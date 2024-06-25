Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі, - Кулеба
Міністр закородонних справ Дмитро Кулеба розповів про три кроки, які Україна матиме пройти після завершення переговорів про вступ, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал МЗС.
За словами глави МЗС, цими трьома кроками будуть:
- Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу.
- Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС.
- Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.
Кулеба наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.
"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - пояснив міністр.
Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня.
