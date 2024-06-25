После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах до полноправного членства в Евросоюзе, - Кулеба
Министр закородонних дел Дмитрий Кулеба рассказал о трех шагах, которые Украина должна будет пройти, после завершения переговоров о вступлении, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал МИД.
По словам главы МИД, этими тремя шагами будут:
- Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления.
- Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.
- Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.
Кулеба отметил, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.
"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - пояснил министр.
Напомним, Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня.
Он тих же грузинів узяти, хто міг би подумати, що після Абхазії ті почнуть назад до кацапів лізти як глист у дупу? Хто дасть гарантію, що у нас знову не прийде хтось на кшталт "расея и беласрусь - это наши брати. А брати повинні жити в одній хаті".
Про корупцію я взагалі мовчу, прийняти в ЄС і щоб тут десяту частину бюджету ЄС розкрадали ще до його прийняття?
1. Заробити 150 млн доларів
2. ....
Спочатку, відновіть виготовлення скла для вікон, рейки колій перебудуйте на євро стандарт і десь років через 18ть приймуть. Якщо потепління не винищить.
Говносабока, підстилка хачеків, гузна мертвої корови...