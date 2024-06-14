Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Об этом он заявил во время выступления перед МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кремля выдвинул якобы "новые условия для прекращения боевых действий в Украине".

Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свою армию из временно оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме этого, Украина должна не вступать в НАТО, а также иметь "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус".

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По словам диктатора, "если эти условия будут выполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".

Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, существовавших на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно", - заявляет Путин.