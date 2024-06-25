УКР
Новини
2 277 26

Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі, - Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закородонних справ Дмитро Кулеба розповів про три кроки, які Україна матиме пройти після завершення переговорів про вступ, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал МЗС.

За словами глави МЗС, цими трьома кроками будуть:

  1. Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу.
  2. Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС.
  3. Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Кулеба наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня.

Також читайте: Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ

Автор: 

членство в ЄС (1358) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+2
Ні, тому що турки вельми специфічний і непередбачуваний народ. Ще й з османоімперськими замашками. Але ми не кращі за специфічністю і непередбачуваністю.

Он тих же грузинів узяти, хто міг би подумати, що після Абхазії ті почнуть назад до кацапів лізти як глист у дупу? Хто дасть гарантію, що у нас знову не прийде хтось на кшталт "расея и беласрусь - это наши брати. А брати повинні жити в одній хаті".
Про корупцію я взагалі мовчу, прийняти в ЄС і щоб тут десяту частину бюджету ЄС розкрадали ще до його прийняття?
показати весь коментар
25.06.2024 04:31 Відповісти
+2
Що вони несуть? Та нас в Африканський союз навіть не візьмуть з вашим диктаторським режимом, корупцією і репресіями проти населення
показати весь коментар
25.06.2024 06:50 Відповісти
+2
Шапіто і клованів..., там бюджету не вистачить!
показати весь коментар
25.06.2024 07:32 Відповісти
Яке ЄС?Це неможливо з самопроголошеним диктатором України,Єрмаком і його 5-ма "найефективнішими" менеджерами.
показати весь коментар
25.06.2024 01:39 Відповісти
Турки ці кроки роблять вже 24 роки, і досі жодного не ступили, не спромоглися. Бо ці європейці такі прискіпливі...
показати весь коментар
25.06.2024 01:43 Відповісти
Ні, тому що турки вельми специфічний і непередбачуваний народ. Ще й з османоімперськими замашками. Але ми не кращі за специфічністю і непередбачуваністю.

Он тих же грузинів узяти, хто міг би подумати, що після Абхазії ті почнуть назад до кацапів лізти як глист у дупу? Хто дасть гарантію, що у нас знову не прийде хтось на кшталт "расея и беласрусь - это наши брати. А брати повинні жити в одній хаті".
Про корупцію я взагалі мовчу, прийняти в ЄС і щоб тут десяту частину бюджету ЄС розкрадали ще до його прийняття?
показати весь коментар
25.06.2024 04:31 Відповісти
З такою ОПою туди не візьмуть
показати весь коментар
25.06.2024 02:59 Відповісти
Дурнів пошивають в дурні. Дурень думкою багатіє. В найближчі 30 років не ма шансів. Годують як скот.
показати весь коментар
25.06.2024 03:20 Відповісти
ПОШЕЛ ВОН, черт русьнявенький
показати весь коментар
25.06.2024 10:22 Відповісти
Клас. А в мене залишилося три кроки, щоб стати мільйонером, купити особняк із ділянкою в Каліфорнії і з'їздити в Діснейленд

1. Заробити 150 млн доларів
2. ....
показати весь коментар
25.06.2024 04:23 Відповісти
Молодець , займайся амбіційний пацак ,супутний вітерець в дупу...
показати весь коментар
25.06.2024 10:25 Відповісти
Там вже польскій міністр відверто каже що мафію в ЄС не візьмуть.Халява коломойши мусійчучка позвала його на інтерв'ю на ютуб канал(для того щоб зліпити що в ЄС нас ніхто не чекає),а він висказав все про офіс презідента-назвав його мафією.А недоціфривізатор(холуй єрмака і кацапськой агентури)Фьодоров накрутив спосчатку дофіга переглядів,а потім почав їх видаляти,коли пішло нетак,як задумали.
показати весь коментар
25.06.2024 05:50 Відповісти
куйло добряче платив і платить "зезрадникам",щоб Україна не тільки не робила кроків до ЄС,але, щоб "тихим ходом і впевнено" повзла в рашистську "говєнь"
показати весь коментар
25.06.2024 05:54 Відповісти
Да не возьмут Украину в ЕС с Зеленским , Ермаком , Татаровым при власти. Там всё видят , и зают что это конченные ворюги.
показати весь коментар
25.06.2024 06:39 Відповісти
Що вони несуть? Та нас в Африканський союз навіть не візьмуть з вашим диктаторським режимом, корупцією і репресіями проти населення
показати весь коментар
25.06.2024 06:50 Відповісти
Знову продаж майбутнього, в зелі поганому заразився.
Спочатку, відновіть виготовлення скла для вікон, рейки колій перебудуйте на євро стандарт і десь років через 18ть приймуть. Якщо потепління не винищить.
показати весь коментар
25.06.2024 06:59 Відповісти
Тебе забули запитать, шматок пьютинського лайна
показати весь коментар
25.06.2024 11:19 Відповісти
У путіна воно в валізі. Ну якщо так, то ви її миєте якщо в курсі хто і що я.
Говносабока, підстилка хачеків, гузна мертвої корови...
показати весь коментар
25.06.2024 14:19 Відповісти
Замість одної морковки перед носом, відтепер будуть висіти вже три. кулєбяка - жгі дальше!
показати весь коментар
25.06.2024 07:10 Відповісти
Нах з України, ******** рашистські окупанти поки ще живи, але ж не всі ,535000+тушок та напівтушок вже все....
показати весь коментар
25.06.2024 11:58 Відповісти
Але ті кроки можуть бути семимильними.
показати весь коментар
25.06.2024 07:32 Відповісти
Шапіто і клованів..., там бюджету не вистачить!
показати весь коментар
25.06.2024 07:32 Відповісти
крок вперед, два кроки назад - теж три кроки
показати весь коментар
25.06.2024 07:35 Відповісти
Вони живуть і мародерять в якихось зовсім інших реаліях, у нас рабства немає з цієї серії.
показати весь коментар
25.06.2024 07:53 Відповісти
...вьсьо пропало! кіна не буде. Люди !!!! Ви подуріли? Чому така паніка? А тому що у ваших головах іще сидить ,,совок,,! Ми такі хороші а ,,правителі,, пагані! Так, ми хороші! А тому маємо пройти цей шлях! Немає у нас іншого!
показати весь коментар
25.06.2024 08:39 Відповісти
скільки тисяч принесено і буде ще принесено у жертву заради цивілізованої цілі.
показати весь коментар
25.06.2024 08:53 Відповісти
Які перемовини із Брусселями? Та ви спочатку домовтесь із нашою рідною медичною Мафією про згоду на прийняття Закону про обов"язкове державне медичне страхування! Який вперше був поданий на розгляд до ВР у далекому 1989 році!
показати весь коментар
25.06.2024 08:56 Відповісти
И Кулеба дебіл!!!Там хтось є адекватний?
показати весь коментар
25.06.2024 13:51 Відповісти
 
 