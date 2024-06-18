Заявление Путина о прекращении огня в Украине - попытка Москвы убедить Киев практически капитулировать в войне, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности РФ к переговорам не являются мирными предложениями, а попыткой склонить Киев к капитуляции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генсека НАТО.
В частности отмечается, что Столтенберг раскритиковал недавние условия Путина и подчеркнул, что Россия на самом деле не делала предложений о мире.
"Путин выставил условием прекращения огня, чтобы Украина не только сдала территории, которые РФ контролирует по состоянию на сейчас, но чтобы Украина сдала земли, которые Россия сегодня не контролирует", - обратил внимание Столтенберг.
Генсек НАТО отмечает, что подобные российские заявления не были условием для прекращения огня.
"Это - не мирные предложения. Это предложения, по которым РФ достигнет своей цели в этой войне, убеждая Украину сдать свой суверенитет и территориальную целостность", - пояснил Столтенберг.
Он добавил, что именно ситуация на поле боя непосредственно влияет на как мирные переговоры, так и определяет их результаты для завершения всех войн.
Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це скоріше послання Заходу ,, мовляв - ось дивіться який я хороший , я ж пропоную закінчити війну , а от українці не хочуть . Я всього навсього візьму в них трішки території , і війна , весь цей ваш нічний жах і ваш головний біль - припиняться ,, ну шо вам жалко , це ж не ваша територія , вона українська ,, а яке вам до неї діло . !?
Не дарма ж воно висрало цей меседж - якраз перед швейцарським самітом .