После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах до полноправного членства в Евросоюзе, - Кулеба

Министр закородонних дел Дмитрий Кулеба рассказал о трех шагах, которые Украина должна будет пройти, после завершения переговоров о вступлении, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал МИД.

По словам главы МИД, этими тремя шагами будут:

Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Кулеба отметил, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - пояснил министр.

Напомним, Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня.

