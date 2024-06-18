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Новости
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"Мирные предложения" Путина – ловушка. Он пытается разрушить единство Запада и поддержку Украины, - МИД Эстонии

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов назвал ловушкой так называемые "мирные предложения" диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Всевиов, который ранее занимал должность посла Эстонии в США, убежден, что глава Кремля выдвигает свои "мирные предложения" с целью заманить западные страны в ловушку. Дипломат заявил, что несмотря на то, что публично Путин говорит о якобы мире, нет никаких оснований считать, что он изменил свои цели.

"Я думаю, он точно знает, что делает. В его подходе мир и эти предложения являются ничем иным, как ловушкой, которую мы уже неоднократно видели. Его цель - заманить кого-нибудь в эту ловушку, чтобы потом разрушить единство Запада и поддержку украинского правительства. У него нет желания достичь мира, поскольку для этого он должен будет вывести свои войска из Украины", - сказал представитель эстонского МИД.

Дипломат также добавил, что нужно следить, чтобы ни одна страна не попала в путинскую ловушку.

Кроме этого, Всевиов сказал, что мирные переговоры состоятся в одной из двух ситуаций: если страна-агрессор Россия придет к выводу, что зашла в тупик и согласится вывести свои войска из Украины, или если Украина рухнет под бременем войны и будет вынуждена принять продиктованные условия.

Однако, как отметил дипломат, в последнем случае это уже не будет иметь ничего общего с переговорами. Всевиов добавил, что Украине нужен справедливый и длительный мир.

"Поэтому для нас очень важно подчеркнуть, что мир, к которому мы стремимся, является справедливым и длительным. В противном случае, мы видели в нашей истории, и даже в недавней истории, что просто навязывание соглашения под видом мира не работает - Украина это тоже знает", - заявил генсек МИД Эстонии.

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К слову, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности РФ к переговорам не являются мирными предложениями, а попыткой склонить Киев к капитуляции.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Читайте также: Страны НАТО должны тратить на поддержку Украины, по крайней мере, 0,25% своего ВВП, - министр обороны Эстонии Певкур

Автор: 

переговоры (4988) путин владимир (31345) Эстония (1433)


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Топ комментарии
+1
Це не пастка. Це смердюча купа гівна.
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18.06.2024 19:22
+1
...нібито перехоплюють але вже погані новини, не кажучи що монітор нічого перехопить не може за визначенням...
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18.06.2024 19:29
+1
Ви праві! Обмилок рашиський, намагається робити много ходов очка…, щоб відтягнути свій кінець, воєнного злочинця.
Можливо, під час поїздки обмилка у В'єтнам, йому зліплять з лайна коника….??
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18.06.2024 19:33
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Це не пастка. Це смердюча купа гівна.
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18.06.2024 19:22 Ответить
Респект, пан Ю СТ .

Как раз собирался заметить, что термин "ловушка" - это всё-таки предполагает какую-то хитрость и ум.

А предложения пуйла - это просто тупое жлобство и хамство совкового гопника.

И за это хамство гопника сразу же все послали на хер.
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01.07.2024 03:55 Ответить
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
2 год
Погані новини з фронту.
Китай продав кацапам монітори, які нібито перехоплюють частоту українських FPV-дронів. Під*ри тепер можуть спостерігати трансляцію з наших БПЛА і бачити куди летить дрон.
Ворог дуже серйозно прогресує...
Правда Україна |
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18.06.2024 19:25 Ответить
...нібито перехоплюють але вже погані новини, не кажучи що монітор нічого перехопить не може за визначенням...
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18.06.2024 19:29 Ответить
може, вони бачать маршрут польоту
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18.06.2024 19:36 Ответить
А де там набачили мирні пропозиції, щоб про це було варто говорити?
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18.06.2024 19:29 Ответить
Ви праві! Обмилок рашиський, намагається робити много ходов очка…, щоб відтягнути свій кінець, воєнного злочинця.
Можливо, під час поїздки обмилка у В'єтнам, йому зліплять з лайна коника….??
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18.06.2024 19:33 Ответить
пан Олександр нашёл очень точный термин для характеристике мерзкого недоделка:

Обмылок.

Причём, обмылок не мыла Пальмолив, а обмылок вонючего поагного совкового хозяйственного мыла грязного серо-коричневого цвета, как цвет говна.
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01.07.2024 04:00 Ответить
Задача "мирних пропозицій" ху-йла це щоб в ефірі було побільше згадок словосполучення "мирні пропозиції ху-йла".
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18.06.2024 19:35 Ответить
Все просто - який зараз буде прецедент, такий потім буде і світ
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18.06.2024 19:37 Ответить
Да ничего он не домогается, старый маразматик, решил так повысить уровень жизни населения. Старым белые лады за родичей, а молодым не надо волноваться за пенсии. Они им уже не нужны будут
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18.06.2024 20:21 Ответить
Кремлівські злочинці так робили до Грузії, як грузини розбили вторглися окупаційні сили кремля, шойгу запросив мирні переговори, а після перепочинку і перегрупування з новими силами росіяни розгромили грузинську армію.
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19.06.2024 01:17 Ответить
 
 