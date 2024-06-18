Заявление Путина о прекращении огня в Украине - попытка Москвы убедить Киев практически капитулировать в войне, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности РФ к переговорам не являются мирными предложениями, а попыткой склонить Киев к капитуляции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генсека НАТО.

В частности отмечается, что Столтенберг раскритиковал недавние условия Путина и подчеркнул, что Россия на самом деле не делала предложений о мире.

"Путин выставил условием прекращения огня, чтобы Украина не только сдала территории, которые РФ контролирует по состоянию на сейчас, но чтобы Украина сдала земли, которые Россия сегодня не контролирует", - обратил внимание Столтенберг.

Генсек НАТО отмечает, что подобные российские заявления не были условием для прекращения огня.

"Это - не мирные предложения. Это предложения, по которым РФ достигнет своей цели в этой войне, убеждая Украину сдать свой суверенитет и территориальную целостность", - пояснил Столтенберг.

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Он добавил, что именно ситуация на поле боя непосредственно влияет на как мирные переговоры, так и определяет их результаты для завершения всех войн.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.