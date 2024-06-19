В мире есть страны, желающие победы Украины, но не желающие поражения РФ, - посол Эстонии Кольк
Есть страны, которые хотят победить Украину, но также не хотят поражения РФ.
Об этом заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В основном это те страны, которые имеют широкие экономические связи с Российской Федерацией. И они не представляют, что Россия проиграет, потому что тогда их экономика очень много потеряет", - пояснила дипломат.
По словам Кольк, этот страх или нарратив изменился в сторону Украины. Немного, но ситуация меняется.
"Война продолжается, и эти страны видят, что Россия больше не является надежным партнером. И то, что Россия действительно разыграла эти карты, очень открыто, очень публично - никто не застрахован", - добавила посол.
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+7 Ярослав Викторович
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+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+3 Александр Чуднивец #474549
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"На Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку», заявил Владимир Путин по итогам государственного визита во Вьетнам.
«Что это означает для России [такие рассуждения]? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства», - сказал Путин.
По его словам, тогда встает вопрос, «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца». Он добавил, что это «элементарная формальная логика»."
Бачиш, він не заперечує, що може програти. Але в разі поразки він пропонує своїм росіянам стати шахідами і згоріти в ядерній війні. Точніше він лякає Захід ядерною війною. Але сам він боягуз і не самогубець - тому ніякої ядерної війни не буде. Та й росіянам така перспектива явно не сподобається - за це його і повісять на дереві. Він скінчить саме як Каддафі або Чаушеску - його лінчують. Хоча і Каддафі, і Чаушеску правили дуже довго і ніхто не очікував такий їхній кінець
Ага, федеративна, соціалістична республіка = імперія, і складається вона з багатомільйонних народів, татари, башкири, тувинці тощо, але розбігатися в сторони будуть за принципом адміністративного поділу. Буде і Уральська республіка.
"і ***** там зараз нема добровольців, які воюють в Україні за отєчєство, за путєна, за вєру рускую православную..."
Помиляєшся, добровольців дуже багато і більшість з них ідейні імперці, навіть, якщо йдуть за гроші. Таких як гіркін дуже багато і вони лінчують царя за "напрасные жертвы при отсутствии результата". Хуьло вже саджає генералів побоюючись перевороту, але це не допоможе
Це неправильно. Дивись на Латинську Америку - це була єдина Іспанська імперія, а тепер там нам купа різних, етнічно подібних країн, які розмовляють однаковою іспанською мовою. І вони нізащо не об'єднаються в одне ціле. А в рашці 100 мов. Найсильніші й найактивніші - це не чечени, а татари. Коли в Москві лінчують хуьла і почнеться смута, "на районах" перестануть платити податки і кожен буде притримувати зароблені фінанси. За тим, у кого, скільки грошей і буде розділ і переділ
То пані посол ще дуже обережно висловилася , коли сказала що - є країни . Сказала так немов їх лише кілька .
В реалі це майже всі країни третього світу , з авторитарним устроєм , ображені на розвинуті країни .
Але навіть і серед високорозвинутих є мудота для якої гроші не пахнуть , і їм похер що вони зароблені в кооперації з країною - вбивцею .
Як під час другої світової дехто( а по факту - багато хто ) заробляв криваві грошики - тихцем співпрацюючи з нацистами ( при цьому їх засуджуючи офіційно ) , так і зараз . Нічого не змінилося .