАСА
"и о диалоге с россией, от которого зависит будущее существование Украины"
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Дуже, дуже важлива інформація.
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Може, Часів Яр?
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Кумедно. Давно такого не бачив. "Намиста". ))) Маються на увазі буси (бусики).
президент Чеченської Республіки Ічкерія: "Коли РФ відчуває слабкість, тоді вона пропонує перемовини,
після того переугруповується, шукає слабкі місця у своїх опонентів і знову нападає".
Тому зрозуміло, що йти на жодні перемовини немає сенсу з кремлівським вишкрабком 🖕🖕🖕
а там китайці їм будуть "гарантувати безпеку"
Адекватні українці написали б так:
Терористичне формування "фсб-рпц" заявило...
БЕЗ фотак та відео терористів. УНЕОСОБЛЕНО
коли ж на п'ятнадцятому році протистояння тероризму "фсб-рпц" бутусав енд гоп-компані цензар.ньєт згадують ім'я та публікують фота-відеа міжнародних терористів, - такі дії лише сприяють продовженню просуванню ідей міжнародних терористів та популярізації їх, як в українському суспільстві, так і в міжнародному.
потрібно чітко та послідовно дотримуватися:
- є міжнародне терористичне формування "фсб-рпц", яке узурпувало владу на Московії та чинить терор в Україні;
- ВСІ повідомлення про "заяви" та дії міжнародної терористичної організації (мто) "фсб-рпц" мають подаватися максимально загально, без особистостей, З фото/відео наслідків їх "діяльності" (як би сприймався "матеріал" про "заяву" мто "фсб-рпц" якщо було б "мто "фсб-рпц" заявили, що "пєріґавори вазможни толька послі сдачі Украінай захвачєних тєріторій" з набором наслідків терористів (жертви Бучі, театр Маріка, фото Бахмуту - якийсь "стандартний" набір для стійкого асоціювання "террор = фсб-рпц"?)
але, ми бачимо протилежне: бутусафф анд компані стабільно підривають єдність в Україні нападками на уряд без конструктивних пропозицій та піарять терористів.
уряд сам не робитиме такі заяви, про мто фсб-рпц, бо "************************" юзають наративи мто фсб-рпц. (для пагтньогав що Русь, що "росія" позначаються однаково russia)
Коли народ та ЗМІ активно використовуватимуть "терористи", "мто фсб-рпц", "Московія", "московити", то уряд МАЄ ПІДСТАВИ оперувати цими термінами, бо така позиція суспільства, позиція нації.
хоча, яка самостійність, коли фінансування "пагтньогав"...
http://www.міхалко.укр/звернення
Щоб наш гнів, справедливий, реалізувався в дієву силу, слід одностайно оперувати однаковими поняттями/термінами.
Наприклад, чому "наші" змі вживають "мирний план Китаю", замість "план Китаю з капітуляції України"?
чи не тому, що самі савкі і інертно діють за савковими прикладами?
Діє терористичне угрупування "фсб-рпц", а лялька-двійник слухняно виконує накази. Не марно ж тримають в "бункері"-тюрмі.
але ж в нас савковиє ідіоти, вірять що одна людина на таке здатна... ідіоти
чомусь про Зеленського багато хто вважає, що не він керує, а Єрмак - то чому з капуцином має бути інакше?