Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с ЕС о вступлении

Президент Владимир Зеленский 21 июня подписал указ о делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Делегацию для переговоров с ЕС о вступлении возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Смотрите также: Есть сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз, - Зеленский. ВИДЕО

В ее состав также вошли глава ОП Андрей Ермак и его заместители Ирина Мудра и Игорь Жовква, заместитель главы департамента ОП по вопросам евроинтеграции Мария Марченко, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель главы МИД Евгений Перебийнис, посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Также в состав делегации вошли заместители и первые заместители всех украинских министерств - на уровне министра представлен только Руслан Стрелец, который возглавляет Министерство окружающей среды и защиты природных ресурсов.

Читайте также: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе кластерной модели, - ОП

В делегации также будут присутствовать генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, глава Государственной службы статистики Игорь Вернер, глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко, заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, член Нацкомиссии по ценным бумагам Максим Либанов.

Указ Зеленского также регламентирует утверждение директив для переговоров с ЕС и поручает правительству сформировать и утвердить персональный состав рабочих групп по подготовке переговорных позиций Украины.

Напомним, Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня.