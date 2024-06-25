РУС
После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах до полноправного членства в Евросоюзе, - Кулеба

Дмитро Кулеба

Министр закородонних дел Дмитрий Кулеба рассказал о трех шагах, которые Украина должна будет пройти, после завершения переговоров о вступлении, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал МИД.

По словам главы МИД, этими тремя шагами будут:

  1. Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления.
  2. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.
  3. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Кулеба отметил, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - пояснил министр.

Напомним, Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня.

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с ЕС о вступлении

Ні, тому що турки вельми специфічний і непередбачуваний народ. Ще й з османоімперськими замашками. Але ми не кращі за специфічністю і непередбачуваністю.

Он тих же грузинів узяти, хто міг би подумати, що після Абхазії ті почнуть назад до кацапів лізти як глист у дупу? Хто дасть гарантію, що у нас знову не прийде хтось на кшталт "расея и беласрусь - это наши брати. А брати повинні жити в одній хаті".
Про корупцію я взагалі мовчу, прийняти в ЄС і щоб тут десяту частину бюджету ЄС розкрадали ще до його прийняття?
25.06.2024 04:31 Ответить
Що вони несуть? Та нас в Африканський союз навіть не візьмуть з вашим диктаторським режимом, корупцією і репресіями проти населення
25.06.2024 06:50 Ответить
Шапіто і клованів..., там бюджету не вистачить!
25.06.2024 07:32 Ответить
Яке ЄС?Це неможливо з самопроголошеним диктатором України,Єрмаком і його 5-ма "найефективнішими" менеджерами.
25.06.2024 01:39 Ответить
Турки ці кроки роблять вже 24 роки, і досі жодного не ступили, не спромоглися. Бо ці європейці такі прискіпливі...
25.06.2024 01:43 Ответить
Ні, тому що турки вельми специфічний і непередбачуваний народ. Ще й з османоімперськими замашками. Але ми не кращі за специфічністю і непередбачуваністю.

Он тих же грузинів узяти, хто міг би подумати, що після Абхазії ті почнуть назад до кацапів лізти як глист у дупу? Хто дасть гарантію, що у нас знову не прийде хтось на кшталт "расея и беласрусь - это наши брати. А брати повинні жити в одній хаті".
Про корупцію я взагалі мовчу, прийняти в ЄС і щоб тут десяту частину бюджету ЄС розкрадали ще до його прийняття?
25.06.2024 04:31 Ответить
З такою ОПою туди не візьмуть
25.06.2024 02:59 Ответить
Дурнів пошивають в дурні. Дурень думкою багатіє. В найближчі 30 років не ма шансів. Годують як скот.
25.06.2024 03:20 Ответить
ПОШЕЛ ВОН, черт русьнявенький
25.06.2024 10:22 Ответить
Клас. А в мене залишилося три кроки, щоб стати мільйонером, купити особняк із ділянкою в Каліфорнії і з'їздити в Діснейленд

1. Заробити 150 млн доларів
2. ....
25.06.2024 04:23 Ответить
Молодець , займайся амбіційний пацак ,супутний вітерець в дупу...
25.06.2024 10:25 Ответить
Там вже польскій міністр відверто каже що мафію в ЄС не візьмуть.Халява коломойши мусійчучка позвала його на інтерв'ю на ютуб канал(для того щоб зліпити що в ЄС нас ніхто не чекає),а він висказав все про офіс презідента-назвав його мафією.А недоціфривізатор(холуй єрмака і кацапськой агентури)Фьодоров накрутив спосчатку дофіга переглядів,а потім почав їх видаляти,коли пішло нетак,як задумали.
25.06.2024 05:50 Ответить
куйло добряче платив і платить "зезрадникам",щоб Україна не тільки не робила кроків до ЄС,але, щоб "тихим ходом і впевнено" повзла в рашистську "говєнь"
25.06.2024 05:54 Ответить
Да не возьмут Украину в ЕС с Зеленским , Ермаком , Татаровым при власти. Там всё видят , и зают что это конченные ворюги.
25.06.2024 06:39 Ответить
Що вони несуть? Та нас в Африканський союз навіть не візьмуть з вашим диктаторським режимом, корупцією і репресіями проти населення
25.06.2024 06:50 Ответить
Знову продаж майбутнього, в зелі поганому заразився.
Спочатку, відновіть виготовлення скла для вікон, рейки колій перебудуйте на євро стандарт і десь років через 18ть приймуть. Якщо потепління не винищить.
25.06.2024 06:59 Ответить
Тебе забули запитать, шматок пьютинського лайна
25.06.2024 11:19 Ответить
У путіна воно в валізі. Ну якщо так, то ви її миєте якщо в курсі хто і що я.
Говносабока, підстилка хачеків, гузна мертвої корови...
25.06.2024 14:19 Ответить
Замість одної морковки перед носом, відтепер будуть висіти вже три. кулєбяка - жгі дальше!
25.06.2024 07:10 Ответить
Нах з України, ******** рашистські окупанти поки ще живи, але ж не всі ,535000+тушок та напівтушок вже все....
25.06.2024 11:58 Ответить
Але ті кроки можуть бути семимильними.
25.06.2024 07:32 Ответить
Шапіто і клованів..., там бюджету не вистачить!
25.06.2024 07:32 Ответить
крок вперед, два кроки назад - теж три кроки
25.06.2024 07:35 Ответить
Вони живуть і мародерять в якихось зовсім інших реаліях, у нас рабства немає з цієї серії.
25.06.2024 07:53 Ответить
...вьсьо пропало! кіна не буде. Люди !!!! Ви подуріли? Чому така паніка? А тому що у ваших головах іще сидить ,,совок,,! Ми такі хороші а ,,правителі,, пагані! Так, ми хороші! А тому маємо пройти цей шлях! Немає у нас іншого!
25.06.2024 08:39 Ответить
скільки тисяч принесено і буде ще принесено у жертву заради цивілізованої цілі.
25.06.2024 08:53 Ответить
Які перемовини із Брусселями? Та ви спочатку домовтесь із нашою рідною медичною Мафією про згоду на прийняття Закону про обов"язкове державне медичне страхування! Який вперше був поданий на розгляд до ВР у далекому 1989 році!
25.06.2024 08:56 Ответить
И Кулеба дебіл!!!Там хтось є адекватний?
25.06.2024 13:51 Ответить
 
 