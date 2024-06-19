В мире есть страны, желающие победы Украины, но не желающие поражения РФ, - посол Эстонии Кольк

Есть страны, которые хотят победить Украину, но также не хотят поражения РФ.

Об этом заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В основном это те страны, которые имеют широкие экономические связи с Российской Федерацией. И они не представляют, что Россия проиграет, потому что тогда их экономика очень много потеряет", - пояснила дипломат.

По словам Кольк, этот страх или нарратив изменился в сторону Украины. Немного, но ситуация меняется.

"Война продолжается, и эти страны видят, что Россия больше не является надежным партнером. И то, что Россия действительно разыграла эти карты, очень открыто, очень публично - никто не застрахован", - добавила посол.

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