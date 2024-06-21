РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11673 посетителя онлайн
Новости
3 587 31

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с ЕС о вступлении

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский 21 июня подписал указ о делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Делегацию для переговоров с ЕС о вступлении возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Смотрите также: Есть сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз, - Зеленский. ВИДЕО

В ее состав также вошли глава ОП Андрей Ермак и его заместители Ирина Мудра и Игорь Жовква, заместитель главы департамента ОП по вопросам евроинтеграции Мария Марченко, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель главы МИД Евгений Перебийнис, посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Также в состав делегации вошли заместители и первые заместители всех украинских министерств - на уровне министра представлен только Руслан Стрелец, который возглавляет Министерство окружающей среды и защиты природных ресурсов.

Читайте также: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе кластерной модели, - ОП

В делегации также будут присутствовать генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, глава Государственной службы статистики Игорь Вернер, глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко, заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, член Нацкомиссии по ценным бумагам Максим Либанов.

Указ Зеленского также регламентирует утверждение директив для переговоров с ЕС и поручает правительству сформировать и утвердить персональный состав рабочих групп по подготовке переговорных позиций Украины.

Напомним, Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня.

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) членство в ЕС (1115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем. Виникає питання: на якій підставі і кого представлятиме офісний клерк? Риторичне питання... І цей клерк має достуа до державних таємниць...Риторичне питання: т.в.о. Президента є співучасником державного злочину? А це вже кримінальна відповідальність...Хоча, держава всі закони сплюндрувала, для неї ні закону, ані відповідальності не існує, вона лище створює хаос. Щодо делегації, то буде помпезне бла-бла-бла і все...результату нуль...
показать весь комментарий
21.06.2024 22:50 Ответить
+17
Навіщо такий великий склад делегації? Достатньо було б одного Єрмака, все одно він все вирішує за всіх.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:46 Ответить
+14
Порошенко є найкращий професіонал для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без Єрмака нікуди
показать весь комментарий
21.06.2024 22:41 Ответить
в даному випадку це мало має значення. Членство в ЕС це не кандидатство, його авансом не дають. Ми вже рік, як кандидати в ЕС, а перемовини не починались і невідомо коли почнуться, а це багато років.

Про що перемовини, також не зрозуміло, ми не демократична країна, закони не виконуються, права і свободи людей не дотримуються. У Турції, що вже більше 50 років вступає в ЕС і то шансів в рази більше. Я про Балкани мовчу, там в них все готово і країни малі, але досі чекають
показать весь комментарий
21.06.2024 23:04 Ответить
kacapa - zavidui molča.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:19 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 23:26 Ответить
А де МЗС???!!!

Де професійні діпломати?
Де міністр зарубіжних справ?!

Чи е там дорослі?
показать весь комментарий
22.06.2024 01:18 Ответить
так єрмак жеж є... нащо мзс?
показать весь комментарий
22.06.2024 07:23 Ответить
Ну, типа, Моисей Вова ведёт, ****, в землю обетованную.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:41 Ответить
Навіщо такий великий склад делегації? Достатньо було б одного Єрмака, все одно він все вирішує за всіх.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:46 Ответить
koļu katļetu tudi podkļučite
показать весь комментарий
21.06.2024 22:46 Ответить
Ублюдочна делегація.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:48 Ответить
Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем. Виникає питання: на якій підставі і кого представлятиме офісний клерк? Риторичне питання... І цей клерк має достуа до державних таємниць...Риторичне питання: т.в.о. Президента є співучасником державного злочину? А це вже кримінальна відповідальність...Хоча, держава всі закони сплюндрувала, для неї ні закону, ані відповідальності не існує, вона лище створює хаос. Щодо делегації, то буде помпезне бла-бла-бла і все...результату нуль...
показать весь комментарий
21.06.2024 22:50 Ответить
Ще б татарова туди всунули і був би повний аншлаг.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:50 Ответить
Татарова для перемовин про вступ в НАТО бережуть, видно. Він же силовий блок від ОПи контролює.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:06 Ответить
для НАТО тримають безуглу

Вона опікується обороною та швидко всіх генералів в НАТО поміняє
ну і звісно буде єрмак
показать весь комментарий
22.06.2024 06:05 Ответить
для НАТО тримають безуглу

Вона опікується обороною та швидко всіх генералів в НАТО поміняє
ну і звісно буде єрмак
показать весь комментарий
22.06.2024 06:07 Ответить
і знов єрмак так шож *** таке люді кругом єрмак
показать весь комментарий
21.06.2024 22:50 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 22:52 Ответить
Вся зільона шобла їде в турпохід. Ну не візьмуть вас туди . козли драні !!!
показать весь комментарий
21.06.2024 22:55 Ответить
Знов токсична команда мрії і жодного представника опозиції.

А Захід все рощуміє...
показать весь комментарий
21.06.2024 23:06 Ответить
nu a šo robiti ? drugij variant jak s nato....
показать весь комментарий
21.06.2024 23:10 Ответить
Держимордник ситий та пихатий далі багатіє, а нещасний микола з бідним людом зубожіє.. ❌ І від байок скоро охрініє
показать весь комментарий
21.06.2024 23:11 Ответить
Порошенко є найкращий професіонал для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:15 Ответить
Саме тому ЗЄ ніколи не допустить Пороха до переговорів.

ЗЄрмакам важливий не результат, а піар на події.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:23 Ответить
Ще можна було взяти в делегацію Лаврова, Пушиліна і Гогілашвілі і був справжній флеш-рояль.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:34 Ответить
Сказочные....
показать весь комментарий
22.06.2024 00:40 Ответить
Клас. Антимайдан, який підтримав Яника у відміні інтеграції до ЄС, тепер буде вести перемовини з ЄС від імені України. Підорство як воно є.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:02 Ответить
Що поїхало то і превезе
показать весь комментарий
25.06.2024 12:58 Ответить
 
 