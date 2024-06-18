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Новости Война
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Заявление Путина о прекращении огня в Украине - попытка Москвы убедить Киев практически капитулировать в войне, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности РФ к переговорам не являются мирными предложениями, а попыткой склонить Киев к капитуляции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генсека НАТО.

В частности отмечается, что Столтенберг раскритиковал недавние условия Путина и подчеркнул, что Россия на самом деле не делала предложений о мире.

"Путин выставил условием прекращения огня, чтобы Украина не только сдала территории, которые РФ контролирует по состоянию на сейчас, но чтобы Украина сдала земли, которые Россия сегодня не контролирует", - обратил внимание Столтенберг.

Генсек НАТО отмечает, что подобные российские заявления не были условием для прекращения огня.

"Это - не мирные предложения. Это предложения, по которым РФ достигнет своей цели в этой войне, убеждая Украину сдать свой суверенитет и территориальную целостность", - пояснил Столтенберг.

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Он добавил, что именно ситуация на поле боя непосредственно влияет на как мирные переговоры, так и определяет их результаты для завершения всех войн.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Автор: 

путин владимир (31345) Столтенберг Йенс (1620)


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Столтенберга прорвало - мабуть скоро залишає пост
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18.06.2024 07:25 Ответить
высер гитлеровского сынка это кацапобред не имеющий ничего общего с реальностью и только идиоты могут его серьезно воспринимать и обсуждать.
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18.06.2024 07:36 Ответить
Навряд чи він адресував це Україні . ***** вже давно зрозумів що від України - добровільної капітуляції він не діждеться .
Це скоріше послання Заходу ,, мовляв - ось дивіться який я хороший , я ж пропоную закінчити війну , а от українці не хочуть . Я всього навсього візьму в них трішки території , і війна , весь цей ваш нічний жах і ваш головний біль - припиняться ,, ну шо вам жалко , це ж не ваша територія , вона українська ,, а яке вам до неї діло . !?
Не дарма ж воно висрало цей меседж - якраз перед швейцарським самітом .
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18.06.2024 08:29 Ответить
"многоходовочка"
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18.06.2024 08:36 Ответить
 
 